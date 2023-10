Sinal de alerta: Dallas Mavericks perde para o Real Madrid

Pode não significar nada, mas o Dallas Mavericks perdeu para o Real Madrid em seu terceiro jogo de pré-temporada. O placar de 127 a 123 em favor dos espanhóis não chega a assustar. No entanto, é bom lembrar que o Mavs ainda não venceu na fase de amistosos.

Sim, Luka Doncic ficou em quadra por meros cinco minutos, enquanto Kyrie Irving não entrou em quadra. Só que não é tanto pelos resultados, mas pela forma de jogar e o que Dallas tem em seu elenco. O time não se classificou aos playoffs da última temporada e fez de tudo para não ir sequer ao play-in, o que causou uma multa de US$750 mil a Mark Cuban, dono da equipe.

Então, o Mavs entrou na offseason em busca de melhorar o grupo de jogadores que cercam Doncic. O que parecia ser promissor, entretanto, não vem se provando. De novo, não é pelos resultados, que são ruins. É como o time simplesmente não consegue competir em alto nível.

Foi assim diante do Minnesota Timberwolves nos dois jogos de Abu Dhabi, quando o Dallas Mavericks não tomou rédeas em momento algum e a situação se repetiu contra o Real Madrid. Ou seja, o time não está conseguindo encaixar de forma alguma.

Sabemos que é pré-temporada, mas é justamente agora que o Mavericks precisa ajustar tudo. Até pelo fato de a equipe contar com três novas peças no quinteto titular, o momento é de preocupação.

Existem desculpas para isso, claro. Mas não dá para começar sem falar de Jason Kidd, o treinador. Kidd não faz um bom trabalho em Dallas e ficou “capenga” quando Igor Kokoškov, o seu principal assistente, decidiu ir embora. Foi com o sérvio que o Mavs foi às finais do Oeste. Desde então, o time não defende bem e sofre com a falta de boas peças ao lado de Doncic.

Não por menos, o Mavericks tinha a sexta melhor defesa em 2021/22. Em 2022/23, foi a sétima pior.

O que mudou?

Kidd não teve o cara que o ajudava.

No primeiro período diante do Real Madrid, por exemplo, o Dallas Mavericks sofreu 38 pontos com a sua base titular para a próxima temporada. Depois, com vantagem de 11 pontos faltando pouco mais de cinco minutos para o fim, os reservas não conseguiram segurar o resultado.

É fato que não eram os principais jogadores, mas ali estavam Jaden Hardy, Olivier-Maxence Prosper e Richaun Holmes. Portanto, não estamos falando de caras que não sabem jogar basquete. Aliás, o francês começou do banco pela primeira vez. Até então, Prosper vinha sendo titular ao lado do outro calouro, Dereck Lively. Derrick Jones começou em seu lugar contra a equipe espanhola.

Time reforçou lado defensivo

O trabalho que a diretoria do Dallas Mavericks fez na offseason foi um dos melhores sob a perspectiva da defesa. Mas havia a expectativa de o time fazer uma troca com o Atlanta Hawks por Clint Capela. Então, o time teria uma solidez muito maior com um jogador experiente ali.

Imagine. Grant Williams, Dereck Lively, Dante Exum e Olivier-Maxence Prosper são todos grandes defensores. No entanto, o time estava baixo demais. Só que a negociação por Capela não saiu e Kidd se viu obrigado a utilizar Lively como titular.

E Lively, embora seja muito bom de um lado da quadra, não está pronto. Ele é muito cru ofensivamente e prejudica a rotação inicial. Mas para piorar, ele ainda comete muitas faltas bobas, algo que o torcedor terá de conviver durante toda a temporada.

Portanto, o trabalho que parecia ser bom antes do começo de 2023/24 ficou no meio do caminho.

Claro que JaVale McGee não acrescenta muito hoje na NBA, mas foi com ele que Kidd descobriu que tinha um cara grande no banco e quase colocou Dallas nos playoffs. Mas como não o utilizava, tudo foi pelos ares.

Tá, McGee não era o salvador da pátria. Nem longe disso, mas era uma alternativa experiente para o garrafão, que foi tão “largado” durante toda a última temporada.

Ele foi embora para o Sacramento Kings.

Agora, vai ter Lively. Inexperiente, fraco no ataque e com sérios problemas com faltas.

O que o Mavericks pode fazer no futuro?

Bem, eu estava “advogando” em favor do Dallas Mavericks na nossa previsão de temporada (sai dia 14), algo que o Jumper Brasil faz há mais de uma década. No entanto, com base no que vi o time principal jogar em três partidas, já não tem como defender mais. Aliás, está muito otimista e pode ter mudanças até lá.

Mas a primeira coisa sensata que a diretoria deveria fazer é demitir Jason Kidd. Depois, ir atrás de Capela novamente. O Atlanta Hawks aceita negociar o pivô. Basta dar o que o Hawks quer (Josh Green), pois o papel do australiano em Dallas é bem questionável. E a recusa partiu do próprio Mavericks, que não quis incluir Green.

A partir daí, é possível encontrar um caminho. Claro que a direção não vai mandar Kidd embora, mas dá para conseguir o pivô.

Com Capela na equipe, Lively pode se desenvolver sem a necessidade extrema de ele ser titular. Assim, Doncic e Irving conseguem trabalhar muito nas picks e ter opções pelo ar ou nos lados da quadra.

Mas se o Dallas Mavericks começar a temporada como atuou diante de Real Madrid e Minnesota Timberwolves, preparem-se torcedores: os rumores de troca envolvendo Luka Doncic vão aumentar durante o ano.

