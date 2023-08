Site lista os 25 melhores armadores da história na NBA

É a época das listas. Quando chega aquele momento entre duas temporadas, sites fazem seus rankings. O próprio Jumper Brasil tem os seus, mas o de hoje é do Clutch Points. Eles listaram os 25 melhores armadores da história na NBA. Apesar de a posição praticamente dominar a liga na última década, aqui foi com base em premiações, títulos e, claro, números. Então, aqueles jovens que brilham hoje não estão presentes, como Luka Doncic.

Embora ele esteja próximo disso, seu nome ainda não faz parte do topo. Ao menos, de acordo com o site. Então, confira como ficou.

25. Dennis Johnson

Estatísticas: 14.1 pontos, 5.0 assistências, 3.9 rebotes, 1.3 roubo de bola

Premiações: MVP das finais de 1979, cinco vezes All-Star, duas vezes All-NBA, nove vezes times de defesa

Títulos: três

Publicidade

Um dos melhores defensores da história da NBA, Dennis Johnson também está na lista dos armadores. Após iniciar a carreira no então Seattle Supersonics (campeão em 1978/79), ele passou pelo Phoenix Suns antes de chegar ao Boston Celtics. Mas no Suns, por jogar ao lado de Kyle Macy, um grande nome do basquete universitário e seleção dos EUA, Johnson virou ala-armador. Depois, já no Celtics, ele era um dos líderes de vestiário nos títulos de 1983/84 e 1985/86. Encerrou a carreira em 1990, aos 35 anos.

24. Deron Williams

Estatísticas: 16.3 pontos, 8.1 assistências, 3.1 rebotes, 1.0 roubo de bola

Premiações: três vezes All-Star, duas vezes All-NBA

Títulos: nenhum

Publicidade

Em seus primeiros anos na NBA, Deron Williams era um dos principais armadores jovens da liga. Na época, havia a discussão entre Chris Paul e ele para saber quem, de fato, era melhor. No entanto, após a passagem pelo Utah Jazz, Williams caiu muito de produção. Apesar de não liderar em assistências em nenhuma temporada, ele teve 9.1 passes decisivos em seu período (seis anos) por Utah. Depois, ele fez parte daquele time que nunca deu em nada, mas tinha vários astros do Brooklyn Nets. Ficou um ano e meio no Dallas Mavericks, antes de encerrar a carreira como reserva no Cleveland Cavaliers.

23. Rajon Rondo

Estatísticas: 9.8 pontos, 7.9 assistências, 4.5 rebotes, 1.6 roubo de bola

Premiações: quatro vezes All-Star, uma vez All-NBA, quatro vezes times de defesa, três vezes líder em assistências, uma vez líder em roubos de bola

Títulos: dois

Publicidade

Rajon Rondo era um dos últimos armadores puro na NBA. Ou seja, era aquele cara que pensava primeiro no passe e, depois, no próprio arremesso. Aliás, arremessar não era exatamente a sua especialidade, seja de três pontos ou do lance livre. Mas no fim da carreira, Rondo aprendeu a lançar do perímetro e teve temporada com mais de 40% de aproveitamento. No entanto, ele se destacava principalmente pela qualidade no passe. Rondo tinha um QI de basquete muito acima da média. Foi campeão pelo Boston Celtics e, depois, no Los Angeles Lakers. Aparentemente, ele encerrou a carreira após fazer quatro campanhas com, pelo menos, 11 assistências por jogo.

22. Chauncey Billups

Estatísticas: 15.2 pontos, 5.4 assistências, 2.9 rebotes, 1.0 roubo de bola

Premiações: MVP das finais de 2004, cinco vezes All-Star, três vezes All-NBA, duas vezes times de defesa

Títulos: um

Publicidade

Até engrenar e conquistar o seu primeiro título na carreira, Chauncey Billups era um bom jogador, mas era exatamente brilhante. Bom defensor, Billups rodou por Boston Celtics, Toronto Raptors, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves, antes de chegar ao Detroit Pistons. Então no Michigan, ele se transformou. Mais efetivo, ele entra no ranking dos melhores armadores da história da NBA por conta do período em Detroit. Ali, ele foi campeão, três vezes All-Star e MVP das finais. Depois, ele participou da troca por Allen Iverson e retornou ao Nuggets. Já no fim de carreira, Billups esteve no New York Knicks e Los Angeles Clippers, antes de se aposentar pelo Pistons, em 2013/14. Hoje, ele é técnico do Portland Trail Blazers.

