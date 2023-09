Sem extensão, Pacers prepara troca de Buddy Hield

De acordo com Shams Charania, do site The Athletic, o Indiana Pacers prepara uma troca para o ala-armador Buddy Hield. Ainda segundo o jornalista, as duas partes não avançaram nas negociações para extensão de contrato. Então, vão começar a trabalhar para que o jogador seja negociado para outro time.

Charania também garante que tanto o Pacers, quanto Buddy Hield, estão abertos a uma troca. Mas não há nenhum acordo em andamento. Ou seja, a direção da franquia ainda não conversou com outras equipes.

Hield está no seu último ano de contrato com o Pacers. Para 2023/24, o acordo prevê US$ $19.2 milhões. Ele chegou à equipe há dois anos. Afinal, foi envolvido na troca que levou Domantas Sabonis para Sacramento Kings e Tyrese Haliburton para Indiana.

Na última campanha, foi um dos principais jogadores no time. Isso porque obteve médias de 16.8 pontos, cinco rebotes e 2.8 assistências. Entretanto, o Pacers não conseguiu avançar para os playoffs da NBA. Seu desempenho, ainda assim, agradou a diretoria da franquia.

“Eu amo Buddy”, disse o presidente do Pacers Kevin Pritchard, em abril. “Há algumas coisas que ele faz que não estão na quadra, como a maneira como ele mantém os treinos leves”, completou.

Apesar da boa relação, no entanto, Pritchard não sinalizou uma iminente necessidade de renovar com o atleta.

“Ele tem contrato por mais um ano. Portanto, não precisamos estender antecipadamente. Acho que precisamos definir seu papel no próximo ano. Para, assim, conseguirmos que ele se sinta confortável e nós também. Então, não sou contrário [a uma extensão]”, disse na época.

Somente neste mês, então, que Indiana se movimentou para tentar renovar com Hield. O atleta, por outro lado, não ficou contente com a oferta. “Acredita-se que a proposta não fez o ala-armador se sentir desejado”, informou Charania.

Ainda de acordo com o jornalista, as conversas com outras franquias devem começar até o início dos treinamentos da pré-temporada da NBA.

Especialista de três

A possibilidade de grandes interessados não é uma surpresa. Afinal, Hield é um dos principais arremessadores de três da NBA. Mesmo em uma era com Stephen Curry, é ele quem mais pontuou do perímetro nos últimos cinco anos, com 1.381 cestas.

O armador do Golden State Warriors vem na sequência, 1.261. Damian Lillard, do Portland Trail Blazers, é quem completa o pódio, com 1.118 arremessos convertidos.

Além disso, Buddy Hield é, ao lado de Curry e Klay Thompson, um dos três jogadores com mais de 1.5 mil cestas e 40% de aproveitamento do perímetro nas últimas dez temporadas.

Desejo antigo do Lakers

Quem deve ficar de olho nessa intenção do Pacers é o Los Angeles Lakers. A franquia angelina está de olho em Hield desde o final da última temporada. Em junho, Zach Buckley, do site Bleacher Report, apontou a necessidade de um especialista de três na equipe de Darvin Ham.

“Uma parte do problema é que Malik Bealey, o melhor arremessador que eles tem na teoria, não conseguiu superar suas expectativas quando chegou. Desse modo, faz sentido trocar ele e uma escolha de primeira rodada pelo alvo de longa data do Lakers. Hield é um dos principais arremessadores do perímetro da NBA”, escreveu Buckley.

Além disso, ele apontou o desejo do Lakers seguir construindo em torno de LeBron James. E o fez. O time se reforçou na offseason com boas peças de recomposição. Mas vale lembrar que o ala-armador de 30 anos teve 42.5% de aproveitamento nas bolas de três. Portanto, o nono maior da última temporada. Então, ainda deve agradar à direção angelina.

“Hield, que talvez esteja muito velho para continuar na reconstrução do Pacers, teve uma campanha absurda. Ele acertou 288 bolas do perímetro, a maior marca de sua carreira. Ele seria um ótimo complemento ao jogo de LeBron James e Anthony Davis. Os dois astros poderiam se beneficiar do espaçamento”, concluiu o jornalista na época.

