Site divulga os 20 melhores jogadores para 2023/24 na NBA

No dia 24 de outubro a melhor liga de basquete do mundo está de volta. Desse modo, o site CBS Sports lançou uma lista polêmica para entrar no clima da próxima temporada. Confira, então, os melhores jogadores da NBA para 2023/24.

De acordo com os próprios analistas da CBS, o detalhe mais polêmico da lista é LeBron James estar fora do Top 10. Para o ranking de 2022/23, ele foi colocado como o sétimo melhor jogador, mas teve uma queda de cinco posições. Debates então foram gerados. Desse modo, o jornalista Chris Walker explica a decisão.

“Ele teve 29 pontos, oito rebotes e sete assistências como média na última temporada. Na anterior, 30 pontos, oito rebotes e seis assistências. Então não vejo uma piora em seu jogo. Além disso, queria saber se alguém viu. É nítido que ele está fazendo um bom trabalho, lutando contra o tempo. Mas isso é uma previsão. O Lakers será melhor na próxima temporada, portanto ele pode não precisar pontuar tanto”, afirmou Walker.

Publicidade

Além disso, outras movimentações no ranking valem ser destacadas. Afinal, quatro jogadores entraram para o Top 20 neste ano. Eles são Shai Gilgeous-Alexander (subiu 25 posições), Jamal Murray (subiu 17 posições), De’Aaron Fox (subiu 38 posições) e Bam Adebayo (subiu oito posições). Ao mesmo tempo, quem mais caiu foi Kawhi Leonard (sete posições).

Leia mais!

Publicidade

Por fim, o Top 3 também se alterou. Na lista do ano passado Stephen Curry era previsto para ser o melhor jogador da última temporada, mas agora caiu para a terceira posição. Enquanto isso, Nikola Jokic subiu três colocações. Desse modo, agora ocupa o topo do ranking de melhores jogadores da NBA para 2023/24. Giannis Antetokounmpo, no entanto, continua em segundo.

Vale lembrar que o ranking não está avaliando as performances dos atletas na última temporada. Portanto, a lista é uma previsão de como eles se sairão em 2023/24.

20. Bam Adebayo (Miami Heat)

19. De’Aaron Fox (Sacramento Kings)

18. Jamal Murray (Denver Nuggets)

17. Paul George (Los Angeles Clippers)

16. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

15. Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

14. Ja Morant (Memphis Grizzlies)

13. Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

12. LeBron James (Los Angeles Lakers)

11. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Publicidade

Top 10

10. Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

9. Jimmy Butler (Miami Heat)

8. Devin Booker (Phoenix Suns)

7. Jayson Tatum (Boston Celtics)

6. Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

5. Kevin Durant (Phoenix Suns)

4. Luka Doncic (Dallas Mavericks)

3. Stephen Curry (Golden State Warriors)

2. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

1. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Então, todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Desse modo, análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like. Portanto, ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais. Além disso, discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol