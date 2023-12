“Shai Gilgeous-Alexander é um jogador especial”, diz Nikola Jokic

O pivô Nikola Jokic, do Denver Nuggets, exaltou o talento do armador Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder. Na última sexta-feira (29), as equipes se enfrentaram no Colorado. Melhor para o Thunder, que atropelou os atuais campões da NBA por 119 a 93. Desse modo, a equipe voltou à vice-liderança da Conferência Oeste, derrubando o Nuggets para o terceiro lugar.

Como esperado, Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander foram os destaques. O sérvio alcançou o duplo-duplo, com 19 pontos e dez rebotes. Além disso, acertou nove dos dez arremessos que tentou. No entanto, o armador do Thunder roubou a cena. Foi o cestinha do duelo, com 40 pontos, e comandou o ataque visitante.

A atuação impressionante do camisa 2 do Thunder chamou a atenção do MVP das últimas finais. Para Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander já é um problema na NBA. Além de ressaltar a capacidade do armador, o craque sérvio destacou a competitividade do astro de 25 anos.

“Shai é um jogador especial. Quem não assiste aos jogos dele pode se surpreender, mas ele vem fazendo o que faz no mínimo pelos últimos dois anos. Ele é um problema nesta liga. A melhor parte sobre Shai é que ele só quer vencer. Afinal, ele não se importa com os números. Ele só quer fazer de tudo para vencer, e eu acho que essa é maior qualidade dele”, revelou Jokic, na entrevista coletiva após o jogo.

Shai Gilgeous-Alexander fez questão de destacar o triunfo avassalador sobre os atuais campeões. Entre outras coisas, o armador afirmou que a ideia do Thunder é se tornar um time de alto nível, como o Nuggets. Além disso, ele elogiou o novato Chet Holmgren, que fez 24 pontos.

“Não foi por acaso que eles conquistaram o título. Eles são muito bons e a gente sabe disso toda vez que nos enfrentamos. Então, você sai da cama para jogar contra times desse quilate, sabendo que eles estão no nível que você deseja alcançar”.

“Acima de tudo, Chet é uma ameaça na quadra de muitas maneiras. Ele chama a atenção dos adversários, o que facilita a vida dos jogadores ao redor dele, inclusive a minha”, comentou Gilgeous-Alexander.

Briga pelo MVP

Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander são fortes candidatos ao prêmio de MVP da temporada. Eleito duas vezes o jogador mais valioso da liga, o pivô aparece na segunda posição da corrida para o MVP, divulgada nessa sexta-feira. Já o armador do Thunder está no quarto lugar, logo atrás de Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. Por outro lado, o atual MVP, Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, continua em primeiro. Luka Doncic, do Dallas Mavericks, fecha o top 5.

Em 2023/24, Jokic tem médias de 26,1 pontos, 12,3 rebotes e 9,2 assistências, em 33 jogos. Assim, ele é o principal reboteiro e o terceiro em passes decisivos na temporada. Na atual campanha, o craque sérvio também já alcançou 11 triplos-duplos.

Shai, por sua vez, fez 31,4 pontos, 5,7 rebotes e 6,3 assistências, em 29 partidas. Desse modo, ele é o terceiro cestinha da liga, atrás apenas de Embiid (35) e Doncic (33,7).