21. Mark Price

Estatísticas: 15.2 pontos, 6.7 assistências, 2.6 rebotes, 1.2 roubo de bola

Premiações: quatro vezes All-Star, quatro vezes All-NBA

Títulos: nenhum

Publicidade

Antes de LeBron James, Mark Price tinha alguns dos recordes do Cleveland Cavaliers. No entanto, Price o Stephen Curry antes de Stephen Curry. Ele tinha o arremesso preciso (40.2% do perímetro na carreira) e é o líder em todos os tempos em aproveitamento de lances livres (90.4%). Mas Price fez o Cleveland Cavaliers brigar pelos primeiros lugares do Leste, ao lado de Brad Daugherty e Larry Nance. Em 1991/92, por exemplo, ele liderou o Cavs às finais de Conferência. Só que tinha um Chicago Bulls de Michael Jordan na decisão e, então, caiu após seis jogos. Depois, já na reta final de carreira, jogou com o seu irmão, Brent. Price parou em 1997/98, aos 33 anos, no Orlando Magic, por conta de uma sequência de lesões.

20. Lenny Wilkens

Estatísticas: 16.5 pontos, 6.7 assistências, 4.7 rebotes, 1.3 roubo de bola

Premiações: nove vezes All-Star, uma vez líder em assistências

Títulos: nenhum

Publicidade

Pode escolher: Lenny Wilkens está na lista dos melhores armadores da história da NBA ou dos técnicos. Afinal, como treinador, é o terceiro em número de vitórias na liga, atrás apenas de Gregg Popovich e Don Nelson. De qualquer forma, ele está no Hall da Fama pelos dois. Primeiro, em 1989, Wilkens entrou como jogador. Depois, em 1999, como técnico. Ou seja, foi ótimo em absolutamente tudo que fez na liga.

19. Kevin Johnson

Estatísticas: 17.9 pontos, 9.1 assistências, 3.3 rebotes, 1.5 roubo de bola

Premiações: três vezes All-Star, cinco vezes All-NBA, vencedor do prêmio de jogador que mais evoluiu, em 1989

Títulos: nenhum

Publicidade

Kevin Johnson pode falar que já fez quase de tudo. Primeiro, foi um dos melhores armadores da história da NBA. Passou quase toda a carreira no Phoenix Suns, onde dividiu quadra com outros dois da lista, Steve Nash e Jason Kidd. Mas um lance incrível em cima de Hakeem Olajuwon o marcou para sempre. Nos playoffs de 1994, ele conseguiu uma das jogadas mais incríveis de todos os tempos. No entanto, quando parou de jogar, em 2000, Johnson migrou para a política. Então, em 2008, ele ganhou a eleição para prefeito de Sacramento. KJ ocupou o cargo até 2016 e ajudou o Sacramento Kings a ficar na cidade. Na época, o time esteve muito próximo de sair para Seattle.

18. Derrick Rose

Estatísticas: 17.7 pontos, 5.3 assistências, 3.3 rebotes, 0.8 roubo de bola

Premiações: MVP de 2010/11, três vezes All-Star, uma vez All-NBA, vencedor do prêmio de calouro do ano, em 2009

Títulos: nenhum

Publicidade

O primeiro da lista dos melhores armadores na história da NBA a estar ativo. Derrick Rose está longe do que foi, muito em função das graves lesões. Mas o “prime Rose” era absolutamente sensacional. Apesar de não durar muito tempo, foi suficiente para ele conseguir o MVP de 2010/11. Em 2016/17, entretanto, após o Chicago Bulls aguardar pacientemente por sua recuperação, ele saiu em troca para o New York Knicks. Aliás, é um dos momentos mais tristes que já foram gravados. Na ocasião, ele fazia uma entrevista e falava do momento do Bulls. Então, ele recebeu uma ligação, detalhando sua saída. Aos 34 anos, ele fechou com o Memphis Grizzlies.

17. Dave Bing

Estatísticas: 20.3 pontos, 6.0 assistências, 3.8 rebotes, 1.3 roubo de bola

Premiações: sete vezes All-Star, três vezes All-NBA, vencedor do prêmio de calouro do ano, em 1967, uma vez líder em pontos por jogo

Títulos: nenhum

Publicidade

Apesar de jogar nos anos 60 e 70, Dave Bing tinha uma mentalidade ofensiva diferente de outros armadores da época. Bing era muito mais um cestinha do que organizador e, assim, liderou a NBA em pontos por jogo logo em sua segunda temporada. Não conseguiu ser campeão, mas liderou o Detroit Pistons a três classificações aos playoffs. Ele encerrou a carreira pelo Boston Celtics, após passagem pelo então Washington Bullets.

