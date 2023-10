Sete jogadores que podem ir ao All-Star Game pela primeira vez em 2023/24

A cada temporada, novos jogadores ascendem ao nível necessário para disputar o All-Star Game, mas quem serão eles em 2023/24? O Jumper Brasil separou sete nomes para você ficar de olho durante a campanha. O Jogo das Estrelas será disputado em Indiana, no Gainbridge Fieldhouse, ginásio do Pacers na NBA e do Fever da WNBA. O confronto entre os melhores atletas do ano acontece em 18 de fevereiro.

Além disso, teremos o retorno do antigo formato do amistoso estrelado. Saindo do modelo de capitães das últimas seis edições, teremos o antigo duelo das conferências Leste e Oeste. Isso não acontece desde 2017. A mudança de formato se deu pelo domínio do lado Oeste, que venceu 12 dos últimos 18 duelos nesse formato.

Portanto, confira a lista de sete jogadores que podem disputar o All-Star Game em 2023/24.

7. Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

O ala-pivô já é considerado um dos melhores defensores da NBA. Ele foi eleito, inclusive, para o time All-Defense na temporada 2022/23. Sua principal área de desenvolvimento é o jogo ofensivo, que não foi tão acionado durante seu tempo em Cleveland, resultando em uma média de apenas 15.6 pontos por jogo na carreira. Com o Cavaliers buscando formas de fortalecer seu ataque, a evolução de Mobley nesse aspecto se torna crucial. Ele é, sem dúvida, um dos jogadores mais promissores para sua posição na liga.

Médias em 2022/23: 16.2 pontos, nove rebotes, 2.8 assistências, 1.5 toco, 55.4% nos arremessos de quadra.

6. Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Cunningham chegou à NBA como um garoto prodígio, sendo a primeira escolha do Draft de 2021. No entanto, uma lesão o limitou a apenas 12 jogos na temporada de 2022/23. Recuperado, ele é o principal jogador de um Detroit Pistons que precisa avançar em sua reconstrução. Espera-se um grande protagonismo por parte do armador. Ele já deu sua primeira prova ao marcar 30 pontos e nove assistências na estreia da equipe contra o Miami Heat, porém saiu derrotado.

Médias em 2022/23: 19.9 pontos, 6.2 rebotes, seis assistências, 41.5% nos arremessos de quadra.

5. Paolo Banchero (Orlando Magic)

A temporada de estreia do ala-pivô foi, sobretudo, histórica. Ele foi uma força ofensiva e liderou o Magic a uma campanha positiva nos últimos 57 jogos de 2022/23. Além disso, ele já está pulando etapas. Foi convocado pelos EUA para a Copa do Mundo da FIBA de 2023. Registrou 20 pontos de média aos 20 anos de idade na NBA. Foi o calouro do ano. Em uma equipe que deve vencer ainda mais jogos nesse ano, espere que ele concorra por um lugar no jogo festivo.

Médias em 2022/23: 20 pontos, 6.9 rebotes, 3.7 assistências, 42.7% nos arremessos de quadra.

Leia mais!

4. Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Se James Harden sair, as esperanças de protagonismo de Philadelphia ao lado de Joel Embiid, vão para Maxey. Afinal, o jovem deve ter um volume de jogo muito maior, sendo o principal nome do perímetro ofensivo. O salto de um jogador já muito eficiente, pode garanti-lo na briga. Especialmente se não virmos uma queda do 76ers ao longo da campanha. O armador é um dos jogadores ofensivos mais sólidos e eficientes da NBA, aos 22 anos. E em seu primeiro jogo na temporada, Maxey produziu 31 pontos e oito assistências contra o Milwaukee Bucks.

Médias em 2022/23: 20.3 pontos, 3.5 assistências, 2.9 rebotes, 48.1% nos arremessos de quadra, 43.4% nas bolas de três.

3. Jalen Brunson (New York Knicks)

Brunson quase foi um dos jogadores no All-Star Game do ano passado e do mesmo modo, é um postulante para 2023/24. No entanto, ficou a poucos votos de participar do evento. Assim como também quase foi selecionado para os times All-NBA de 2022/23. Isso dá uma dimensão do que foi sua temporada no Knicks. O armador quer se consolidar como astro e sabe que participar do Jogo das Estrelas é uma grande conquista. Ele é um dos jogadores de isolação mais eficientes da liga desde que chegou ao time.

Médias de 2022/23: 24 pontos, 6.2 assistências, 3.5 rebotes, 49.1% nos arremessos de quadra, 41.6% nas bolas de três.

2. Mikal Bridges (Brooklyn Nets)

O ala do Brooklyn Nets é, acima de tudo, um fenômeno. Seu desempenho após ser enviado para a franquia pelo Phoenix Suns, na troca de Kevin Durant, impressionou a todos. Se tivesse disputado a temporada toda pelo Nets, estaria no jogo festivo. Ele se tornou então o líder do processo que a franquia está passando. Enquanto isso, tenta competir com sua mescla de jovens e veteranos. Portanto, se mantiver o ritmo do fim do último ano, Bridges será um All-Star.

Médias de 2022/23 (pós-troca): 26.1 pontos, 4.5 rebotes, 2.7 assistências, um roubo de bola, 47.5% nos arremessos de quadra, 37.6% nas bolas de três.

1. Jamal Murray (Denver Nuggets)

Protagonista no título do Nuggets, Murray é famoso por não ter um desempenho assombroso na temporada regular, mas crescer nos playoffs. Além disso, o canadense foi limitado por uma grave lesão em 2020/21. O que o tirou de todo o ano seguinte e a uma certa limitação enquanto retornava em 2022/23. Porém, também existe a motivação de obter um novo super contrato. Afinal, ele só será elegível ao contrato super máximo com Denver, se conseguir disputar o jogo festivo. Ou se, por fim, for eleito aos times All-NBA.

Médias de 2022/23: 20 pontos, 6.2 assistências, quatro rebotes, um roubo de bola, 45.3% nos arremessos de quadra, 39.8% nas bolas de três.

