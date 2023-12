Sete trocas que impactaram jogadores e times da NBA

Times da NBA fazem trocas de jogadores pensando em diversas situações. Enquanto alguns buscam o título, outros tentam abrir espaço em suas folhas salariais. Mas algumas delas causam muito impacto nas carreiras dos atletas que servem tanto para o crescimento deles ou para o início do fim. Seja como for, hoje listamos sete negociações assim.

Na última década, especialmente, algumas trocas determinaram o sucesso de uma equipe que não tinha a chance de vencer ou estava em reformulação. A de Chris Paul para o Oklahoma City Thunder, por exemplo, aconteceu em um momento em que o time “não brigava por nada”.

Bem, até ele chegar, né?

Chris Paul elevou o padrão do Thunder, que tinha jogadores como Danilo Gallinari, Dennis Schroder, Steven Adams e um jovem Shai Gilgeous-Alexander no elenco. Apesar de não ter um elenco brilhante, a equipe foi aos playoffs de 2020 e só caiu após sete jogos diante de um Houston Rockets muito mais forte.

Enquanto Paul já estava sendo descartado na NBA como um grande antes da negociação, suas performances foram tão convincentes que o Phoenix Suns foi atrás dele. O Suns não venceu um título, mas foi às finais no ano seguinte com o veterano armador.

Então, isso prova que times da NBA nem sempre esperam um grande resultado quando fazem trocas de jogadores. Claro, a ideia é competir, mas vencer é outro papo. Como o sistema do Draft seguiu o mesmo por vários anos, era possível uma equipe determinar seu futuro antes mesmo do começo da temporada.

E é por isso que existe o tank.

Por outro lado, times tentam trocas por jogadores na NBA pensando no título. Ao menos, tentam chegar o mais próximo disso. Então, segue a lista.

James Harden para o Houston Rockets

O Thunder, que já citamos aqui, tinha Kevin Durant, Russell Westbrook, Serge Ibaka e James Harden como seus principais destaques. A equipe foi às finais de 2011/12, mas perdeu a decisão para o Miami Heat. Então, os contratos dos grandes jogadores estavam chegando ao fim e a direção precisava trocar alguém para não pagar multas.

Enquanto Durant e Westbrook eram nomes certos para o time no futuro, Ibaka e Harden eram as opções. A diretoria optou por negociar o segundo.

A troca

O Rockets recebeu Harden. Por outro lado, o Thunder levou Kevin Martin, Jeremy Lamb, duas escolhas de primeira rodada e uma de segunda.

Mas o impacto para a equipe de Houston foi imediato. Harden, que era reserva no Thunder, produziu 25.9 pontos, 5.8 assistências, 4.9 rebotes e 1.8 roubo de bola.

As duas equipes se beneficiaram. Enquanto o Thunder fez sua escolha, o time passou a ser candidato ao título ano a ano, vencendo 60 partidas na temporada seguinte. O Rockets voltou aos playoffs, algo que não acontecia desde 2008/09. Aos poucos, a equipe tornou-se uma das forças do Oeste, sempre com Harden no comando.

Anthony Davis para o Los Angeles Lakers

Tudo bem que o Lakers enviou diversas escolhas de Draft e jovens (e bons) jogadores ao New Orleans Pelicans, mas o título de 2020 já compensou. Afinal, vencer a NBA é o ponto máximo para uma equipe. Então, se os próximos anos não forem tão bons assim, o título paga.

A troca

Enquanto o Lakers recebeu Davis, o Pelicans ficou com Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, duas escolhas de primeira rodada e um swap (direito de inverter a pick).

Claro, Ball não chegou a ser um All-Star, mas foi peça muito importante para o Pelicans no início de Zion Williamson na NBA. Depois, ele teve papel fundamental naquele Chicago Bulls que liderou o Leste em 2021/22, mas uma lesão o tirou das quadras desde então.

No entanto, Ingram é um astro, com uma participação no Jogo das Estrelas (2019/20) e segue sendo um dos grandes nomes da equipe.

Por fim, Hart é um grande jogador e atua hoje pelo New York Knicks. Não está no mesmo nível dos outros, mas contribui por onde passa.

Já o Lakers, após o título, teve momentos difíceis. Mas na última temporada, o time foi às finais do Oeste, mostrando evolução.

Kawhi Leonard para o Toronto Raptors

Foi apenas um ano, mas a passagem de Kawhi Leonard pelo Toronto Raptors resultou em um título. Ou seja, é como Anthony Davis no Los Angeles Lakers: está pago.

É óbvio que o Raptors esperava que o astro estendesse seu contrato, mas tudo bem. Não tanto para o torcedor, claro.

A troca

O Raptors ficou com Danny Green e Leonard, enquanto o San Antonio Spurs levou DeMar DeRozan, Jakob Poeltl e uma escolha de 2019 (com proteção).

