Site elege os melhores jogadores da NBA para a temporada 2023/24

As listas de melhores jogadores da NBA são uma tradição dentro de uma offseason, e não é diferente para a temporada 2023/24. O mais novo ranking a surgir, é do site Action Networt. Então, o Jumper Brasil traz os resultados, determinando os 15 melhores atletas da NBA. O site, que também é especializado em apostas, determinou alguns critérios para o ranking.

Primeiro, impacto de vitórias na fase regular e nos playoffs. Depois, o potencial de jovens e a queda de produção de veteranos. Por fim, frequência de lesões e fraquezas latentes no ataque ou na defesa.

15. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

A pós-temporada foi um fracasso para o Cleveland Cavaliers, com a eliminação em cinco jogos na primeira rodada para o New York Knicks. Mas Mitchell teve o melhor ano de sua carreira. Eleito ao All-NBA pela primeira vez, teve um jogo de 70 pontos durante a temporada regular.

Com alguns recordes batidos em seu primeiro ano na franquia, é esperado que ele leve o Cavaliers a voos mais altos em 2023/24. No entanto, rumores recentes tem ligado o atleta de 27 anos ao algoz do último ano, o Knicks.

Médias em 2022/23: 28.3 pontos, 4.4 assistências, 4.3 rebotes, 1.5 roubo de bola, 48.4% nos arremessos de quadra e 38.6% nas bolas de três.

14. Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

O pivô reconquistou seu valor na NBA durante a última temporada. Ele teve grande desempenho durante os playoffs e liderança no final da temporada regular quando LeBron James esteve lesionado. O Los Angeles Lakers saiu de 13° no Oeste às finais do Oeste após a trade deadline, com grande destaque para a retomada do especialista defensivo.

A recuperação gerou até um novo contrato milionário: US$187 milhões por três anos, que se transformam em US$270 milhões com os dois anos restantes do vínculo anterior. A dúvida sobre possíveis lesões, o impede de estar em um lugar maior.

Médias em 2022/23: 25.9 pontos, 12.5 rebotes, 2.6 assistências, dois tocos, 1.1 roubo de bola e 56.3% nos arremessos de quadra.

13. Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Damian Lillard foi o protagonista da agência livre da NBA em 2023 e é um dos melhores jogadores do mundo para a próxima temporada. Ainda assim, a novela com o Miami Heat não terminou e nem parece próxima disso, de acordo com os últimos rumores. A falha em chegar aos playoffs com o Portland Trail Blazers, mesmo em um ano onde chegou a fazer 70 pontos em um jogo, foi o fim da linha de um casamento de muitos anos.

Mas Lillard ainda é um jogador de alto valor. Foi eleito All-NBA pela sexta vez em sua carreira na campanha passada. Com pouco menos de 60 dias até o começo de 2023/24, ainda estamos aguardando a resposta sobre onde ele vai jogar.

Médias em 2022/23: 32.2 pontos, 7.3 assistências, 4.8 rebotes, 46.3% nos arremessos de quadra e 37.1% nas bolas de três.

12. LeBron James (Los Angeles Lakers)

Segundo o próprio site, a idade e a maior inconsistência do ala de 38 anos pesam em sua posição. Além disso, é citado que James não atua em pelo menos 56 jogos desde a “bolha” de 2020, quando foi campeão e MVP das finais. Entretanto, seus melhores momentos e suas médias ainda são de um dos melhores nomes de toda a liga, mesmo em uma idade tão avançada.

Para se ter uma noção, apenas sete jogadores atuaram por 21 anos na NBA. Lendas como Vince Carter, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Robert Parish, Moses Malone e Kevin Willis. Mas nenhum deles fez mais do que oito pontos de média na vigésima primeira temporada. LeBron anotou mais de 28 pontos por jogo no ano passado.

Médias em 2022/23: 28.9 pontos, 8.3 rebotes, 6.8 assistências, 50% nos arremessos de quadra e 32.1% nas bolas de três.

11. Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

Kawhi Leonard ainda é um jogador fantástico e mostrou isso, especialmente na segunda metade da temporada passada. Mas nos playoffs, seu recente histórico se repetiu. Ele teve dois ótimos jogos contra o Phoenix Suns, que foram precedidos por uma lesão no joelho que o tirou do restante da temporada.

Quando está em quadra, o camisa 2 poderia estar em uma posição superior. Mas os problemas nesse sentido são constantes há dois anos e meio. O ala pode testar o mercado após 2023/24, enquanto atleta e franquia não estão com pressa por uma extensão.

Médias em 2022/23: 23.8 pontos, 6.5 rebotes, 3.9 assistências, 1.4 roubo de bola, 51.2% nos arremessos de quadra e 41.2% nas bolas de três.

10. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Um dos grandes nomes da Copa do Mundo da FIBA de 2023, o canadense abre o top 10 do Action Network. Não é para menos. O armador foi uma das grandes sensações da última temporada, enquanto colocou o Oklahoma City Thunder na briga pelos playoffs novamente.

Além de ser eleito ao primeiro quinteto ideal de 2022/23, ele também foi ao jogo das estrelas pela primeira vez em sua carreira. Muitos apontam para Oklahoma como um dos favoritos para subir ainda mais degraus na Conferência Oeste. Muito pela ascensão do atleta de apenas 25 anos.

Médias em 2022/23: 31.4 pontos, 5.5 assistências, 4.8 rebotes, 1.6 roubo de bola, um toco, 51% nos arremessos de quadra e 34.5% nas bolas de três.

9. Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Mesmo com o prêmio de MVP do último ano em mãos, o pivô camaronês não garantiu uma posição mais elevada do que o nono lugar. De acordo com o site, as qualidades de Joel Embiid tem um valor “relativo” e que ele tem uma “incapacidade” de estar disponível ou saudável na hora em que importa. Nas três últimas campanhas, o astro sempre perdeu ao menos um jogo durante a pós-temporada.

A outra grande novela do mercado está acontecendo no time do jogador mais valioso de 2022/23. Muitos especulam que ele pode pedir uma troca do Philadelphia 76ers em algum momento dos próximos meses. Como resultado, times como Miami Heat, Dallas Mavericks e New York Knicks estariam “observando” a situação.

Médias em 2022/23: 33.1 pontos, 10.2 rebotes, 4.2 assistências, 1.7 toco, um roubo de bola, 54.8% nos arremessos de quadra e 33% nas bolas de três.

8. Kevin Durant (Phoenix Suns)

Kevin Durant está envolvido em mais uma equipe de estrelas, após chegar ao Phoenix Suns. Mas as reuniões com nomes como James Harden, Kyrie Irving, Devin Booker, Chris Paul e, agora, Bradley Beal, não resultaram em nada além de duas idas à segunda rodada.

A produção do astro ainda o torna um dos melhores jogadores da NBA para a temporada 2023/24. Afinal, ele se tornou o primeiro jogador a ter aproveitamentos de 55-40-90, em arremessos gerais, bolas do perímetro e lances livres, respectivamente, na história da NBA. Mas o ranking relembra que ele não conseguiu atuar por mais de 55 jogos desde que rasgou seu tendão de Aquiles. Então, sua disponibilidade é um dos motivos para estar em oitavo, segundo o portal.

Médias em 2022/23: 29.1 pontos, 6.7 rebotes, cinco assistências, 1.4 toco, 56% nos arremessos de quadra, 40.4% nas bolas de três.

7. Devin Booker (Phoenix Suns)

A outra enorme estrela do Phoenix Suns não teve um 2022/23 tão fácil. Suas lesões o levaram a atuar em apenas 53 jogos, sua menor marca na carreira. No entanto, seu desempenho na pós-temporada e o nível de eficiência ofensiva demonstrado foram incríveis.

Nesse meio tempo, também se tornou um defensor muito melhor do que foi nos últimos anos. Segundo o Action Network, o astro terá ainda mais volume de jogo com a saída de Chris Paul, tanto na criação de jogadas para si, bem como para os outros e é um candidato ao MVP.

Médias em 2022/23: 27.8 pontos, 5.5 assistências, 4.5 rebotes, um roubo de bola, 49.4% nos arremessos de quadra e 35.1% nas bolas de três.

6. Jimmy Butler (Miami Heat)

Para muitos, Jimmy Butler é um homem que joga com tudo de si apenas nos playoffs, enquanto leva a temporada regular em um ritmo menor. Isso explicaria, por exemplo, porque sua franquia chegou às finais de NBA em dois dos últimos quatro anos e só teve o mando de quadra em uma delas.

Mas os problemas do Miami Heat foram maiores no último ano, tendo que brigar até o último jogo do play-in para avançar. Desse modo, os números do astro foram os melhores em uma fase regular desde que chegou na equipe. Então, o desempenho nos playoffs foi histórico. Assim como a subida de produção, sobretudo na pontuação durante os 82 jogos iniciais. Para o site, é decisivo para o sexto lugar do ala.

Médias em 2022/23: 22.9 pontos, 5.9 rebotes, 5.3 assistências, 1.8 roubo de bola, 53.9% nos arremessos de quadra e 35% nas bolas de três.

5. Jayson Tatum (Boston Celtics)

Apesar de ainda ter 25 anos, Jayson Tatum é uma presença constante entre os melhores jogadores da NBA para uma temporada há muito tempo. Enquanto alguns nomes caíram na lista devido a baixa disponibilidade, o ala do Boston Celtics subiu. Ele raramente perde partidas. São apenas 14 ausências nos últimos dois anos. Além de tudo, foi o MVP do All-Star Game deste ano.

Sua constância de resultados ao longo da carreira em Boston também é elogiável. São quatro finais de Conferência em seis anos. Ainda assim, o título não veio. Com a renovação milionária de Jaylen Brown e a troca por Kristaps Porzingis, o Celtics tenta dar as melhores condições para que o jovem alcance o objetivo final. Assim, ele abre o top 5 do site.

Médias em 2022/23: 30.1 pontos, 8.8 rebotes, 4.6 assistências, 1.1 roubo de bola, 46.6% nos arremessos de quadra e 35% nas bolas de três.

4. Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Afinal o MVP vai acontecer? As casas de apostas escolheram o armador do Dallas Mavericks em cada um dos últimos três anos como o favorito ao prêmio máximo da temporada regular. Mas o Mavs não conseguiu chegar aos playoffs de 2023, muito em conta dos problemas defensivos do time texano. Mas seus números só melhoram a cada ano.

O grande astro da Copa do Mundo que está sendo disputada nas Filipinas, Japão e Indonésia, segue em sua trajetória rumo ao estrelato. As melhorias que o Mavericks conseguiu na agência livre impulsionam uma nova forte corrida nos playoffs. Mais magro, até mesmo o físico do atleta está empolgando para o novo ano.

Médias em 2022/23: 32.4 pontos, 8.6 rebotes, oito assistências, 1.4 roubo de bola, 49.6% nos arremessos de quadra e 34.2% nas bolas de três.

3. Stephen Curry (Golden State Warriors)

O Golden State Warriors já não é o bicho papão de seus melhores dias na liga. Mas a realidade é que enquanto Stephen Curry puder causar perigo só de atravessar a quadra, ele estará entre os melhores jogadores da NBA, e o Warriors terá uma chance para a nova temporada.

Aliás, um dado muito legal e, ao mesmo tempo, um pouco preocupante para a franquia, foi que Curry fez sua maior média de pontos em um único playoff, em 2023. Mais de 30 pontos de média por jogo, mas não foram suficientes para uma campanha além da segunda rodada. Então, ainda no auge, aos 35 anos, o icônico arremessador espera que a chegada de Chris Paul volte a impulsionar a equipe.

Médias em 2022/23: 29.4 pontos, 6.3 assistências, 6.1 rebotes, 49.3% nos arremessos de quadra e 42.7% nas bolas de três.

2. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Campeão, MVP das finais, duas vezes MVP da liga. É difícil achar uma força mais dominante em todo o campeonato do que o grego. É verdade que a queda decepcionante para o Miami Heat em 2023 voltou a alimentar os rumores de que o grego pode não estar mais na equipe no fim de seu contrato. Mas, fisicamente, ninguém está na mesma página que Giannis Antetokounmpo no esporte.

O Action Network, entretanto, prevê que uma mudança de posição possa estar próxima para o atleta. Seu aproveitamento de arremessos, excetuando bandejas na última temporada, foi o pior dele desde que se tornou MVP pela primeira vez.

Médias em 2022/23: 31.1 pontos, 11.8 rebotes, 5.7 assistências e 55.3% nos arremessos de quadra.

1. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

É quase que unanimidade entre os especialistas do jogo. Nikola Jokic é o melhor dos jogadores da NBA para a temporada 2023/24. Enfim, ele venceu o campeonato, se comprovando como uma força ofensiva única de um pivô “armador”. Antes do título? MVP duas vezes seguidas. E olha que alguns ainda acham que ele deveria ter vencido Joel Embiid de novo, na última disputa.

O sérvio calou as críticas até mesmo sobre sua defesa em sua corrida para o campeonato com o Denver Nuggets. Enquanto isso, teve médias muito próximas de um triplo-duplo, tanto nos playoffs como na temporada regular. Seu aproveitamento de arremessos na área restrita é surreal. Mas hoje, é muito difícil chegar a uma conclusão diferente.

