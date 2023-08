De acordo com site, existem três motivos para Chris Paul não ser o melhor reserva da NBA

A ida de Chris Paul para o Golden State Warriors fez com que muitos jornalistas acreditassem que ele seria o vencedor automático do prêmio de melhor reserva da NBA. De acordo com as previsões de especialistas da ESPN, o armador poderia ser o favorito. No entanto, o analista Jack Winter, do site ClutchPoints, prevê dificuldades para que o jogador termine a temporada merecedor da honraria.

Inicialmente, acredita-se que o treinador da equipe, Steve Kerr, pode ajustar a escalação inicial com base nos adversários, aproveitando a experiência do armador. Paul também pode assumir um papel de titular devido a lesões, tanto dos veteranos Stephen Curry e Klay Thompson ou Andrew Wiggins, o que diminuiria a quantidade de jogos que o jogador sairia do banco ao longo da temporada.

Além disso, vários fatores prejudicam as chances de Paul. Primeiro, sua idade e histórico de lesões musculares, combinados com um foco em gerenciar seus minutos e saúde, poderiam limitar sua disponibilidade durante a temporada regular. O Warriors provavelmente será cauteloso, potencialmente o poupando durante jogos consecutivos.

Além disso, priorizar a saúde de Chris Paul pode levar a estatísticas por jogo mais baixas, afetando suas chances de ganhar o prêmio de melhor reserva da NBA. Seu papel como líder em quadra pode ser mais significativo do que sua produção de pontos, impactando suas estatísticas individuais. Em comparação, vencedores anteriores do prêmio tiveram números mais fortes.

Por fim, embora o impacto de Paul em quadra possa ser imenso em termos de desempenho da equipe, isso não necessariamente se traduz em vencer o prêmio. Exemplos anteriores, como Andre Iguodala, destacam que contribuições valiosas podem não ser totalmente reconhecidas pelos votantes. A capacidade de Paul de melhorar a estabilidade defensiva da equipe e a eficiência ofensiva pode não atrair atenção suficiente para garantir a ele o reconhecimento.

Em conclusão, apesar de sua presença possa ter uma influência positiva nos Warriors, sua idade, possíveis limitações de minutos, uma possível diminuição nas estatísticas por jogo e os padrões históricos de votação para o prêmio de Sexto Homem podem impedi-lo de conquistar a honra. Como demonstrado por casos anteriores, a liga que acostumou-se a ver o prêmio ser entregue a jogadores com perfil mais de pontuador saindo do banco de reservas. Ou seja, mais cestinha e menos organizador. Exatamente o contrário de Chris Paul.

