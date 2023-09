Site elege os dez jogadores mais supervalorizados da história da NBA

O site Hoops Hype elaborou uma lista com os jogadores mais supervalorizados da história da NBA. Para isso, o portal leva em conta os salários recebidos pelos atletas ao longo da carreira. Então, por um critério pré-estabelecido, calcula quanto merecia ter ganhado, de fato. Ou seja, uma métrica foi criada para avaliar desempenho, estatísticas e contribuição para os times defendidos. Em contrapartida, aponta qual o valor real daquele jogador ao longo dos anos.

Com isso, o site apontou um “valor real” para os atletas. Além disso, mostra os ganhos da carreira e a diferença entre os números. Como resultado, a maior diferença aponta para a avaliação final no ranking.

Portanto, confira os dez jogadores mais supervalorizados da história da NBA, segundo o levantamento do Hoops Hype.

10. Al Horford

O primeiro nome da lista é um veterano já consagrado. Apesar de mostrar regularidade ao longo dos seus 16 anos na NBA, Al Horford pode ser considerado supervalorizado. Seus ganhos ao longo da carreira foram altos. Mesmo tendo uma importância tática grande, nunca foi um jogador de desequilíbrio e um exímio pontuador.

Em apenas cinco temporadas superou média de 15 pontos. Ainda assim, é jogador valioso para o Boston Celtics, mas para o site, não condiz com os dólares recebidos ao longo da carreira.

Valor real: US$195.7 milhões

Ganhos na carreira: US$269.7 milhões

Diferença: US$73.9 milhões (27.4%)

9. Chandler Parsons

Considerado um dos piores contratos da história da NBA, Chandler Parsons assinou um acordo de US$94.5 milhões por quatro anos com o Memphis Grizzlies em 2016. Ele vinha de quatro boas temporadas, mas nunca chegou perto de ter média de 20 pontos por temporada.

O contrato foi ainda mais desastroso do que o esperado. Afinal, Parsons jogou apenas 100 partidas nas quatro campanhas após o acordo. E nunca com média superior a 7.9 pontos. No seu último ano como profissional, quando disputou apenas cinco jogos, recebeu US$25.1 milhões.

Valor real: US$49.9 milhões

Ganhos na carreira: US$127.1 milhões

Diferença: US$77.2 milhões (-60.7%)

8. Nicolas Batum

A importância tática do francês é indiscutível. Mas já são cinco anos sem ultrapassar uma média de dez pontos. Em 2022/23, recebeu mais de US$19 milhões em salários e produziu 6.1 pontos e 3.8 rebotes. Em um time estrelado como o Los Angeles Clippers, sua função pode perder ainda mais valor.

Na próxima campanha, aos 35 anos, receberá quase US$12 milhões. Então, uma mudança drástica em quadra precisará acontecer para justificar o alto investimento de anos.

Valor real: US$108.6 milhões

Ganhos na carreira: US$187.8 milhões

Diferença: US$79.1 milhões (-42.1%)

7. Dikembe Mutombo

Um dos melhores jogadores defensivos de todos os tempos e o segundo com mais tocos, Dikembe Mutombo foi muito bem pago ao longo de sua carreira. Para o Hoops Hype, no entanto, “de forma inflacionada”. Isso porque seu forte nunca foi o ataque. Ainda assim, esteve estre os 11 maiores salários da liga nove vezes ao longo dos 18 anos de carreira.

Em 2004/05, aliás, foi o segundo mais bem pago da liga. Então, apesar da grande contribuição defensiva, sobretudo pelo Houston Rockets e Atlanta Hawks, acabou sendo um dos jogadores mais supervalorizados da história da NBA.

Valor real: US$63.9 milhões

Ganhos na carreira: US$143.6 milhões

Diferença: US$79.7 milhões (-55.5%)

6. Kevin Love

Após quase nove temporadas com o Cleveland Cavaliers, Kevin Love foi para o Miami Heat. No time da Flórida passou a receber um valor mínimo de veterano. Entretanto, nem sempre foi assim. O ala-pivô ficou muito tempo com salários consideráveis na NBA. Na última campanha, por exemplo, recebeu US$ 30.6 milhões. Mas sua produção e seus minutos em quadra já não era a mesma pelo Cavs.

Assim, para a avaliação do site, ficou anos recebendo um salário acima do “valor real” estipulado para o ranking. Aliás, um adendo foi feito. Com o salário e a produção que conquistou no Heat, a avaliação seria oposta. Ou seja, estaria ganhando até menos do que mereceu.

Valor real: US$186.4 milhões

Ganhos na carreira: US$268.5 milhões

Diferença: US$82 milhões (-30.5%)

5. Juwan Howard

O início de carreira do ala-pivô foi promissor, rendendo até uma seleção ao Jogo das Estrelas. Mas nunca deslanchou. Foram sete temporadas e meia defendendo o Washington Bullets/Wizards. Seu maior salário, por outro lado, veio como atleta do Denver Nuggets em 2002/03.

Foram apenas dois anos no Colorado, até começar a rodar por diversas equipes da liga. Ao todo, foram 19 anos na NBA e oito times diferentes. O declínio de sua carreira veio no Houston Rockets, a partir da temporada 2004/05.

Valor real: US$67.6 milhões

Ganhos na carreira: US$151.8 milhões

Diferença: US$84.2 milhões (-55,4%)

4. Tyson Chandler

O ex-pivô da NBA já esteve no topo dessa lista em outros anos. No entanto, caiu para a quarta posição. Vale lembrar que ele foi campeão com o Dallas Mavericks em 2011. Além disso faturou o ouro Olímpico com a seleção americana em 2012 e também venceu a Copa do Mundo de 2010. Tyson Chandler nunca foi um especialista ofensivo. Em 19 anos na NBA superou dois dígitos em pontuação em apenas cinco campanhas.

Mas seu longo período como profissional o fez ganhar muito dinheiro acumulado. Esse, então, é um dos principais fatores apontados pelo portal para que ele esteja entre os mais supervalorizados da história. Em 2012/13, ele foi um jogador com médias de 3.1 pontos e 3.9 rebotes ganhando um salário de mais de US$13 milhões.

Valor real: US$100.2 milhões

Ganhos na carreira: US$189.6 milhões

Diferença: US$89.4 (-47.1%)

3. Klay Thompson

O astro do Golden State Warriors seja, talvez, a maior surpresa da lista. Afinal, é um jogador multicampeão e deve se tornar Hall da Fama ao término da carreira. Mesmo com grandes feitos, Klay Thompson nunca foi mencionado no topo das listas de melhores da história. Outro fator que contribuiu para a presença do ala-armador no ranking foram as lesões o que tiraram das quadras por mais de dois anos.

Como resultado, o valor real do camisa 11, estipulado pelo Hoops Hype, caiu. Vale lembrar, aliás, que o Warriors optou por não estender seu contrato nesta offseason. O objetivo da franquia é avaliar o desempenho de Thompson na próxima campanha.

Valor real: US$130.2 milhões

Ganhos na carreira: US$226.3 milhões

Diferença: US$96 milhões (-42.4%)

2. Gordon Hayward

Após uma temporada digna de All-Star pelo Utah Jazz, em 2016/17, Gordon Hayward foi vendido como astro para o Boston Celtics. Mas uma lesão o tirou da temporada de estreia pela franquia de Massachusetts. Sem se firmar ao longo de três anos, acabou negociado para o Charlotte Hornets, onde está desde 2020.

Hayward deve ganhar US$ 31,5 milhões em 2023/24. Afinal, o Hornets ofereceu um contrato de quatro anos e US$120 milhões em salários, mesmo após sua grave lesão.

Valor real: US$137.4 milhões

Ganhos na carreira: US$239.4 milhões

Diferença: US$101.9 milhões (-42.5%)

1. John Wall

John Wall se tornou um dos grandes armadores da liga ao longo de sua passagem pelo Washington Wizards. Neste período, foi selecionado cinco vezes para o All-Star Game. No entanto, lesões a partir de 2019 mudaram o rumo de sua carreira. Ele foi para o Houston Rockets com um dos maiores salários da NBA. Mas pouco jogou pelo time texano.

Portanto, seu retorno em quadra foi muito aquém do valor pago pelos seus serviços. Assim, ele ocupa o topo da lista dos jogadores mais supervalorizados da história da NBA.

Valor real: US$161.5 milhões

Ganhos na carreira: US$276.5 milhões

Diferença: US$115 milhões (-41,6%)

