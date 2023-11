Serge Ibaka: “Jogar na Europa é mais difícil do que na NBA”

Sem espaço na NBA, Serge Ibaka está jogando na Europa nesta temporada. Na última offseason, o pivô assinou um contrato de dois anos com o Bayern de Munique, gigante da Alemanha. Desse modo, o atleta de 34 anos está disputando a EuroLiga, principal competição do continente.

Em entrevista recente para o portal Basket News, o veterano comentou sobre a mudança. Acima de tudo, Serge Ibaka revelou que jogar na Europa é mais difícil do que na NBA.

“Em primeiro lugar, o basquete europeu está melhorando muito. Para mim é ainda mais difícil jogar aqui do que na NBA. Porque, às vezes, na NBA, você pode descansar um pouco na defesa. Na NBA, vai ter sempre o um contra um. Aqui, não é assim, já que você tem que estar envolvido”, afirmou o jogador do Bayern.

Pela equipe de Munique, Ibaja já atuou em nove jogos na EuroLiga. Até o momento, suas médias são de 11,4 pontos e 5,9 rebotes, em 23 minutos. Além disso, o veterano tem um aproveitamento de 43% nas bolas de três.

O curioso é que esta não é a primeira experiência de Ibaka na EuroLiga. Em 2011, ele defendeu o Real Madrid, da Espanha, por dois meses. Suas médias, no entanto, foram discretas: 5,5 pontos, 4,7 rebotes e dois tocos, em seis partidas. Na época, Serge Ibaka atuou na Europa devido ao locaute da NBA.

O pivô foi a escolha 24 no Draft de 2008, pelo Seattle SuperSonics (hoje Oklahoma City Thunder). Entretanto, passou mais um ano jogando pelo Manresa, da Espanha. Assim, ele só foi estrear na NBA em 2009.

Serge Ibaka atuou na NBA por 14 anos. Nesse período, além do Sonics/Thunder, ele passou por Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers e, por último, Milwaukee Bucks. Pela equipe canadense, aliás, o pivô conquistou o título da liga, em 2019.

Três vezes eleito para o time ideal de defesa, Ibaka disputou 919 jogos na NBA. Suas médias foram de 12 pontos, 7,1 rebotes e 1,9 toco. Além disso, converteu 51% dos arremessos de quadra. Ele ainda liderou a liga em tocos duas vezes (2011/12 e 2012/13).

Por fim, a habilidade defensiva era sua característica mais impressionante. No entanto, Ibaka evoluiu na parte ofensiva ao longo dos anos. Assim, ele conseguiu desenvolver um bom arremesso. Desse modo, tem 36% de aproveitamento nas bolas de três ao longo da carreira.

Europa x NBA

Serge Ibaka não é o primeiro atleta a falar que jogar na Europa é mais difícil do que na NBA. Luka Doncic, por exemplo, já falou sobre o assunto. Em 2022, o astro do Dallas Mavericks garantiu ser mais fácil pontuar na NBA.

“Eu vou dizer uma coisa: é 100% mais fácil fazer 30 pontos na NBA do que na Europa. É por causa das regras diferentes, mas existem vários fatores. O basquete europeu é mais coletivo, tem mais táticas, mas é muito diferente. A quadra é menor, as faltas são diferentes, as regras são diferentes. Tudo é diferente, mas você ainda tem menos tempo. Pontuar é mais fácil na NBA por causa dessas regras, do tempo de jogo”, disse o MVP e campeão da EuroLiga de 2018 pelo Real Madrid.

Outro astro da NBA a comentar o tema foi Giannis Antetokounmpo. Companheiro de Serge Ibaka no Bucks, o grego disse que o jogo na Europa é mais intenso do que na NBA. Portanto, é mais difícil pontuar lá do que na melhor liga de basquete do mundo.

“O jogo na Europa é muito mais difícil do que na NBA. Para você ter média de dez pontos na Europa, você tem que ralar bastante. Na NBA, por outro lado, você pode ter uma média de dez pontos só em lances livres. O talento na NBA, obviamente, é maior, mas, na Europa, o jogo é mais intenso. Os adversários vão atrás de você a quadra toda. Além disso, o garrafão é mais fechado. Enfim, o jogo na Europa é muito mais físico”, explicou Antetokounmpo.