Leia mais

16. Tony Parker

Estatísticas: 15.5 pontos, 5.6 assistências, 2.7 rebotes, 0.8 roubo de bola

Premiações: MVP das finais de 2007, seis vezes All-Star, quatro vezes All-NBA

Títulos: quatro

Publicidade

Tony Parker não era exatamente brilhante na defesa, não era o melhor passador, nem tinha um arremesso preciso, mas ele foi um jogador espetacular. Apesar de os números apresentarem algo diferente, o francês fazia o San Antonio Spurs ter o controle do jogo. Inteligente, ele sabia quando explorar o oponente com muita velocidade. A dupla com Tim Duncan rendeu quatro títulos ao time texano.

15. Tiny Archibald

Estatísticas: 18.8 pontos, 7.4 assistências, 2.3 rebotes, 1.1 roubo de bola

Premiações: seis vezes All-Star, cinco vezes All-NBA, uma vez cestinha da temporada, uma vez líder em assistências

Títulos: um

Publicidade

Nate Archibald é mais conhecido pelo apelido “Tiny”, por conta de seu corpo franzino: 1,85 metro e 69 quilos. Mas ele usava o físico para superar seus marcadores e, assim foi por 13 temporadas na NBA. Ele passou pelo Cincinnati Royals, que depois virou Kansas City Royals e Kansas City Kings, New York Knicks, Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Conquistou um título na liga, enquanto estava no Celtics, em 1981. Dez anos depois, ele foi eleito para o Hall da Fama.

14. Gary Payton

Estatísticas: 16.3 pontos, 6.7 assistências, 3.9 rebotes, 1.8 roubo de bola

Premiações: nove vezes All-Star, nove vezes All-NBA, nove vezes times de defesa, melhor defensor da temporada, em 1996, uma vez líder em roubo de bola

Títulos: um

Publicidade

Um dos melhores armadores da história da NBA é Gary Payton, mas ele se destacava pela defesa impecável. Aliás, até Marcus Smart ser eleito o melhor defensor de 2021/22, o último armador com o prêmio foi justamente Payton. Mas ele ainda era incrível com a bola nas mãos e era um dos cestinhas no então Seattle Supersonics. Após rodar por Milwaukee Bucks e Boston Celtics, ele foi campeão no Miami Heat, já no fim da carreira. The Glove (luva, em inglês) protagonizou diversas batalhas com Michael Jordan, especialmente nas finais de 1996 da NBA.

13. Bob Cousy

Estatísticas: 18.4 pontos, 7.5 assistências, 5.7 rebotes

Premiações: MVP em 1957, 13 vezes All-Star, 12 vezes All-NBA, oito vezes líder em assistências

Títulos: seis

Publicidade

Entre 1951 e 1963, Bob Cousy defendeu o Boston Celtics, conquistando seis títulos e foi para o All-Star Game em todas as temporadas. Ele se aposentou aos 34 anos, mas voltou às quadras sete anos depois, no Cincinnati Royals, onde acumulou a função de treinador. Mas foram apenas sete partidas e, depois, parou de vez. Como técnico, por outro lado, ficou na equipe até 1973/74, sua única experiência no cargo.

12. Damian Lillard

Estatísticas: 25.2 pontos, 6.7 assistências, 4.2 rebotes, 1.0 roubo de bola, 37.1% em três pontos

Premiações: sete vezes All-Star, sete vezes All-NBA, calouro do ano, em 2013

Títulos: nenhum

Publicidade

Damian Lillard é um jogador espetacular, que deve subir algumas posições no ranking dos melhores armadores da história da NBA. Mas ainda falta um título. Por enquanto, ele segue no Portland Trail Blazers, onde fez toda a carreira. No entanto, Lillard pediu troca e aguarda a negociação para o Miami Heat desde o início da agência livre. Então, se conseguir a troca e, depois, um anel de campeão, Lillard pode terminar a carreira entre os oito melhores. Mas precisa que o Heat faça seu trabalho e urgente.

11. Kyrie Irving

Estatísticas: 23.4 pontos, 5.5 assistências, 5.1 rebotes, 1.3 roubo de bola, 39.1% em três pontos

Premiações: oito vezes All-Star, três vezes All-NBA, calouro do ano, em 2012

Títulos: um

Publicidade

O título pelo Cleveland Cavaliers, ao lado de LeBron James, parecia o primeiro de muitos na NBA. No entanto, Kyrie Irving tomou algumas decisões ruins e jamais voltou a disputar uma final da liga após deixar o Cavs. Foi bem no Boston Celtics, mas deixou o time rumo ao Brooklyn Nets. Depois, pediu troca no Nets. Então, em 2022/23, o armador solicitou negociação pela terceira vez na carreira (a primeira foi em Cleveland) e se juntou ao Dallas Mavericks de Luka Doncic. Embora seja espetacular com a bola nas mãos e um dos melhores dribladores de todos os tempos, seus momentos fora das quadra não são tão brilhantes. Assim, acumulou multas, suspensões e perda de patrocínios.

