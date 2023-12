Shai Gilgeous-Alexander lidera vitória do Thunder sobre Nuggets

Jogar em noites consecutivas na NBA faz diferença. Apesar de atuar em casa, o Denver Nuggets não conseguiu segurar Shai Gilgeous-Alexander e o Oklahoma City Thunder na sexta-feira (29) e perdeu por 119 a 93. O armador liderou o Thunder com 40 pontos, enquanto o pivô Chet Holmgren adicionou 24 pontos e seis rebotes. Por outro lado, o duas vezes MVP Nikola Jokic registrou 19 pontos, dez rebotes e sete assistências. Enquanto isso, Jamal Murray “amassou o aro” e terminou com apenas nove pontos e 11 assistências.

O confronto entre Nuggets e Thunder valia a segunda posição do Oeste, além da disputa entre Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander, dois dos principais candidatos ao prêmio máximo. Jokic até foi bem, mas Gilgeous-Alexander brilhou, especialmente no ataque. Denver jogou na noite de quinta-feira contra o Memphis Grizzlies, enquanto Oklahoma City descansou na rodada anterior.

O Thunder começou melhor, especialmente com o pivô Chet Holmgren, autor de oito pontos em cerca de três minutos, mas os donos da casa seguiam próximos. Então, Shai Gilgeous-Alexander deixou o Thunder na frente do Nuggets por 16 a 10. No entanto, os anfitriões igualaram em 22, após cesta de Peyton Watson. Denver virou em 25 a 22, mas Oklahoma City retomou a liderança com Gilgeous-Alexander e abriu seis.

Casson Wallace ampliou a diferença para oito no começo do segundo quarto, mas Jamal Murray cortou para quatro pouco depois. Então, Nikola Jokic fez de três, mas o Thunder ainda estava na frente do Nuggets, por 45 a 41. Ao fim do primeiro tempo, Oklahoma City vencia por 54 a 48.

Então, na volta do intervalo, o cansaço começou a pesar para Denver. Apesar de estar em casa, o Nuggets não conseguiu parar Shai Gilgeous-Alexander e o Thunder começou a abrir. Oklahoma City anotou oito pontos consecutivos e, como resultado, a diferença estava em dez. Os anfitriões tentavam, mas não conseguiam pontuar contra uma das melhores defesas da temporada. Jalen Williams fez para os visitantes, que venciam por 70 a 58.

Depois, Shai Gilgeous-Alexander acertou de três e a diferença do Thunder para o Nuggets já era de 15. A vantagem pulou para 22, enquanto o ataque de Denver seguia sem produzir bem.

As equipes foram para o último período com Thunder e Nuggets com boa parte de seus reservas em quadra, mas em pouco tempo os donos da casa esboçaram uma reação. Embora tímida, ela fez com que Denver diminuísse a diferença para 15, após cesta de Reggie Jackson. O Nuggets então, tentou cortar ainda mais, mas sempre que acertava de três, o adversário respondia na mesma moeda.

Nikola Jokic voltou à quadra, mas a diferença voltou aos 22. Entretanto, Denver conseguiu diminuir para 17. Mas foi por pouco tempo. Shai Gilgeous-Alexander também retornou e o Thunder passou a controlar o placar. Ele fez cesta e deixou Oklahoma City na frente por 104 a 85. Então, com uma vantagem tão grande, o Thunder apenas seguiu pontuando e o Nuggets não tinha mais resposta. Assim, os técnicos retiraram seus titulares, confirmando o resultado.

(21-9) Oklahoma City Thunder 119 x 93 Denver Nuggets (22-11)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 40 4 3 2 1 Chet Holmgren 24 6 3 0 2 Jalen Williams 11 7 9 2 1 Josh Giddey 12 8 4 1 0 Aaron Wiggins 7 5 0 0 0

Três pontos: 12-35; Holmgren: 4-4

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 19 10 7 1 1 Peyton Watson 14 2 2 1 2 Michael Porter 12 6 1 0 1 Jamal Murray 9 3 11 1 1 Julian Strawther 10 1 0 0 0

Três pontos: 10-37; Kentavious Caldwell-Pope: 2-3

(17-14) New York Knicks 108 x 117 Orlando Magic (19-12)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 38 12 6 0 1 Jalen Brunson 20 7 8 0 1 RJ Barrett 19 6 2 1 0 Immanuel Quickley 11 10 1 1 2 Isaiah Hartenstein 12 1 1 0 0

Três pontos: 6-30; Quickley: 3-7

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 32 9 2 4 1 Paolo Banchero 29 10 4 1 1 Jalen Suggs 21 2 6 0 1 Goga Bitadze 13 7 0 1 2 Cole Anthony 9 2 5 2 0

Três pontos: 7-33; F. Wagner: 3-5

(15-17) Brooklyn Nets 104 x 110 Washington Wizards (6-25)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikal Bridges 19 5 1 1 1 Spencer Dinwiddie 17 8 6 1 0 Cam Johnson 16 7 3 0 0 Cam Thomas 15 1 3 0 0 Nic Claxton 11 12 2 0 3

Três pontos: 9-28; Johnson: 3-5

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 26 8 2 0 1 Deni Avdija 21 13 6 1 1 Corey Kispert 15 0 0 0 0 Tyus Jones 12 4 6 0 0 Mike Muscala 11 3 3 0 2

Três pontos: 15-38; Kuzma: 4-10

(18-12) Sacramento Kings 117 x 110 Atlanta Hawks (12-19)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 31 6 8 4 0 Domantas Sabonis 25 10 7 0 0 Trey Lyles 19 6 1 0 0 Malik Monk 15 4 8 1 1 Keegan Murray 9 5 0 3 2

Três pontos: 17-45; Fox: 8-16

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 24 3 9 4 0 Dejounte Murray 18 6 3 1 0 Jalen Johnson 16 15 4 0 1 Saddiq Bey 15 6 4 1 0 Clint Capela 12 12 3 1 2

Três pontos: 15-43; Murray: 4-8

(12-19) Toronto Raptors 118 x 120 Boston Celtics (25-6)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 30 10 5 1 3 Pascal Siakam 27 5 5 2 0 Dennis Schroder 15 2 8 0 1 Jakob Poeltl 12 10 3 0 2 OG Anunoby 12 2 2 2 0

Três pontos: 17-44; Barnes: 7-15

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 31 10 6 0 0 Derrick White 21 5 7 3 2 Luke Kornet 20 8 3 0 3 Jrue Holiday 15 2 3 0 0 Payton Pritchard 9 5 6 0 0

Três pontos: 17-39; Brown: 5-6

(24-8) Milwaukee Bucks 119 x 111 Cleveland Cavaliers (18-14)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 34 16 5 1 0 Damian Lillard 31 2 4 0 0 Malik Beasley 15 5 0 0 0 Khris Middleton 13 3 11 3 0 Brook Lopez 9 10 2 0 6

Três pontos: 12-29; Beasley: 5-8

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 34 6 9 2 1 Jarrett Allen 30 12 6 0 2 Max Strus 12 4 2 4 2 Craig Porter 14 1 1 1 0 Isaac Okoro 8 2 3 1 1

Três pontos: 6-43; Mitchell: 2-10

(22-9) Philadelphia 76ers 131 x 127 Houston Rockets (15-15)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 42 4 4 0 1 Tobias Harris 22 4 7 4 3 De’Anthony Melton 15 3 2 1 0 Marcus Morris 14 5 1 1 0 Kelly Oubre 13 1 1 0 0

Três pontos: 12-33; Oubre: 3-4

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred VanVleet 33 3 10 1 1 Jalen Green 31 6 4 0 0 Alperen Sengun 28 7 8 1 1 Tari Eason 10 11 2 3 2 Jeff Green 10 4 0 1 1

Três pontos: 14-40; VanVleet: 8-12

(7-23) Charlotte Hornets 119 x 133 Phoenix Suns (16-15)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Terry Rozier 42 4 8 1 0 Brandon Miller 20 3 1 1 1 PJ Washington 13 4 4 0 1 Cody Martin 13 4 1 2 1 Camisa 0 11 7 6 1 0

Três pontos: 23-46; Rozer: 8-12

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 35 4 7 0 1 Jusuf Nurkic 24 15 1 0 2 Kevin Durant 21 4 11 1 3 Eric Gordon 21 2 1 0 1 Grayson Allen 16 4 3 0 1

Três pontos: 18-30; Gordon: 7-12

Em andamento

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

