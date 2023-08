Sixers encerra conversas de troca por James Harden

Aparentemente, o Philadelphia 76ers vai com o que tem para a próxima temporada. De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Sixers encerrou todas as conversas envolvendo a troca de James Harden. Ou seja, o astro terá de se reapresentar normalmente para os treinamentos, apesar de pedir a negociação logo na abertura da agência livre.

O Los Angeles Clippers apareceu como o principal destino, mas não houve um acerto. Na verdade, nenhuma proposta formal aconteceu, além de ligações exploratórias. O Clippers queria contar com o atleta, mas não ofereceu nomes que Philadelphia aceitaria. Uma das ideias, por exemplo, envolvia o ala Terance Mann. Só que a equipe de Los Angeles estava relutante em enviar o jogador e nada aconteceu.

Agora, o Sixers volta a ter, com James Harden, o mesmo problema que sofreu com a troca de Ben Simmons. Aliás, Harden chegou ao time justamente por Simmons, em 2021/22. E da última vez que o astro não teve seu pedido atendido, ele chegou para a pré-temporada muito acima do peso. Portanto, não será surpresa alguma caso isso se repita. Na época, ele jogava pelo Houston Rockets, mas o time texano demorou, a fase regular começou e ele seguiu por lá.

A negociação só aconteceu um mês após o início da temporada 2021/22. Enquanto isso, o Rockets conviveu com um vestiário turbulento e cheio de problemas. Ele foi para o Brooklyn Nets, onde voltou a pedir troca cerca de um ano depois.

Mas Harden já estava insatisfeito com a diretoria do Sixers antes de solicitar a negociação. Após ele aceitar uma redução salarial para a temporada 2022/23, o jogador esperava receber uma extensão mais vantajosa. Não foi o que aconteceu. De acordo com Wojnarowski, a frustração é com o seu antigo parceiro de Rockets, Daryl Morey por não oferecer o contrato. Assim, o armador apenas aceitou sua opção para 2023/24 para, então, pedir troca. Caso contrário, ele seria agente livre e o mercado não pagaria valores que desejava.

Apesar de seu histórico, Harden cumpriu todas as promessas que fez ao Sixers. Primeiro, aceitou receber menos. Depois, ajudou Joel Embiid a conquistar seu prêmio de MVP. Por mais que exista toda controvérsia em relação ao seu comportamento fora das quadras, ele não deixou de produzir. Muito pelo contrário, aliás. Nos oito jogos antes da troca para o Nets, ele registrou médias de 24.8 pontos, 10.4 assistências e 5.1 rebotes pelo Rockets.

É verdade, também, que Houston entrou em uma reformulação profunda desde então e, talvez, tenha um elenco para brigar por playoffs só agora. Mas o fato é que o jogador não deixou de atuar, mesmo em situações adversas.

Por enquanto, o Sixers não pretende falar em troca envolvendo um de seus melhores jogadores. Na verdade, a direção espera que seu bom relacionamento com outros atletas seja suficiente para ele mudar de ideia. No entanto, é possível esperar por retaliações.

Segundo o repórter Sam Amick, do site The Athletic, Harden não pretende se apresentar para a fase de treinamentos.

No Sixers

O armador chegou em Philadelphia em 2022, após pedir transferência do Brooklyn Nets. Em seguida, assinou um contrato de dois anos por US$68,6 milhões com o Sixers na agência livre passada. Vale lembrar que Harden aceitou o acordo por menos de US$15 milhões do que o máximo que poderia aceitar. Segundo ele, fez isso com o objetivo de ajudar a franquia a construir um elenco mais competitivo.

Em 79 partidas de temporada regular em Philadelphia, Harden anotou uma média de 21 pontos, 10,6 assistências, 6,4 rebotes e 1,2 roubos de bola em 37,1 minutos. Seu aproveitamento foi de 43,1% nos arremessos de quadra e 37% do perímetro.

No playoffs passado, o 76ers foi eliminado para o Boston Celtics na semifinal da Conferência Leste. A equipe desperdiçou uma vantagem de 3 a 2, perdendo em sete jogos.

