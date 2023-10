Sem querer, Dennis Schroder vaza novo uniforme do Raptors

Dennis Schroder mal chegou no Canadá e revelou, sem querer, o novo uniforme do Toronto Raptors. Reforço da equipe para a temporada 2023/24, o armador alemão seguiu o protocolo de muitos outros e publicou fotos do Media Day no Instagram. Contudo, a imagem escolhida era dele com a nova City Edition da franquia, que ainda não divulgada.

Rapidamente, ao perceber o vazamento do uniforme do Raptors, Dennis Schroder removeu a publicação. Entretanto, o tempo em que ficou no ar foi suficiente para virar discussão entre os fãs da NBA.

🚨The raptors new jersey for the next year have been leaked by Dennis Schroder🔥🔥. pic.twitter.com/EzsQfsNt7a Publicidade — Izzy Fan (@izzyFan55) October 3, 2023

O novo modelo inverte a ordem de versões anteriores. Desta vez, o dourado ganha destaque, sendo a cor principal. Além disso, detalhes em preto contornam o modelo. Por fim, em vez de Raptors ou North, a equipe optou por utilizar Toronto no peito, com as fontes utilizadas na última década.

Publicidade

Apesar de vibrante, a escolha não agradou aos fãs canadenses. Afinal, o dourado tem sido utilizado para “agradar” Drake, rapper e torcedor da franquia. Desde 2015/16, para promover a ‘OVO’, marca do cantor, a cor predomina nos uniformes de Toronto.

Leia mais!

Os torcedores, contudo, acreditam que a camisa não retrata a variedade da cidade canadense. “Toronto é uma cidade tão audaciosa, vibrante e diversa”, afirmou Mike Luciano, do Raptores Rapture.

Publicidade

“Talvez, um dia, o Raptors perceba que poderia ter 30 anos de designs de uniformes únicos baseados exclusivamente na comunidade única que eles chamam de lar. Até lá, continuarão tentando todas as combinações e permutações de preto e dourado como parte de sua tentativa de manter uma boa relação com Drake”, completou.

Empolgação

O sentimento em relação ao uniforme, no entanto, não retrata a empolgação para a próxima temporada. Além do reforço de Schroder, a equipe conta com uma base jovem, em Scottie Barnes, OG Anunoby, Pascal Siakam e Gary Trant Jr.

Publicidade

“Se Scottie Barnes for o tipo de jogador que os Raptors acreditam que ele pode ser e Toronto conseguir fazer com que Pascal Siakam jogue como um All-Star, esses uniformes dourados podem ver muitas vitórias em seu caminho”, projetou Luciano.

Nem mesmo a saída de Fred VanVleet, inclusive, parece incomodar. Para Barnes, calouro do ano em 2021/22, o, agora, jogador do Houston Rockets foi importante, mas não deve fazer falta.

“Aprendi muito com Fred. Ele foi uma das grandes referências dessa equipe nos últimos anos e desde que cheguei na NBA. Mas, sendo sincero, acho que vamos ficar bem. Ele é uma grande perda. Não tenho dúvidas sobre isso. Mas sua saída significa que vou ter mais espaço para o meu jogo e outros caras também sentem isso no vestiário. Então, é uma oportunidade”, cravou o atleta.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA