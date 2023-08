Shai Gilgeous-Alexander brilha e Canadá bate Letônia no Mundial

Com uma atuação de gala de Shai Gilgeous-Alexander, o Canadá bateu a Letônia e garantiu o primeiro lugar do Grupo H da Copa do Mundo de Basquete. Nesta terça-feira (29), em Jacarta, na Indonésia, os canadenses levaram a melhor por 101 a 75. Assim, a equipe da América do Norte manteve a invencibilidade na competição.

A Letônia, por sua vez, avançou à segunda fase mesmo com o revés. No fim das contas, a vitória contra a França foi fundamental para a classificação dos letões.

Agora, na próxima fase, Canadá e Letônia vão enfrentar os melhores do Grupo G, que, hoje, seriam Espanha e Brasil.

O jogo

A Letônia começou muito bem a partida. Com uma ótima movimentação de bola, e uma defesa forte, os europeus venceram o primeiro quarto por 23 a 13. O Canadá, por outro lado, esteve irreconhecível.

No segundo período, os canadenses reagiram em quadra. Kelly Olynyk e Nickeil Alexander-Walker foram importantes no setor ofensivo (combinaram para 17 pontos). Além disso, Gilgeous-Alexander começou a ter protagonismo e terminou a primeira metade de jogo com oito pontos.

Com uma cesta no último segundo de RJ Barrett, o Canadá foi para o intervalo em vantagem: 43 a 42.

Shai coloca o jogo “no bolso”

O segundo tempo foi um verdadeiro atropelo. Afinal, os canadenses fizeram incríveis 58 a 33. Portanto, o duelo deixou de ser equilibrado. A fisicalidade e o talento individual, sobretudo de Shai Gilgeous-Alexander, foram determinantes para o massacre do Canadá sobre a Letônia.

O armador do Oklahoma City Thunder fez 19 pontos na segunda metade de jogo. Além disso, ele foi agressivo, deu bons passes e tomou ótimas decisões. Ou seja, Shai dominou o duelo. Terminou como cestinha, com 27 pontos em 31 minutos.

Barrett também fez uma grande partida. Com 22 pontos (15 deles no segundo tempo), ele mostrou que pode ser o número 2 do Canadá. O ala do Knicks, inclusive, foi bem em um quesito que costuma ter dificuldades. Acertou quatro das seis bolas de três que tentou. Ou seja, alcançou um ótimo aproveitamento de 67%.

Grupo H

(3-0) Canadá 101 x 75 Letônia (2-1)

Canadá

Shai Gilgeous-Alexander: 27 pontos, seis rebotes, seis assistências e 10-17 nos arremessos de quadra

RJ Barrett: 22 pontos, cinco rebotes e 4-6 nas bolas de três

Kelly Olynyk: 15 pontos, seis rebotes e quatro assistências

Nickeil Alexander-Walker: 14 pontos e cinco rebotes

Letônia

Andrejs Grazulis: 16 pontos e dois tocos

Rodions Kurucs: 14 pontos, dez rebotes e quatro assistências

Arturs Zagars: 11 pontos e quatro assistências

(0-3) Líbano 79 x 85 França (1-2)

Líbano

Wael Arakji: 29 pontos e quatro assistências

Ali Haidar: 12 pontos e seis rebotes

França

Guerschon Yabusele: 18 pontos e três roubos de bola

Evan Fournier: 17 pontos e quatro assistências

Elie Okobo: 12 pontos e cinco assistências

Nicolas Batum: 12 pontos e quatro rebotes

Grupo E

(3-0) Alemanha 101 x 75 Finlândia (0-3)

Alemanha

Dennis Schroder: 15 pontos e quatro assistências

Isaac Bonga: 15 pontos

Johannes Thiemann: 13 pontos e quatro assistências

Moritz Wagner: 12 pontos

Andreas Obst: 11 pontos

Finlândia

Olivier Nkamhoua: 14 pontos e quatro rebotes

Lauri Markkanen e Ilari Seppala: 12 pontos cada

(2-1) Austrália 109 x 89 Japão (1-2)

Austrália

Josh Giddey: 26 pontos, cinco rebotes e 11 assistências

Xavier Cooks: 24 pontos e 16 rebotes

Josh Green: 15 pontos e quatro roubos de bola

Nick Kay: 13 pontos

Patty Mills: 11 pontos e nove assistências

Japão

Joshua Hawkinson: 33 pontos e sete rebotes

Yuta Watanabe: 24 pontos e sete rebotes

Yuki Togashi: 14 pontos e sete assistências

Grupo A

(1-2) Angola 67 x 75 República Dominicana (3-0)

Angola

Silvio de Sousa: 19 pontos e nove rebotes

Bruno Fernando: 13 pontos

Gerson Domingos: 12 pontos e quatro assistências

Jilson Bango: 11 pontos e oito rebotes

República Dominicana

Andrés Feliz: 17 pontos e seis rebotes

Víctor Liz: 11 pontos, oito rebotes e três roubos de bola

(0-3) Filipinas 83 x 90 Itália (2-1)

Filipinas

Jordan Clarkson: 23 pontos, sete rebotes e seis assistências

Dwight Ramos: 14 pontos

Itália

Simone Fontecchio: 18 pontos e seis rebotes

Giampaolo Ricci: 14 pontos

Marco Spissu: 13 pontos, quatro rebotes e nove assistências

Stefano Tonut: 13 pontos

Alessandro Pajola: 11 pontos, quatro rebotes e quatro assistências

Grupo D

(1-2) Egito 100 x 72 México (0-3)

Egito

Ehab Amin: 22 pontos, seis rebotes e dez assistências

Patrick Gardner: 20 pontos e sete rebotes

Assem Marei: 16 pontos e dez rebotes

Amr Zahran: 14 pontos e quatro rebotes

México

Pako Cruz: 21 pontos, quatro rebotes e cinco assistências

Joshua Ibarra: 21 pontos e cinco rebotes

Paul Stoll: 11 pontos, 14 assistências e quatro roubos de bola

(2-1) Montenegro 71 x 91 Lituânia (3-0)

Montenegro

Nikola Vucevic: 19 pontos e quatro rebotes

Marko Simonovic: 13 pontos e seis rebotes

Kendrick Perry: 13 pontos

Lituânia

Rokas Jokubaitis: 19 pontos, cinco rebotes e seis assistências

Mindaugas Kuzminskas: 15 pontos

Jonas Valanciunas: 11 pontos e oito rebotes

Regulamento da Copa do Mundo

– Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a segunda fase.

– Na segunda fase, os 16 classificados são divididos em quatro grupos: I, formado por seleções oriundas dos grupos A e B; J, formado por seleções oriundas dos grupos C e D; K, formado por seleções classificadas dos grupos E e F; e L, formado por seleções classificadas dos grupos G e H, que pode ser o do Brasil. Os dois melhores colocados de cada grupo passam à fase de quartas de final.

– A partir das quartas teremos o mata-mata, com o seguinte chaveamento: I1 x J2 e K1 x L2 (em um lado da chave) e J1 x I2 e L1 x K2 (em outro lado). Os vencedores se enfrentam nas semifinais. Posteriormente, os sobreviventes disputarão a grande final, no dia 10 de setembro, em Manila.

