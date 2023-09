Shai Gilgeous-Alexander: “Brasil quis vencer mais do que a gente”

Após a derrota para o Brasil por 69 a 65, na Copa do Mundo de Basquete, o astro do Canadá, Shai Gilgeous-Alexander, admitiu que o rival quis vencer mais do que seu time. Para o armador do Oklahoma City Thunder, a seleção brasileira mereceu a vitória. No entanto, ele garante que o primeiro revés da competição serviu de lição.

“Foi um bom jogo. Um jogo disputado, obviamente. Mas eles foram o melhor time no segundo tempo. Eles queriam um pouco mais que nós. Principalmente com o rebote. Isso nos machucou muito. Perdemos, mas aprendemos com isso. Agora, vamos para o próximo”, comentou o atleta após a partida.

O Canadá estava com 100% de aproveitamento no Mundial até o revés para os brasileiros. Na primeira fase, portanto, venceu França, Letônia e Líbano. Com triunfos acachapantes e a presença de diversos jogadores da NBA, passou a ser considerado um dos favoritos ao título.

Por outro lado, no primeiro duelo da segunda fase, Shai Gilgeous-Alexander e companhia não foram capazes de vencer o Brasil. Como resultado, o Grupo L, formado pelos primeiros colocados dos grupos G e H, está embolado. Isso porque todos os times somam três vitória e uma derrota no momento.

O técnico canadense, Jordi Fernández, reconheceu o bom jogo da seleção brasileira. Além disso, adotou um discurso de aprendizado para o próximo duelo. O Canadá encara Espanha, no domingo (3).

“É bom porque foi um jogo de adversidades para nós. Não enfrentamos nada parecido até agora, mas acredito no nosso time. Eles vão trabalhar. Eles se importam. Agora, vamos nos preparar para a Espanha. Será um jogo divertido. Estaremos prontos para isso”, comentou.

Da mesma forma, Fernández apontou erros da sua equipe, mas pediu que os créditos fossem dados para o desempenho do Brasil.

“Temos que dar muito crédito ao Brasil pela vitória. Eles jogaram muito duro. Acho que defensivamente, fomos bem. Quando um time (Brasil) acerta 40% nos arremessos e 19% de três, teríamos que aproveitar. Mas não estávamos dispostos a nos ajudar no ataque. Quando jogamos assim, é muito difícil de vencer. Não merecemos vencer”, completou o treinador.

As duas seleções farão o último jogo da segunda fase da Copa do Mundo. Com o grupo igual em aproveitamento de vitórias, quem vencer avança às quartas de final. O Brasil enfrenta a Letônia no domingo (3), às 6h45 (horário de Brasília). Canadenses e espanhóis também duelam no mesmo dia, mas às 10h30.

