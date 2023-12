Shaquille O’Neal defende Giannis Antetokounmpo de críticas

O lendário Shaquille O’Neal saiu em defesa de Giannis Antetokounmpo após o astro se envolver em polêmica no fim do jogo contra o Indiana Pacers. Afinal, após marcar 64 pontos, o astro do Milwaukee Bucks quis a bola do jogo. No entanto, isso gerou uma confusão, após o adversário também querer a bola. Isso, no caso, para premiar Oscar Tshiebwe, que marcou seus primeiros pontos da NBA.

Shaquille O’Neal, no entanto, garantiu que a bola deveria ficar com Giannis Antetokounmpo. Isso porque o grego jogava em casa e marcou sua maior pontuação na carreira.



“Acredito que, segundo o rigor da lei, se você está jogando em casa, deveria ficar com a bola caso algo espetacular aconteça”, disse o ex-pivô ao canal TMZ. “Entendo ambas as circunstâncias, mas acho que Giannis tinha o direito de dizer: ‘Ei, estamos em Milwaukee, acabei de fazer história. Eu quero a bola.’ E, você sabe, Giannis Antetokounmpo foi atrás da bola”, completou Shaquille O’Neal.

Publicidade

Outro campeão da NBA, Richard Jefferson, também deu sua opinião sobre o caso. Para ele, os dois lados estão corretos. Entretanto, é tradição na NBA premiar o calouro assim que marca seus primeiros pontos. Assim, deu uma solução amigável para o caso.

“Giannis deveria deixar com o garoto e depois comprá-la de volta. Meio que como você compra o número de alguém. Apenas faça um gesto de boa vontade para o garoto”, sugeriu.

Entenda a confusão

A confusão começou logo após o final da partida. Afinal, ao invés dos tradicionais abraços e apertos de mão, vimos uma correria para os vestiários. Giannis, seu irmão Thanasis Antetokounmpo, Jae Crowder e outros foram atrás do time de Indiana.

Publicidade

As versões da história começam a se dividir aí. Em um primeiro momento, foi dito que um assistente do técnico Rick Carlisle pegou a bola da partida. Um vídeo de Antetokounmpo discutindo com o membro do staff de Indiana, aliás, circulou pelas redes sociais. O fato ocorreu logo após o fim do jogo. Essa também foi a maior marca de pontos da carreira do camisa 34, que naturalmente queria levar a bola embora.

Leia mais sobre o Bucks e o Pacers!

Por outro lado, novas filmagens revelaram que a bola que estava em quadra foi coletada por um segurança de Milwaukee. O craque, que não viu isso acontecer, apenas vê uma bola que está nas mãos do assistente do Pacers. Então, começou a confusão.

Publicidade

Ao voltar dos vestiários de Indiana sem a bola, Antetokounmpo confronta o assistente técnico do Pacers e ex-treinador do Atlanta Hawks, Lloyd Pierce. Ao seu lado está Tyrese Haliburton. O astro da equipe rival pareceu não estar entendendo a discussão, mas o grego estava bem bravo.

Versões

Claramente, o astro não gostou nada da situação. Perguntando pela imprensa após a partida, o astro afirmou que tem uma bola (entregue pelo segurança), mas que sente que aquela não é a verdadeira que estava na quadra.

Publicidade

“Cara, eu não sei. Não faço ideia mesmo. Eu tenho uma bola comigo agora, mas também não sei se é a que eu queria. Não me parece ser a que estava no jogo. Me parece uma nova. Eu posso dizer isso porque joguei por 35 minutos nessa noite. Eu sei como era a bola do jogo. E não posso dizer que era essa que está nas minhas mãos agora”, explicou.

O treinador de Indiana, Rick Carlisle, por outro lado, também deu sua versão. O veterano ressaltou que o fato foi lamentável e criticou a ação dos jogadores de Milwaukee. Além disso, deu o motivo da equipe também querer a bola.

“É uma pena o que vimos no fim do jogo. Houve um mal-entendido sobre a bola do jogo na minha visão. A queríamos porque foi o primeiro ponto oficial de Oscar Tshiebwe na NBA. Não estava sabendo do recorde de Giannis ou algo do tipo. Então, apenas pegamos a bola e saímos. Depois disso, vários dos caras do time deles estavam no nosso corredor. Não é bom”, explicou.

Publicidade

Uma curiosidade é que o calouro Tshiebwe já marcou pontos em um jogo da liga. Porém, foi na final da Copa da NBA, onde o time foi derrotado pelo Los Angeles Lakers. Estes pontos não contam para os números oficiais da temporada regular.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA