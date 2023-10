Shaquille O’Neal crava quem será o campeão da NBA

O lendário Shaquille O’Neal já tem sua aposta para campeão na NBA em 2023/24: o Dallas Mavericks. O ex-pivô cravou a franquia do Texas durante uma sessão de perguntas e respostas rápidas, realizada pela NBA 2K. Então, quando questionado sobre, pensou alguns segundos e logo respondeu o time de Luka Doncic e Kyrie Irving.

“Campeão… o Dallas Mavericks”, apostou Shaquille O’Neal, durante o quiz da NBA 2K.

É verdade, no entanto, que o Mavericks começa a temporada cercado de dúvidas. Afinal, na última campanha, arriscou tudo ao fazer uma troca por Kyrie Irving em busca de um título. No entanto, o armador pouco jogou e a franquia terminou na 11ª colocação da Conferência Leste. Portanto, fora dos playoffs.

Ainda assim, a confiança no camisa 2 parece alta. Sobretudo porque Irving garantiu sua permanência em Dallas pelos próximos três anos. De acordo com Shams Charania, do portal The Athletic, o acordo é de US$126 milhões em salários.

Pelo time texano, o astro disputou apenas 20 jogos. Suas médias, então, foram de 27 pontos, cinco rebotes e seis assistências. Além disso, converteu 51% dos arremessos de quadra e 39.2% das bolas de três.

No entanto, Irving não obteve sucesso ao lado de Luka Doncic. De acordo com a plataforma StatMuse, Doncic e Irving tiveram cinco vitórias e 11 derrotas quando atuaram juntos em Dallas. O resultado, portanto, ficou aquém do esperado.

O esloveno, por outro lado, acredita que tudo será diferente nesta próxima campanha. Após o início da fase de treinamentos, no dia 28 de setembro, ele garantiu que um dos objetivos é aumentar o entrosamento com Irving. E, em entrevista, afirmou que os resultados têm sido positivos.

“Ele chegou no meio da última temporada e não tivemos muito tempo para trabalhar nisso. Começamos direto a jogar as partidas. Leva tempo para construir química, em especial dentro da quadra. Então acho que seremos bem melhor em relação ao entrosamento”, garantiu Doncic.

Além do entrosamento, a talentosa dupla contará também com bons companheiros. Algo que, aliás, não tiveram na última temporada. Somente na offseason, a diretoria fechou acordos por Grant Williams, Seth Curry, Dereck Lively, Dante Exum, Richaun Holmes e Mike Miles. Contratações essas que tiveram o aval de Kyrie Irving.

“Eles me perguntaram o que eu achava durante as férias. Queriam saber com quem eu gostaria de jogar, quem que estava disponível no mercado e sobre quem se tornaria agente livre no futuro. Isso foi muito interessante. Então estou animado para futuro. Ao mesmo tempo, sei que construir um bom elenco leva tempo”, contou o astro em entrevista coletiva.

