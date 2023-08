Sete jogadores da NBA que vão fazer a melhor temporada da carreira em 2023/24

Muitas mudanças aconteceram na agência livre e, dentro de dois meses, vamos começar a ver o resultado de tudo isso em quadra. Então, listamos sete jogadores que vão fazer a melhor temporada deles na NBA em 2023/24. Claro, não é uma ciência exata, mas é possível imaginar evoluções naturais nos atletas. Seja por saídas de antigos colegas ou por contratações (e trocas), sempre tem alguém que “ocupa” um espaço com mais destaque.

Mikal Bridges (Brooklyn Nets)

A metade da última temporada foi só um aperitivo. Mikal Bridges vem para fazer números que o sustentam como um dos jogadores estreantes All-Star na temporada 2023/24 da NBA. Enquanto o Brooklyn Nets vai precisar entender como vencer na próxima campanha, é certo que tudo deve começar por Bridges. Embora ele tenha feito apenas 27 jogos no Brooklyn, aquilo foi suficiente para mostrar seu potencial.

Não que seu período no Phoenix Suns fosse muito abaixo, mas ali ele não tinha tanto a bola nas mãos e fazia a diferença na defesa. Agora, Bridges segue defendendo muito bem, mas é o foco do time no ataque. No Suns, por exemplo, tinha Devin Booker, Chris Paul, Deandre Ayton… Muito mais difícil produzir quando é o terceiro ou quarto da fila. Então, após fazer 20.1 pontos e 4.4 rebotes em 2022/23, espere por números mais próximos dos 28/6.

Bruce Brown (Indiana Pacers)

Nada que fazer uma grande temporada e uma ótima participação nos playoffs, né? Bruce Brown não tirou a sorte grande. Ele fez por merecer. Agora, se o Indiana Pacers pagou demais, o problema é da equipe. Mas Brown vem crescendo de produção a cada ano. Ótimo defensor, ele aprendeu a pegar gosto por pontuar. Embora seja uma evolução mais técnica do que por necessidade dos times por onde passou, o atleta respondeu quando precisou.

Em 2022/23, por exemplo, fez os melhores números da carreira, com 11.5 pontos, 4.1 rebotes, 3.4 assistências, mas ainda converteu 36% do perímetro. Brown pode jogar como ala, ala-armador e armador, se o Pacers precisar. Tal versatilidade ajudou o Denver Nuggets a ser campeão na última campanha. Então, não tem como ser diferente: exceto algo muito absurdo, Brown será um dos jogadores da NBA em 2023/24 com a melhor temporada individual. Jogar ao lado de caras como Tyrse Haliburton e Myles Turner, que facilitam o basquete de qualquer um, será a chave de sucesso para Indiana.

Deni Avdija (Washington Wizards)

Sem Bradley Beal e Kristaps Porzingis, o Washington Wizards vai abrir espaço para outros jogadores do elenco. Claro, Kyle Kuzma e Jordan Poole (que chegou em troca), vão assumir o protagonismo e não dá para pensar muito diferente disso. Mas Deni Avdija vai se beneficiar disso. Tecnicamente, o israelense vem crescendo muito e mostrando que pode receber uma carga maior para produzir.

Apesar de não ser exatamente um ótimo arremessador, Avdija sabe passar a bola, ataca a cesta e faz o time jogar. E a confiança vem com minutos em quadra, especialmente no caso dele. Por exemplo, na última temporada, quando teve 30 minutos ou mais, ele registrou 14.4 pontos, 8.6 rebotes, 3.8 assistências, 1.4 roubo e 37.4% nos arremessos do perímetro. Mas a amostra é boa (25 jogos). Então, na próxima campanha, se ele receber tempo de quadra similar, seus números vão subir naturalmente.

Tyus Jones (Washington Wizards)

Falando em Washington Wizards, quem deve aparecer, também, é Tyus Jones. Aliás, mesmo como reserva de Ja Morant no Memphis Grizzlies, ele produziu. E o mais legal de acompanhar o seu jogo é o fato de que Jones comete poucos erros de ataque. Basta ver que, em 2021/22, o Grizzlies teve uma campanha melhor quando Morant não jogou do que quando ele esteve em quadra. Claro, Jones não é o único responsável, mas é um dos principais. Afinal, o técnico Taylor Jenkins não daria a ele tantos minutos se não tivesse um mínimo ali, né?

Mas o Grizzlies recebeu Marcus Smart em troca, aí faz sentido para a equipe, pensando na volta de Morant. Smart vai jogar como ala-armador quando o astro retornar às quadras. Então, dá para entender o movimento. Agora, em relação a Jones, o Wizards vai precisar de um armador que consiga “controlar” os ímpetos de Kyle Kuzma e Jordan Poole. Apesar de eles serem os principais destaques, são jogadores que cometem muitas falhas ofensivas. Portanto, com a bola mais nas mãos do novo armador, é possível entender que Washington terá um pouco menos de loucura no ataque.

Shaedon Sharpe (Portland Trail Blazers)

Bem, a ideia não era ter jogadores de segundo ano aqui, mas a provável saída de Damian Lillard vai fazer com que outros atletas ganhem mais espaço. Mas Shaedon Sharpe cresceu muito de produção na segunda parte da temporada 2022/23. Após a parada para o All-Star Game, Sharpe registrou 14.7 pontos, 4.0 rebotes e converteu 36.6% do perímetro. Ou seja, sem Lillard, a bola deve ficar mais em suas mãos.

Sim, o Portland Trail Blazers ainda terá o calouro Scoot Henderson e Jerami Grant (sob pressão, após receber uma grande extensão), mas Sharpe deve ser um dos focos do ataque. É natural que atletas no segundo ano cresçam de produção na NBA e todo mundo sabe disso. Só que Sharpe tem a seu favor o fato novo (saída de Lillard) e uma reconstrução de elenco.

Dyson Daniels (New Orleans Pelicans)

De novo, um jogador em seu segundo ano. Mas Dyson Daniels está aqui porque o New Orleans Pelicans tem um jogador espetacular e que vai ganhar mais tempo de quadra na próxima campanha. Daniels mostrou ter potencial para atacar. Apesar de toda a hype que ele tinha na defesa, o jogador é capaz de liderar o time na parte ofensiva. Na Summer League, por exemplo, ele foi o grande destaque do Pelicans.

Eu sei que Dereon Seabron e o calouro Jordan Hawkins foram outros grandes nomes lá, mas Daniels foi um verdadeiro organizador. Imagine quando ele aprender a arremessar. Um armador com quase dois metros de altura, que já se aproxima de ser um defensor de elite, precisa de espaço. Ele vai pedir passagem logo no começo da temporada e, assim, não duvido que o Pelicans negocie CJ McCollum.

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Por fim, entre os jogadores da NBA que vão “explodir” na temporada 2023/24, Cade Cunningham. Apesar de a contusão o tirar de quase toda a última temporada, ele se recuperou e foi o principal destaque nos treinos da seleção dos EUA para o Mundial. No entanto, ele preferiu não fazer parte do elenco para treinar mais. Na competição, Cunningham teria de se limitar com tempo de quadra, viagens, descanso, coisas que ele não precisa fazer sem estar na equipe.

De acordo com diversos jornalistas, o armador do Detroit Pistons está mais forte, arremessando melhor e com ainda mais foco. Ou seja, se tem alguém da lista que pode ir ao All-Star Game, além de Mikal Bridges, é Cunningham. E o Pistons, que vive uma transição de seu elenco, vai precisar que ele esteja pronto para liderar.

