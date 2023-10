Site prevê pontuação de dez astros da NBA para temporada

O melhor basquete do mundo alcançou um novo patamar de grandes cestinhas. Somente na última campanha, por exemplo, seis jogadores tiveram média de 30 pontos ou mais. Agora, alguns deles mudaram de rumo, como Damian Lillard, que partiu para o Milwaukee Bucks. Com base nisso, o site Fadeaway World projetou a pontuação de dez grandes astros da NBA para a temporada 2023/24.

Na última corrida, o título de cestinha ficou com Joel Embiid, que atingiu média de 33.1 pontos. A conquista, aliás, o garantiu o prêmio de MVP da temporada. Algo que não foi nada fácil. Afinal, disputou por praticamente todo o ano com Luka Doncic e Damian Lillard. Outros astros como Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum também se aproximaram dos números.

Diferente da temporada passada, no entanto, a página controla as expectativas. Com isso, prevê apenas três estrelas com, pelo menos, 30 pontos. Além disso, projeta nomes diferentes na corrida de pontuador. Confira abaixo a lista com a pontuação prevista para dez astros da NBA na próxima temporada:

10. Giannis Antetokounmpo

2022/23: 31.1

2023/24 (Projeção): 26.1

Giannis Antetokounmpo foi um dos grandes cestinhas da última temporada da NBA. Pelo Milwaukee Bucks, atingiu média de 31.1 pontos por jogo. Agora, contudo, a companhia de Damian Lillard pode reduzir um pouco o volume do grego no ataque. Por isso, o site prevê uma média de 26.1 pontos.

Recentemente, inclusive, foi noticiado de que Lillard deve ser o principal armador da equipe. Com isso, Giannis deve perder um pouco do seu volume ofensivo. “No entanto, essa diminuição na pontuação não deve ser interpretada como uma regressão no jogo geral de Antetokounmpo”, afirmou a página.

“Espera-se que ele redirecione seu foco para outros aspectos do jogo, incluindo rebotes, defesa e criação de jogadas, à medida que busca conquistar seu segundo campeonato”, projetou.

9. Shai Gilgeous-Alexander

2022/23: 31.4

2023/24 (Projeção): 26.7

A última temporada cravou o nome de Shai Gilgeous-Alexander como um dos astros de grande pontuação na NBA. Afinal, o armador do Oklahoma City Thunder se transformou em uma das grandes armas ofensivas da liga, com média de 31.4 pontos por jogo. Como Giannis, no entanto, a página projeta uma queda na pontuação do canadense. Assim, ele deve alcançar algo na casa de 26.7 pontos.

O site acredita que as equipes devem melhorar a leitura em torno do atleta. Além disso, “provavelmente compartilhará mais a bola com seus companheiros de equipe, especialmente com os promissores jovens Josh Giddey e Chet Holmgren”, explicou.

8. Kevin Durant

2022/23: 29.1

2023/24 (Projeção): 26.9

Kevin Durant é um dos 15 maiores pontuadores de toda a NBA. Entretanto, na última temporada, sofreu com lesões, mudou de equipe e ficou fora da corrida pelo prêmio. Quando esteve em quadra, atingiu uma média de 29.1 pontos. Dessa vez, a expectativa é de que sua marca seja de 26.9.

Como nos casos já citados, o site projeta uma redução da presença ofensiva do astro. Uma vez que ele contará com Devin Booker e Bradley Beal ao seu lado no Phoenix Suns.

“Embora a capacidade de pontuação de Durant seja inquestionável, ele estará compartilhando a bola com dois armadores de alto nível, o que provavelmente resultará em contribuições ofensivas mais equilibradas”, alegou.

7. Damian Lillard

2022/23: 32.2

2023/24 (Projeção): 27.2

Damian Lillard foi por anos o grande nome do Portland Trail Blazers. Na última temporada, então, atingiu seu ápice em pontuações, com média de 32.2 pontos. Assim, sendo o terceiro na corrida pelo prêmio de cestinha. Agora, no Milwaukee Bucks, terá a companhia de dois grandes nomes, que devem diminuir a carga do camisa 0. Logo, a projeção é para que ele tenha média de 27.2 pontos.

A página acredita que o período de transição, aliás, pode afetar o armador nos primeiros jogos. “No entanto, à medida que a temporada avança, espera-se que Lillard surja como o principal pontuador da equipe”, projetou.

6. Trae Young

2022/23: 26.2

2023/24 (Projeção): 27.5

Desde que chegou a NBA, Trae Young se estabeleceu como um jogador perigoso no ataque. Na última temporada, aliás, não estive entre os principais, mas garantiu uma média de 26.2 pontos. Com a saída de John Collins, então, a expectativa é de que ele aumente sua presença ofensiva. Assim, a projeção é para uma média de 27.5 pontos.

Os números de assistência, por sua vez, devem contar uma leve queda e página projeta que eles fiquem abaixo de dez por partida. No entanto, “os fãs podem esperar mais do mesmo de Trae em termos de uso pesado e domínio no aspecto ofensivo”.

5. Jayson Tatum

2022/23: 30.1

2023/24: 28.6

Jayson Tatum é mais um onde o enredo se repete nesta lista. Principal nome do Boston Celtics, o ala ganha duas companhias de ponta, em Kristaps Porzingis e Jrue Holiday. No entanto, deve, também, diminuir levemente seu impacto no ataque. Assim, o portal prevê uma queda de 30.1 para 28.6 pontos por jogo.

Apesar da queda, a página reforça que Tatum segue como o principal nome da franquia celta. A eficiência e versatilidade de pontuação de Tatum são notáveis, e ele é indiscutivelmente um dos jogadores mais habilidosos da liga”, afirmou.

4. Donovan Mitchell

2022/23: 28.3

2023/24: 29.7

A mudança para o Cleveland Cavaliers fez muito bem a Donovan Mitchell. O jovem ala-armador, aliás, chegou com impacto imediato e devolveu a franquia aos playoffs. A expectativa agora, então, é para uma influência ainda maior no ataque do Cavs. Assim, deve aumentar sua média de 28.3 para 29.7 pontos.

De acordo com o site, o ligeiro aumento deve ocorrer graças a uma participação ainda maior de Mitchell no ataque do time. “Com uma equipe que depende de seu poder ofensivo, ele terá amplas oportunidades para mostrar sua habilidade de pontuação e potencialmente superar a marca de 30 pontos por jogo”.

3. Devin Booker

2022/23: 27.8

2023/24: 30.5

Devin Booker é a grande exceção desta lista. Enquanto a maioria dos astros deve perder espaço, por conta da adição de grandes companheiros, o ala-armador deve crescer. No ano passado, por exemplo, teve média de 27.8 pontos. Agora, com a companhia de Durant e Bradley Beal, deve aumentar para 30.5 pontos.

Para a Fadeway World, as estrelas são o motivo para a projeção de crescimento. “A presença deles trabalhará a seu favor, permitindo que ele seja extremamente eficiente e proporcionando-lhe oportunidades de pontuação de qualidade”, explicou.

2. Joel Embiid

2022/23: 33.1

2023/24: 32.8

Não, Joel Embiid não é projetado como o favorito para o título de cestinha da NBA. MVP da última temporada, o pivô do Philadelphia 76ers atingiu a maior marca para um jogador da sua posição em quase 50 anos, com 33.1 pontos. Dessa vez, no entanto, deve ter uma leve queda, para 32.8. O suficiente, neste caso, para colocá-lo em segundo.

A queda, para o site, se dá pela possível saída de James Harden. Na última temporada, a companhia do armador rendeu a Embiid um grande assistente. Assim, “ele pode não ter tanto apoio em termos de suporte ofensivo”.

1. Luka Doncic

2022/23: 32.4

2023/24: 33.7

Quem deve desbancar Embiid, então, é Luka Doncic. Os astros competiram pela maior pontuação da NBA na última temporada. Ele obteve média de 32.4 pontos. Desta vez, a expectativa é de que ele nem dê chances para o adversário. Afinal, a página projeta média de 33.7 pontos.

A expectativa é de que Kyrie Irving seja um importante adicional para Doncic, o oferecendo um importante parceiro ofensivo. E, assim, se as projeções se confirmarem, a Fadeaway World acredita que o astro do Dallas Mavericks pode ser um forte candidato ao prêmio de MVP.