Apesar de o Spurs nunca mais brigar pelo título, a presença de DeRozan foi importante para o esquema de Gregg Popovich. Poeltl foi titular na equipe texana até a última temporada, quando saiu em troca justamente para o Raptors.

Toronto ainda teve momentos competitivos depois da saída de Leonard, mas nem perto de brigar pelo campeonato.

Isaiah Thomas para o Boston Celtics

Ninguém esperava muito, mas foi uma das trocas de jogadores na NBA que mudaram o patamar de um dos times mais vencedores, o Boston Celtics. Na época, a equipe de Massachusetts vinha de anos ruins após a troca de Paul Pierce e Kevin Garnett para o Brooklyn Nets. Então, era um período de transição.

A troca

O Phoenix Suns recebeu Marcus Thornton e uma escolha de primeira rodada de 2016, enquanto o Celtics ficou com Thomas. A negociação envolvia ainda o Detroit Pistons, que recebeu Tayshaun Prince para fazer mais uma passagem pela equipe. Boston ainda levou Gigi Datome e Jonas Jerebko.

Mas Isaiah Thomas chegou para substituir um ídolo: Rajon Rondo. Campeão com o Celtics, Rondo foi em troca para o Dallas Mavericks.

Thomas não foi titular logo de cara, mas já era o principal reserva. Em 21 jogos, ele fez 19.0 pontos e 5.4 assistências pela equipe. Só que na temporada seguinte (2015/16), ele ganhou vaga no quinteto inicial e brilhou.

Por dois anos, ele foi ao All-Star Game e All-NBA em 2016/17.

O Suns, por outro lado, não ganhou quase nada com a negociação. Thornton era um bom ala-armador, mas ficou por apenas nove jogos na equipe.

Paul George para o Los Angeles Clippers

Bem, Paul George ainda não foi campeão com o Los Angeles Clippers, mas a culpa pode ser das lesões que Kawhi Leonard e ele tiveram nos últimos anos. De qualquer forma, o Clippers mandou diversos jogadores para o Oklahoma City Thunder.

A troca

O Clippers ficou com George, mas o Thunder levou Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, cinco escolhas de primeira rodada, além das swaps de 2023 e 2025. Uma das escolhas resultou em Jalen Williams, titular e um dos principais nomes de Oklahoma City.

Enquanto isso, Gilgeous-Alexander faz campanha de MVP no Thunder.

Claro, custou caro ao Clippers, que segue sem vencer um título. Mas George pode deixar o caminho mais curto para isso. Ao menos, é o que a direção espera.

Russell Westbrook para o Los Angeles Lakers

O Los Angeles Lakers queria muito um terceiro astro. Então, LeBron James e Anthony Davis iniciaram seus trabalhos de GM. Ou quase isso. Eles conversaram com Damian Lillard, DeMar DeRozan, mas quem topou mesmo foi Russell Westbrook.

A troca

O Washington Wizards aceitou receber Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope e uma escolha do Draft de 2021. O Lakers, por outro lado, ficou com Westbrook.

Mas a negociação não foi tão boa assim para a equipe californiana. O jogador não encontrou encaixe em momento algum ali e “fritaram” ele. Então, sua passagem pelo Lakers acabou o rebaixando como astro. Afinal, Westbrook tinha feito uma temporada de triplo-duplo no Wizards e levou o time aos playoffs, ao lado de Bradley Beal. Depois disso, seu “tamanho” na liga diminuiu perante a liga.

Depois, o Lakers o negociou para o Utah Jazz, que o dispensou. Enfim, ele fechou com o Los Angeles Clippers, onde segue até hoje.

Por outro lado, Kuzma é o único que segue no Wizards, enquanto Caldwell-Pope foi campeão pelo Denver Nuggets e Harrell já não está mais na NBA, após ser dispensado pelo Philadelphia 76ers.

Tyrese Haliburton para o Indiana Pacers

Enquanto o Indiana Pacers estava de olho em um armador, o Sacramento Kings precisava de um jogador de garrafão. Foi o que aconteceu. São aquelas trocas de jogadores que os dois times da NBA ganham. Uns mais que outros, mas Pacers e Kings não reclamam do presente.

A troca

O Pacers recebeu Tyrese Haliburton, Buddy Hield, Tristan Thompson, enquanto o Kings ficou com Domantas Sabonis, Jeremy Lamb e uma escolha de primeira rodada de 2023.

É fato que Haliburton está criando um caso para ser um dos melhores armadores da liga na temporada. Ele levou o Pacers à final da Copa da NBA e faz números incríveis. Mas o Kings não reclama de forma alguma, pois Sabonis vem sendo um dos destaques de uma equipe que foi aos playoffs na última campanha e segue na zona de classificação direta.

Só que Haliburton no Kings tinha a “competição” pela bola com De’Aaron Fox. Então, até Fox ganhou com a troca. Não por menos, ele foi ao Jogo das Estrelas e também faz grande temporada.