Publicidade

10. Jason Kidd

Estatísticas: 12.6 pontos, 8.7 assistências, 6.3 rebotes, 1.9 roubo de bola, 34.9% em três pontos

Premiações: dez vezes All-Star, seis vezes All-NBA, nove vezes times de defesa, cinco vezes líder em assistências, co-calouro do ano, em 1995

Títulos: um

Foram 107 triplos-duplos na carreira, até a marca ser totalmente banalizada na NBA. Jason Kidd era um armador com uma visão de quadra especial, além de um grande defensor. Fora das quadras, entretanto, teve diversos problemas. Mas dentro delas, Kidd “levou” alguns jogadores ao All-Star Game. Kenyon Martin, por exemplo, viveu ótimo momento na carreira quando jogou ao seu lado. Hoje, ele é técnico do Dallas Mavericks, mesma equipe onde conquistou seu único título.

Publicidade

9. Walt Frazier

Estatísticas: 18.9 pontos, 6.1 assistências, 5.9 rebotes, 1.9 roubo de bola

Premiações: sete vezes All-Star, seis vezes All-NBA, sete vezes times de defesa

Títulos: dois

Em 13 anos de NBA, Walt Frazier foi um armador fantástico, que liderou o New York Knicks a dois títulos. Apesar de atuar em um momento delicado da liga, Frazier tinha o status de um dos melhores jogadores que pisaram em uma quadra. Então, ele foi o primeiro atleta a ter uma linha própria de tênis, com a Puma. Com 1,93 metro, ele utilizava seu físico para segurar o ímpeto ofensivo de seus oponentes. Hoje, ele é comentarista da MSG Network.

Publicidade

8. Steve Nash

Estatísticas: 14.3 pontos, 8.5 assistências, 3.0 rebotes, 0.7 roubo de bola, 42.8% em três pontos

Premiações: duas vezes MVP, oito vezes All-Star, sete vezes All-NBA, cinco vezes líder em assistências

Títulos: nenhum

Bem, faltou o título, né? Steve Nash dominou a NBA em seu período no Phoenix Suns. Apesar de começar a carreira por lá, ele foi para o Dallas Mavericks, onde teve mais espaço e brilhou ao lado de Dirk Nowitzki. Então, em 2005, o canadense retornou ao Suns. Ali, ele foi duas vezes MVP e liderou a NBA em assistências por três anos consecutivos. Apesar de ser excelente no ataque, defensivamente ele não chegou perto. Nash encerrou a carreira em 2014, pelo Los Angeles Lakers, quando já não tinha mais condições físicas. Depois, foi técnico no Brooklyn Nets.

Publicidade

7. Russell Westbrook

Estatísticas: 22.4 pontos, 8.4 assistências, 7.3 rebotes, 1.6 roubo de bola 22.4

Premiações: uma vez MVP, nove vezes All-Star, nove vezes All-NBA, duas vezes cestinha da temporada, três vezes líder em assistências

Títulos: nenhum

Embora seja questionável em diversos aspectos, é inegável que Russell Westbrook tem um grande valor na liga. Não gosta de defender, mas quando o faz, é realmente bom. Westbrook caiu de produção quando a parte física já não fazia tanta diferença assim. Embora tenha sido o “mordomo”, Westbrook jamais foi o culpado pelos problemas do Los Angeles Lakers. Apesar de tudo, ele ainda consegue jogar em alto nível. Sua passagem pelo Los Angeles Clippers, por exemplo, é prova viva de que ele pertence aos melhores armadores da história da NBA.

Publicidade

6. Chris Paul

Estatísticas: 17.9 pontos, 9.5 assistências, 4.5 rebotes, 2.1 roubos de bola, 36.9% em três pontos

Premiações: 12 vezes All-Star, 11 vezes All-NBA, nove vezes times de defesa, cinco vezes líder em assistências, seis vezes líder em roubos de bola, calouro do ano, em 2006

Títulos: nenhum

O último armador puro da NBA. Chris Paul ainda é um grande jogador, mas a parte física já não é a mesma. Tanto é que o Phoenix Suns desistiu dele ao fim da última temporada. No entanto, ele está no Golden State Warriors e tem a chance de conquistar o seu primeiro título da liga. Assim como Jason Kidd, o armador “levou” jogadores para o All-Star Game (DeAndre Jordan). Aos 38 anos, Paul faz parte do grupo dos melhores armadores da história da NBA, mas não gera o mesmo nível de respeito que deveria. Estranho.

