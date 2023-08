Sete jogadores que passaram por times aleatórios na NBA

Damian Lillard pediu para deixar o Portland Trail Blazers, encerrando uma parceria de 11 anos na equipe. Mas Lillard não é um caso único. Em muitas outras situações, jogadores estiveram em times completamente aleatórios na NBA. Alguém imaginava ver Lillard com outra camisa sem ser o Blazers? Então, hoje listamos sete deles que ninguém acreditava que aconteceria (ou que já tivesse acontecido).

E começamos justamente por um jogador que tem grande identificação pelo Milwaukee Bucks, mas não começou sua carreira por lá. Apesar de acontecer por pouco tempo, não quer dizer que não aconteceu, certo?

Khris Middleton (Detroit Pistons)

Trigésima nona escolha do Draft de 2012, o ala iniciou a carreira pelo Detroit Pistons. Embora ele esteja no Bucks desde o seu segundo ano na liga, Middleton fez uma temporada bem mais ou menos no Pistons. Mas em julho de 2013, Bucks e Pistons fizeram uma troca. Aliás, Middleton nem era o principal nome da negociação. Nem o segundo, para falar a verdade. O acordo tinha Brandon Knight, o ucraniano Viacheslav Kravtsov e o ala por Brandon Jennings.

Publicidade

Enquanto Jennings assombrou a NBA em seu primeiro ano (fez 55 pontos no sétimo jogo na liga), Knight vinha crescendo de produção, mas ficou por pouco tempo em Milwaukee. Quem acabou aparecendo mesmo foi Middleton, eleito para três edições do All-Star Game, campeão com o Bucks em 2020/21 e ouro olímpico em 2021.

Hakeem Olajuwon (Toronto Raptors)

Ninguém imaginava que Hakeem Olajuwon, no fim da carreira na NBA, seria um dos jogadores em times completamente aleatórios. Primeira escolha do Draft de 1984, o pivô foi um dos melhores de todos os tempos na liga, com dois títulos. Mas após 17 temporadas no Houston Rockets, Olajuwon decidiu que queria continuar jogando. Assim, ele foi para o Toronto Raptors em troca na agência livre de 2001. E não é que o Raptors deu duas escolhas (uma de primeira rodada) pelo então jogador de 39 anos?

Publicidade

Sem as mesmas condições físicas, o ídolo não conseguiu repetir as grandes performances dos tempos de Houston. No entanto, ele produziu médias de 7.1 pontos, 6.0 rebotes, 1.5 bloqueio e 1.2 roubo de bola em cerca de 23 minutos. Para quem estava perto da aposentadoria, jogar em um time que ainda foi aos playoffs, foi uma boa despedida. Por fim, Olajuwon está sempre na parte de cima nas lista dos melhores da história do basquete.

Patrick Ewing (Orlando Magic)

Falando em pivô, por que não Pat Ewing? Afinal, Ewing foi um dos maiores rivais de Olajuwon na NBA. Mas Ewing já dava sinais de que estava em fase final de carreira pelo New York Knicks. Só que o pivô ainda jogou pelo então Seattle Supersonics antes de fechar com o Orlando Magic, em 2001/02. Ou seja, naquela temporada, Olajuwon, o maior nome do Houston Rockets em todos os tempos, estava no Toronto Raptors. Enquanto isso, Ewing, o maior do Knicks (pode colocar Walt Frazier e Willis Reed na conversa), estava no Magic.

Publicidade

É a mesma coisa que, daqui uma década, Luka Doncic jogar pelo Indiana Pacers e Trae Young no Minnesota Timberwolves. Muito nada a ver, certo? Então, foi o que aconteceu na época. Mas Ewing, aos 39 anos, já não tinha mais as mesmas condições físicas de Olajuwon e jogou por cerca de 14 minutos por noite (6.0 pontos, 4.0 rebotes). Enquanto isso, o Magic também foi aos playoffs naquele ano, mas por conta do primo de Vince Carter, Tracy McGrady.

