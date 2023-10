Sem LeBron e Davis, Lakers supera Kings

O Los Angeles Lakers encarou o Sacramento Kings em seu terceiro jogo da pré-temporada sem LeBron James e Anthony Davis. Mas sem problemas. O Lakers venceu por 109 a 101. Por outro lado, o Kings não teve o ala Keegan Murray. Em seu lugar, o técnico Mike Brown escalou o búlgaro Sasha Vezenkov entre os titulares.

No primeiro período, D’Angelo Russell comandou as principais ações ofensivas e, assim, deixava o Lakers na frente por 9 a 6, depois de uma série de arremessos de três dos dois lados. Na sequência, Rui Hachimura anotou cinco pontos consecutivos e a equipe de Los Angeles liderava por 14 a 8. Então, foi a vez de De’Aaron Fox acelerar pelo Kings. Ele fez sete pontos e Sacramento cortou a diferença para três. No entanto, Russell ampliou a vantagem do Lakers. Taurean Prince fez e deixou em 26 a 18. Hachimura fez mais uma e Los Angeles vencia por 30 a 21, mas o Kings reagiu e cortou para dois ao fim do quarto inicial.

Chris Duarte virou para o Kings após cesta de três, mas o Lakers retonou a liderança da mesma forma. Primeiro, Christian Wood empatou com um lance livre. Depois, Gabe Vincent e Max Christie acertaram de longa distância e o placar estava em 37 a 31. Mas Sacramento pressionou e empatou em 40. O jogo seguia com muito equilíbrio e foi assim até o fim do primeiro tempo. Nos lances livres, Fox deixou em 51 a 50.

Então, na volta do intervalo, o equilíbrio seguiu até quando Domantas Sabonis fez cesta, sofreu falta e acertou seu lance livre, deixando em 62 a 59 para o Kings. Então, Russell comandou o Lakers com oito dos próximos 11 pontos. Aliás, a cesta de Prince, a única da sequência sem ser do armador, veio com passe dele. Depois, Hachimura colocou dez pontos de frente em favor de Los Angeles. O Kings encostou após cesta de Davion Mitchell, mas em seguida Wood fez cesta. Mitchell reclamou e levou técnica. O Lakers ampliou para 90 a 79, concluindo o terceiro quarto.

Por fim, no quarto derradeiro, com a quadra repleta de reservas, o Lakers seguiu abrindo vantagem. O calouro Jalen Hood-Schifino deixou em 96 a 81 e Maxwell Lewis ampliou a diferença para 17. A partir daí, a equipe de Los Angeles foi ainda mais fundo em seu banco e o Kings começou a cortar. Quando restavam pouco mais de três minutos para acabar, a diferença estava em 11. E a reação ficou por aí.

Além de Davis e LeBron, o Lakers preservou Austin Reaves diante do Kings.

Sacramento Kings 101 x 109 Los Angeles Lakers

Sacramento

De’Aaron Fox: 18 pontos, cinco assistências, 24 minutos

Harrison Barnes: 15 pontos

Domantas Sabonis: dez pontos, 16 rebotes, cinco assistências, 24 minutos

Chris Duarte: dez pontos

Los Angeles

D’Angelo Russell: 21 pontos, oito assistências, 21 minutos

Gabe Vincent: 15 pontos

Taurean Prince: 13 pontos, sete rebotes

Rui Hachimura: 13 pontos, seis rebotes

Christian Wood: 13 pontos, quatro rebotes

Boston Celtics 112 x 101 Philadelphia 76ers

Enquanto isso, o Boston Celtics, sem Jayson Tatum e Jaylen Brown, venceu o Philadelphia 76ers fora de casa por 112 a 101. Em 24 minutos de ação, Payton Pritchard liderou o Celtics com 17 pontos, enquanto Sam Hauser e Svi Mykhailiuk anotaram 15. Por outro lado, Kelly Oubre foi o cestinha da partida, com 18 e Tyrese Maxey adicionou 17. Apesar de o 76ers jogar bem e não conseguir a vitória, o time não contou mais uma vez com o atual MVP Joel Embiid e, claro, James Harden.

Boston

Payton Pritchard: 17 pontos

Svi Mykhailiuk: 15 pontos, seis rebotes

Sam Hauser: 15 pontos, quatro rebotes

Kristaps Porzingis: 11 pontos, cinco rebotes

Derrick White: 11 pontos, quatro assistências

Jrue Holiday: 11 pontos

Neemias Queta: dez pontos

Philadelphia

Kelly Oubre: 18 pontos

Tyrese Maxey: 17 pontos

Paul Reed: dez pontos, sete rebotes, cinco assistências

De’Anthony Melton: dez pontos

Jaden Springer: dez pontos