Publicidade

5. John Stockton

Estatísticas: 13.1 pontos, 10.5 assistências, 2.7 rebotes, 2.2 roubos de bola

Premiações: dez vezes All-Star, 11 vezes All-NBA, cinco vezes times de defesa, nove vezes líder em assistências, duas vezes líder em roubos de bola

Títulos: nenhum

Um dos grandes nomes da história do Utah Jazz, John Stockton era um ótimo armador, com visão de quadra especial e muito bom defensor. Apesar de ninguém falar muito, batia mais do que o normal, especialmente com os cotovelos. Por muitos anos, Stockton foi considerado o jogador mais sujo da liga. De qualquer forma, pelos serviços que prestou com dois ouros Olímpicos e duas finais da NBA, ele merece estar entre os dez primeiros.

Publicidade

4. Oscar Robertson

Estatísticas: 25.7 pontos, 9.7 assistências, 7.5 rebotes, 1.1 roubo de bola

Premiações: MVP em 1964, 12 vezes All-Star, 11 vezes All-NBA, seis vezes líder em assistências, calouro do ano, em 1961

Títulos: um

Russell Westbrook sem os erros de ataque, Oscar Robertson teve uma carreira incrível, conquistando um título da NBA. Robertson não conseguiu fazer uma temporada completa de triplo-duplo, é fato. Mas em 1963/64, ele ficou a apenas sete rebotes da marca. Isso, em uma campanha inteira. Seja como for, Robertson é um dos grandes nomes da história da NBA.

Publicidade

3. Isiah Thomas

Estatísticas: 19.2 pontos, 9.3 assistências, 3.6 rebotes, 1.9 roubo de bola

Premiações: MVP das finais de 1990, 12 vezes All-Star, cinco vezes All-NBA, uma vez líder em assistências

Títulos: dois

Apesar de não ser brilhante como dirigente, Isiah Thomas foi um armador espetacular no Detroit Pistons, única equipe que jogou. Thomas e o Pistons dominavam a NBA antes de Michael Jordan começar o seu reinado. Aliás, as batalhas contra Jordan o tiraram do Dream Team de 1992. Ainda existe mágoa entre eles, mas parece que nunca vão conseguir se entender. Foi campeão duas vezes, mas as contusões atrapalharam sua carreira. Em 1993, ele se aposentou, aos 32 anos.

Publicidade

2. Magic Johnson

Estatísticas: 19.5 pontos, 11.2 assistências, 7.2 rebotes, 1.9 roubo de bola

Premiações: três vezes MVP das finais, três vezes MVP, 12 vezes All-Star, dez vezes All-NBA, quatro vezes líder em assistências, duas vezes líder em roubos de bola

Títulos: cinco

Aqui, uma surpresa. Enquanto Magic Johnson conquistou tudo o que podia na NBA, sua carreira poderia ser ainda mais incrível pelo Los Angeles Lakers. O fato de parar de jogar por quatro anos foi determinante para Johnson não terminar como o melhor jogador de todos os tempos. Não só da posição, mas de toda a liga. Na primeira vez que se aposentou, Johnson tinha apenas 31 anos. Ou seja, ainda era possível jogar em alto nível por mais duas ou três temporadas, pelo menos. No entanto, ele retornou em 1996 e, mesmo aos 36 anos, acima do peso, fora de sua posição, ainda concorreu ao prêmio de melhor reserva.

Publicidade

1. Stephen Curry

Estatísticas: 24.6 pontos, 6.5 assistências, 4.7 rebotes, 1.6 roubo de bola, 42.7% em três pontos

Premiações: uma vez MVP das finais, duas vezes MVP, nove vezes All-Star, nove vezes All-NBA, uma vez líder em roubos de bola, duas vezes cestinha

Títulos: quatro

Talvez, em números e conquistas, Magic Johnson seja o melhor. Afinal, são cinco títulos contra quatro, Magic leva vantagem em premiações individuais e tudo mais. No entanto, parece ser uma projeção para o fim da carreira de Stephen Curry. Enquanto isso, eles são os dois melhores armadores da história da NBA. Curry é o líder em todos os tempos em arremessos de três e, definitivamente, ele mudou a liga.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol