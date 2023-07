Sixers pede “valor exorbitante” e dificulta troca de James Harden

O Philadelphia 76ers lida com um grande problema desde o início da offseason, mas está pronto para ser persistente. A NBA, então, pode se preparar que uma “novela” vem por aí. Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Sixers não planeja facilitar a troca de James Harden e pede um retorno surreal para liberar o astro. A aposta, por isso, é que a situação não vai se resolver tão cedo nos bastidores.

“O valor pedido por Daryl [Morey], para começar, é exorbitante. Os outros times nem tentam conversar no momento porque não há como pagar o que ele exige. E todos já sabem que é sempre assim. As suas exigências começam bem altas, mas ficam mais realistas com o passar do tempo. Estamos em julho, então isso pode arrastar-se bastante ainda”, contou o experiente jornalista.

A pedida fora de realidade reflete, sobretudo, a indisposição do Sixers em negociar uma de suas referências técnicas. A prioridade do trabalho de Morey, por exemplo, é “reverter” o pedido de saída do jogador. Por isso, a expectativa é que a franquia não avance as negociações por enquanto. Só dois fatores podem mudar isso: uma proposta irrecusável ou a postura do atleta em outubro.

“Há uma esperança interna, a princípio, de que possam convencer James a seguir na equipe. Não há pressão, então, nesse momento. A situação, no entanto, pode mudar a partir da reapresentação para a pré-temporada. Pode aparecer para os treinos, por exemplo, pouco engajado. Aí, as conversas podem ficar mais sérias. Mas, por enquanto, a cara é de uma novela”, projetou o repórter.

Relação quebrada

O obstáculo para a sequência do astro na Philadelphia, em primeiro lugar, é a falta de confiança. James Harden pediu a troca para o Sixers por causa de uma grande decepção com a postura de Morey. O craque esperava ser uma prioridade do time na offseason, mas crê ter sido “escanteado”. De acordo com Shams Charania, do site The Athletic, isso causou uma ruptura entre o jogador e o dirigente.

“A relação entre James e Daryl, para começar, está quebrada. Não há mais aquele laço de confiança que conduziu o trabalho de ambos em Houston, por exemplo. A decisão de ativar a opção de extensão de contrato foi contestável, mas aconteceu por uma razão. Ele notou que não existia um interesse dentro da organização em dar-lhe o contrato de longo prazo que queria”, explicou o jornalista.

Harden e Morey trabalharam juntos no Rockets e, como resultado, desenvolveram uma grande proximidade. Mais do que isso, o presidente de operações do time da Pensilvânia é um dos maiores admiradores do jogador na NBA. Essa relação o fez levá-lo para o Sixers também. Ambos são amigos e, por isso, o “Barba” sentiu-se traído pela postura recente da equipe.

“James estendeu o seu contrato com US$15 milhões de “desconto” no último ano para permitir a chegada de reforços. Então, agora, ele esperava ser reconhecido por isso. Não aconteceu e, com isso, percebeu que deve ir embora. É claro que a franquia busca uma reconciliação. Mas já não há aquela relação entre Daryl e o jogador que permita imaginar essa mudança”, completou Charania.

Los Angeles

Já não é segredo para ninguém que Harden tem um destino preferencial em mente para ser enviado. O ex-MVP da liga quer jogar em Los Angeles e, mais do que isso, pelo Clippers. No entanto, vários repórteres sinalizam que não há negociações em andamento entre as duas equipes. Nos primeiros contatos, os angelinos ficaram com a impressão de que o Sixers simplesmente não quer trocar o armador.

“Todos os executivos com quem conversei estão convencidos de que Daryl tentará manter James. As tratativas sem nenhuma tração com o time da Califórnia, acima de tudo, confirmam essa impressão do mercado. O jogador pode até não ficar tão contente, mas estão pouco se lixando para isso”, relatou o jornalista Sam Amick, do portal The Athletic.

Mas os entraves para o negócio podem ir além da indisposição da Philadelphia. O Clippers, por enquanto, também enxerga a aquisição do veterano com reservas. Segundo Zach Lowe, da ESPN, os californianos resistem em oferecer alguns dos seus atletas mais jovens para o Sixers. Terance Mann, a princípio, está fora de cogitação em qualquer cenário de transação.

Hora de mudar

Parece certo que o Sixers vai lutar para evitar a troca de James Harden. Mas será que isso é o melhor para a franquia mesmo? Vale a pena, afinal, fazer força para manter um jogador potencialmente descontente na temporada final de contrato? Muitos analistas divergem sobre isso. O polêmico Charles Barkley, por exemplo, acredita que é a hora de uma mudança no time.

“Eu acho que é o momento de seguirem em frente sem James. Deveriam trocá-lo e, assim, ‘dar’ o time para Joel [Embiid] e Tyrese [Maxey]. A minha opinião é que esse momento chegou, então aceitem. James é um jogador fantástico na liga há anos, mas acho que a franquia deve buscar o melhor retorno possível e fechar esse negócio. É a hora”, sentenciou o integrante do Hall da Fama.

