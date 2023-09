Site indica jogadores para a seleção dos EUA nas Olimpíadas

A seleção dos Estados Unidos está mais uma vez fora de uma final da Copa do Mundo de Basquete. Sendo a favorita do torneio ao título, a eliminação para a Alemanha na sexta-feira (8) pode ser vista como uma decepção. Então, mudanças no elenco devem ser feitas. Desse modo, o canal CBS Sports indicou quais devem ser os jogadores da seleção dos EUA para as Olimpíadas de Paris em 2024.

Armadores

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Jrue Holiday (Milwaukee Bucks)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Alas

Kevin Durant (Phoenix Suns)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Mikal Bridges (Brooklyn Nets)

Josh Hart (New York Knicks)

Pivôs

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

A convocação desses jogadores, segundo o canal, seria uma forma de redenção da seleção dos EUA por meio das Olimpíadas. Afinal, o elenco conta com algumas das maiores estrelas atuais da NBA. Portanto, a sugestão não segue a mesma mentalidade do país na maioria das edições, que é de dar espaço para jovens astros em desenvolvimento.

Algo interessante para se ressaltar é que apenas quatro dos doze jogadores da lista participarem desta edição do Mundial. Aos olhos da CBS Sports, Halliburton, Edwards, Bridges e Hart são os atuais atletas da seleção dos EUA que merecem vestir mais uma vez a camisa. Por outro lado, Austin Reaves, Brandon Ingram, Jalen Brunson e Jaren Jackson Jr. foram deixados de lado.

Eliminação do Mundial

A derrota para a Alemanha, nesta sexta-feira (8), custou a eliminação dos EUA no torneio e o técnico Steve Kerr reconheceu o momento diferente do basquete. Em coletiva após a partida, o comandante foi questionado sobre a importância dos americanos não vencerem competições desse nível e o que isso representa para outros países.

“Isso significa que o jogo foi globalizado nos últimos 30 anos ou mais. Esses jogos são difíceis. Já não estamos em 1992. Os jogadores são melhores em todo o mundo. Desse modo, as seleções são melhores. Então, não é fácil vencer uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada”, admitiu o treinador.

O treinador, então, fez alusão ao ano que marcou a união do Dream Team americano nas Olimpíadas de Barcelona. Foi a primeira vez que a FIBA autorizou a participação de jogadores da NBA no torneio. O resultado foi um atropelo dos Estados Unidos em todas as partidas até a conquista da medalha de ouro.

Aliás, os EUA faturaram sete dos últimos oito Jogos Olímpicos. Isso, depois da inclusão das estrelas da NBA.

Por outro lado, em Copas do Mundo, o desempenho não é o mesmo. Afinal, a última edição já mostrou isso. Em 2019, na China, o time ainda comandado por Gregg Popovich caiu nas quartas de final e, assim, amargou apenas sétima colocação geral. Agora, mais um fiasco. No entanto, ainda terá a disputa pelo bronze contra o Canadá.

Guia Futebol