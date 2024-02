Sem LeBron e Davis, Lakers surpreende e vence Celtics

Sem LeBron James e Anthony Davis, o Los Angeles Lakers, em crise, venceu o Boston Celtics em pleno TD Garden. No segundo e último duelo dos maiores times da NBA em 2023/24, vitória de Los Angeles em grande jogo de Austin Reaves. A equipe consegue a revanche do Natal, quando foi derrotada por Boston na Crypto Arena.

Boston chegou com o favoritismo claro para o jogo. O momento das franquias é, afinal, muito diferente. Isso aumentou ainda mais quando Los Angeles anunciou que James e Davis estavam fora. Ainda assim, o Celtics foi surpreendido em um começo ruim e uma atuação de baixo repertório ofensivo. Essa foi a terceira derrota em casa na campanha. Boston agora tem 37 vitórias em 49 jogos, ainda líder do Leste e da liga. A equipe volta à quadra no domingo (4) contra o Memphis Grizzlies, novamente em seus domínios.

Certamente, uma das maiores vitórias da temporada do Lakers, a primeira sem Anthony Davis em 2023/24, por exemplo. As bolas de três e a defesa estiveram muito acima do que tem sido o costume nas últimas partidas. Após duas derrotas duras, a equipe volta a respirar na zona de play-in, com 25 vitórias em 50 jogos e o nono lugar. O time californiano volta a jogar no próximo sábado (3) contra o New York Knicks no Madison Square Garden.

Boston abaixo da média

O Celtics subestimou o jogo? Foi a impressão que o primeiro quarto, sobretudo, passou para quem estava assistindo. A equipe não esteve na mesma energia de Los Angeles, forçando muitos arremessos de três, uma tônica que duraria a noite toda. Aliás, outra coisa que o primeiro quarto também trouxe de realidade para o jogo: volume.

O líder da NBA foi derrotado no garrafão defensivo. Porém, o que machucou ainda mais foram os erros de ataque. A defesa agressiva dos coadjuvantes do rival atrapalhou a movimentação de bola e fez muitos pontos em transição desde que o jogo começou. A velocidade foi outra entre as duas equipes, isso ficou claro.

Além disso, o Celtics teve noites ruins de muitos de seus melhores atletas. Jaylen Brown marcou apenas oito pontos, além de cometer três erros de ataque. Derrick White e Jrue Holiday combinaram para 17 pontos em 20 arremessos. A tomada de decisão de Tatum também não foi a melhor ao longo do jogo, e Porzingis só esquentou na metade final. No entanto, tarde demais.

Destaques? Sam Hauser teve seu melhor jogo em algum tempo, e Neemias Queta continua impactando vindo do banco de reservas (mas saiu machucado). No fim, uma derrota dura para a melhor campanha da liga e a primeira para o rival desde a temporada 2021/22.

Perder para o Lakers sem LeBron e Davis, é um feito único para o Celtics na campanha de 2023/24 até aqui.

Um último esforço?

Os reservas de Los Angeles jogaram desde o começo como quem precisava muito dar uma resposta. As duas derrotas recentes para Atlanta Hawks e Houston Rockets machucaram. Teve tweet enigmático de LeBron James, polêmica de jogador com treinador e muitos rumores. Mas no fim, difícil achar alguém que não mereça elogios na equipe nessa quinta-feira.

Sem dúvida, porém, Austin Reaves é o melhor deles. Marcou 32 pontos com uma dose de arremessos muito complicados caindo. Seu segundo tempo, acima de tudo, foi gigante, enquanto Boston tentou se recuperar, Reaves sempre fechou a porta.

Rui Hachimura, que ganhou a posição de titular com a ausência de James, também fez por onde no segundo tempo. Jaxson Hayes fez um duplo-duplo e um jogo ativo nos dois lados da quadra. Em seus 16 minutos, antes de deixar a partida com uma lesão no pé (mais um problema), Jarred Vanderbilt também foi muito bem, até mesmo no ataque.

Destaque também para o tão especulado D’Angelo Russell, que mesmo em uma noite não muito quente nos arremessos, encontrou maneiras de impactar o clássico. Foram 14 assistências, sua melhor marca em 2023/24. Apenas um erro de ataque, oito rebotes e muita liderança ao longo do confronto.

Um triunfo para mudar os rumos da temporada? Vale lembrar que o time já teve vitórias assim antes. Mas de fato, sem LeBron e Davis, o Lakers chocou a todos vencendo o Celtics hoje.

(25-25) Los Angeles Lakers 114 x 105 Boston Celtics (37-12)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Reaves 32 2 3 0 0 D’Angelo Russell 16 8 14 2 0 Jaxson Hayes 16 10 2 3 0 Rui Hachimura 15 8 4 0 1 Taurean Prince 11 8 2 1 1

Três pontos: 19-36; Reaves: 7-10

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 23 7 3 1 1 Kristaps Porzingis 17 7 3 1 5 Sam Hauser 17 3 0 0 0 Derrick White 9 4 6 0 2 Jaylen Brown 8 8 7 1 0

Três pontos: 16-48; Hauser: 5-9

Outros jogos

Além da surpreendente vitória do Lakers sobre o Celtics sem LeBron James e Anthony Davis, a rodada ainda contou com outros três jogos.

O New York Knicks venceu o Indiana Pacers em New York. Jogo de 40 pontos do All-Star Jalen Brunson, e uma virada de New York, que chegou a estar perdendo por 15. Defesa, rebotes ofensivos, e mais um grande jogo do astro lideraram a reviravolta. Em Indiana, Tyrese Haliburton segue em restrição de minutos. O ataque não andou muito bem depois de um grande primeiro quarto.

Em Memphis, o Cleveland Cavaliers superou o Memphis Grizzlies. Cleveland também começou mal, dando muito ritmo ofensivo para o rival no duelo disputado no Tennessee. No fim, Donovan Mitchell e a defesa em grande segundo tempo, buscaram a reação. O jovem e lesionado time de Memphis porém, segue competindo nas últimas semanas. Os jogos da equipe não tem sido fáceis pra ninguém.

(27-22) Indiana Pacers 105 x 109 New York Knicks (32-17)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Smith 20 9 0 2 2 Pascal Siakam 18 7 5 0 1 Aaron Nesmith 17 6 1 1 0 Tyrese Haliburton 15 4 5 0 2 Obi Toppin 12 3 2 1 2

Três pontos: 13-33; Nesmith: 3-6

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 40 5 1 0 0 Donte DiVincenzo 20 2 3 2 0 Miles McBride 16 1 0 2 0 Isaiah Hartenstein 12 19 6 0 1 Precious Achiuwa 12 16 0 4 2

Três pontos: 8-38; DiVincenzo: 4-16

(30-16) Cleveland Cavaliers 108 x 101 Memphis Grizzlies (18-30)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 25 4 7 0 0 Caris LeVert 16 1 3 2 0 Jarrett Allen 14 9 2 0 3 Max Strus 11 10 4 1 0 Darius Garland 9 2 7 1 0

Três pontos: 14-35; Mitchell: 3-9

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr 25 5 5 1 3 Santi Aldama 18 9 3 0 2 Vince Williams 17 6 2 1 1 Scotty Pippen Jr 10 4 4 3 1 GG Jackson 10 5 2 0 2

Três pontos: 12-38; Aldama: 4-7

Esse texto será atualizado ao fim do jogo entre Utah Jazz e Philadelphia 76ers, que encerra a rodada.