Leia mais

Allen Iverson (Memphis Grizzlies)

Allen Iverson tem grande identificação com o Philadelphia 76ers, equipe que defendeu por 12 temporadas. No entanto, após boa passagem pelo Denver Nuggets, ele foi em troca para o Detroit Pistons. Só que as coisas não deram muito certo por lá e ele virou agente livre, em 2009. O problema é que ninguém queria mais assinar com o jogador, por conta de tantos problemas fora das quadras e pouco comprometimento. Por mais que alguns jogadores tivessem mais oportunidades na NBA com muito menos talento, Iverson teve poucas propostas de times, mas a maioria deles completamente aleatórios.

Publicidade

Sim, Iverson é um dos grandes ídolos da NBA, mas tinha a tendência em não ser tão profissional assim. Practice? Enfim, o Memphis Grizzlies resolveu dar a ele uma chance. Só que a parceria durou apenas três jogos. Ele não gostou de vir do banco e discutiu com o técnico Lionel Hollins e foi embora. Simples assim. Por fim, o Sixers o chamou para finalizar a temporada 2009/10. Não havia a ideia de manter o jogador para o próximo ano e, depois, ele foi dispensado ao fim da campanha. No ano seguinte, Iverson jogou na Turquia e encerrou a carreira, aos 35 anos.

Rasheed Wallace (Atlanta Hawks)

Pense em uma foto rara. Pense em diversos jogadores que brilharam na NBA, mas que estiveram em times tão aleatórios. Agora, imagine que o atleta fez apenas um jogo por aquela equipe. Então, é isso. Rasheed Wallace deixou o Portland Trail Blazers em troca para o Atlanta Hawks em 2003/04. Mas a negociação aconteceu dia 9 de fevereiro e a liga teria uma pausa para o All-Star Game naquela semana. Dez dias depois, Wallace foi para o Detroit Pistons. Ou seja, ele só fez uma partida (20 pontos, seis rebotes) por 42 minutos no Hawks.

Publicidade

E a negociação acabou sendo decisiva. Logo após a troca, o Pistons subiu ainda mais de produção e, nos playoffs daquela temporada, superou o Los Angeles Lakers, conquistando seu título. Rasheed Wallace fez dupla com Ben Wallace, formando uma das melhores defesas de todos os tempos. Ele ficou por lá até 2009, quando fechou com o Boston Celtics por um ano, antes de parar por duas temporadas. Depois, ele ainda retornou às quadras em 2012/13, fazendo 21 jogos pelo New York Knicks.

Karl Malone (Los Angeles Lakers)

Ninguém esperava por isso, mas Karl Malone resolveu ir atrás de um título fora do Utah Jazz. Após 18 anos no time de Salt Lake City, ele fechou com o Los Angeles Lakers de Shaquille O’Neal e Kobe Bryant. Mas Malone não foi sozinho. Ao lado de Gary Payton, ele estava lá por uma temporada. Era apenas 2003/04. Então, Malone se machucou no meio daquela campanha. Aliás, foi a primeira vez que o jogador teve uma lesão assim.

Publicidade

Mas aquele Lakers não funcionou como deveria. Payton não sabia como funcionava o triângulo ofensivo, Kobe e Malone não se deram bem (algo antigo) e Shaq estava muito (pense um pouco mais) acima do peso. Enfim, o time californiano caiu na final para o Detroit Pistons do cara acima (Rasheed Wallace).

Michael Jordan (Washington Wizards)

Bem, Michael Jordan não planejava jogar pelo Washington Wizards. Mas sabe quando o cara tem aquela vontade de estar em quadra? Então. Foi o caso dele. Jordan se aposentou após o sexto título com o Chicago Bulls. Então, ele não aguentou ficar muito tempo longe do jogo e tornou-se presidente do Wizards. Assim, MJ acabou deixando a presidência e voltou a jogar por mais dois anos.

Publicidade

Antes de retornar às quadras, entretanto, Jordan foi o responsável por selecionar Kwame Brown como a primeira escolha de 2001. Como castigo, ele foi obrigado a jogar com o pivô. Maldade, mas Brown não era material suficiente para ser primeira pick. De qualquer forma, Jordan atuou até 2003, quando se aposentou de vez.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol