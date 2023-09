Sixers recompõe rotação e fecha contrato com Kelly Oubre

O Philadelphia 76ers ainda não sabe qual versão terá de James Harden, mas segue contratando. De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Sixers fechou contrato com o ala-armador Kelly Oubre. Agente livre após passar as últimas duas temporadas com o Charlotte Hornets, o atleta chega por um ano ao time de Philadelphia.

Ainda que Harden fique, Oubre terá papel importante, já que o 76ers perdeu algumas peças durante a offseason. Enquanto Georges Niang foi para o Cleveland Cavaliers, Jalen McDaniels está no Toronto Raptors. Portanto, a equipe precisava recompor sua rotação para a próxima campanha.

O Sixers será o quinto time de Kelly Oubre na carreira, mas seu contrato tem valor muito menor em relação aos outros anos. De acordo com Derek Bodner, do PhlySports, ele vai receber o mínimo para veteranos. Ou seja, cerca de US$2.9 milhões. Apenas como comparação, ele ganhou US$12.6 milhões em 2022/23.

Publicidade

Oubre era o melhor agente livre disponível no mercado. Na última campanha, por exemplo, ele produziu 20.3 pontos, 5.2 rebotes e 1.1 roubo de bola em 32.3 minutos por noite. Em Philadelphia, é provável que ele seja reserva, mas caso Harden não esteja disponível, o atleta pode ser seu substituto.

Leia mais

Jornalista revela novas polêmicas de James Harden no Sixers

Tyrese Maxey comenta “novela” James Harden no Sixers: “Coisa dele”

Multicampeão, Danny Green fecha contrato com o Sixers



Publicidade

Philadelphia teve um período de agência livre difícil. Logo na primeira noite, James Harden aceitou a opção contratual por mais um ano, mas pediu negociação. Depois, a equipe fechou com diversos jogadores para o garrafão, mas o seu principal jogador é Joel Embiid, um pivô. Montrezel Harrell e Paul Reed estenderam seus acordos, enquanto Mo Bamba chegou após passagem pelo Los Angeles Lakers.

Além dos jogadores de garrafão, a equipe ainda acertou com o polêmico armador Patrick Beverley e a volta de Danny Green.

Por outro lado, ainda não acertou a extensão de Tyrese Maxey, um de seus melhores atletas. Maxey tem contrato expirante e o Sixers, no valor de US$4.3 milhões e foi o terceiro cestinha da equipe, com 20.3 pontos e 43.4% de aproveitamento nos arremessos de três.

Publicidade

O 76ers também tem novidade no comando técnico. Depois de três anos, Doc Rivers foi demitido. Para o seu lugar, chega Nick Nurse, que estava no Philadelphia 76ers. Em cinco dos últimos seis anos, o Sixers caiu na semifinal de Conferência. No outro, perdeu ainda na primeira rodada dos playoffs, em 2019/20. Agora, Nurse tem a missão de fazer o time funcionar, mesmo com os problemas envolvendo Harden.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA