Site lista os 100 melhores jogadores da NBA em 2023/24

A CBS Sports elaborou a lista dos 100 melhores jogadores da NBA em 2023/24. Cada um dos oito redatores do site fez o seu ranking individual. Segundo a emissora, a lista é baseada nas expectativas para a temporada. Ou seja, como o atleta se sairá na próxima campanha. Portanto, não leva em conta os desempenhos anteriores ou realizações profissionais.

De acordo com a CBS Sports, os resultados foram calculados atribuindo um valor de pontos à posição de cada jogador no ranking. Por exemplo, um jogador classificado como número 1 recebeu 100 pontos. Em contrapartida, outro classificado como número 100 recebeu um ponto. Desse modo, os totais de pontos acumulados foram usados para determinar a ordem da edição deste ano.

CBS Sports – Lista dos 100 melhores jogadores da NBA em 2023/24

100. Grant Williams (Dallas Mavericks)

99. Kentavious Caldwell-Pope (Denver Nuggets)

98. Bruce Brown (Indiana Pacers)

97. Scoot Henderson (Portland Trail Blazers)

96. Markelle Fultz (Orlando Magic)

95. Bojan Bogdanovic (Detroit Pistons)

94. Robert Williams (Boston Celtics)

93. Jordan Poole (Washington Wizards)

92. Jabari Smith Jr. (Houston Rockets)

91. Mike Conley (Minnesota Timberwolves)

90. Walker Kessler (Utah Jazz)

Publicidade

89. Jalen Green (Houston Rockets)

88. Immanuel Quickley (New York Knicks)

87. Kevin Huerter (Sacramento Kings)

86. RJ Barrett (New York Knicks)

85. Alperen Sengun (Houston Rockets)

84. Herbert Jones (New Orleans Pelicans)

83. Jaden McDaniels (Minnesota Timberwolves)

82. Devin Vassell (San Antonio Spurs)

81. Trey Murphy (New Orleans Pelicans)

80. Tobias Harris (Philadelphia 76ers)

79. Nic Claxton (Brooklyn Nets)

78. Tyler Herro (Miami Heat)

77. Jerami Grant (Portland Trail Blazers)

76. Deandre Ayton (Phoenix Suns)

75. Kyle Kuzma (Washington Wizards)

74. Malcolm Brogdon (Boston Celtics)

73. Chris Paul (Golden State Warriors)

72. Alex Caruso (Chicago Bulls)

71. Jarret Allen (Cleveland Cavaliers)

70. CJ McCollum (New Orleans Pelicans)

Publicidade

Leia Mais!

69. Michael Porter (Denver Nuggets)

68. Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

67. Klay Thompson (Golden State Warriors)

66. Myles Turner (Indiana Pacers)

65. Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

64. Scottie Barnes (Toronto Raptors)

63. Austin Reaves (Los Angeles Lakers)

62. Derrick White (Boston Celtics)

61. Josh Giddey (Oklahoma City Thunder)

60. Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Publicidade

59. Julius Randle (New York Knicks)

58. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

57. OG Anunoby (Toronto Raptors)

56. Marcus Smart (Memphis Grizzlies)

55. Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

54. Aaron Gordon (Denver Nuggets)

53. Andrew Wiggins (Golden State Warriors)

52. Dejounte Murray (Alanta Hawks)

51. Paolo Banchero (Orlando Magic)

50. Brook Lopez (Milwaukee Bucks)

49. Kristaps Porzingis (Boston Celtics)

48. Fred VanVleet (Houston Rockets)

47. Franz Wagner (Orlando Magic)

46. Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

45. Cade Cunningham (Detroit Pistons)

44. DeMar DeRozan (Chicago Bulls)

43. Zach LaVine (Chicago Bulls)

42. Desmond Bane (Memphis Grizzlies)

41. Lauri Markkanen (Utah Jazz)

40. Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Publicidade

39. LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

38. Bradley Beal (Phoenix Suns)

37. Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

36. Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

35. Kyrie Irving (Dallas Mavericks)

34. Domantas Sabonis (Sacramento Kings)

33. James Harden (Philadelphia 76ers)

32. Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

31. Pascal Siakam (Toronto Raptors)

30. Draymond Green (Golden State Warriors)

Leia Mais!

29. Mikal Bridges (Brooklyn Nets)

28. Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

27. Jalen Brunson (New York Knicks)

26. Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

25. Jrue Holiday (Milwaukee Bucks)

24. Jaylen Brown (Boston Celtics)

23. Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

22. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

21. Trae Young (Atlanta Hawks)

20. Bam Adebayo (Miami Heat)

Publicidade

19. De’Aaron Fox (Sacramento Kings)

18. Jamal Murray (Denver Nuggets)

17. Paul George (Los Angeles Clippers)

16. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

15. Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

14. Ja Morant (Memphis Grizzlies)

13. Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

12. LeBron James (Los Angeles Lakers)

11. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

10. Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

9. Jimmy Butler (Miami Heat)

8. Devin Booker (Phoenix Suns)

7. Jayson Tatum (Boston Celtics)

6. Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

5. Kevin Durant (Phoenix Suns)

4. Luka Doncic (Dallas Mavericks)

3. Stephen Curry (Golden State Warriors)

2. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

1. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol