Problemas para o Sixers: versão “James Harden gordo” pode voltar

Pelo visto, o Philadelphia 76ers não aprendeu com o passado. Após demorar a trocar Ben Simmons, o Sixers pode ganhar um presente ingrato: James Harden gordo. De acordo com o jornalista Jake Fischer, do Yahoo Sports, o astro “só teria olhos” para o Los Angeles Clippers. Mas se a equipe de Philadelphia continuar “enrolando” para realizar o negócio, o armador poderia chegar muito acima do peso para a fase de treinamentos.

E a gente já viu isso acontecendo antes, né? Quando Harden pediu para deixar o Houston Rockets, houve uma demora da direção em conseguir a troca ideal. Como resultado, ele engordou, treinava quando queria e não se importava com os resultados. Até John Wall relatou como achou estranho o seu comportamento.

Na época, Wall chegou ao Rockets em negociação por Russell Westbrook. No entanto, quando ele esperava por uma ajuda de seu então colega na apresentação ao time, Harden simplesmente falou que estava indo para um aniversário em Atlanta.

“Foi um lixo”, disse Wall, em entrevista ao podcast Tidal League. “Pior do que lixo, porque quando cheguei lá, achava que James iria me ajudar, mas ele só disse que estava indo para Atlanta curtir um aniversário. Mas como assim? Eu acabei de chegar em troca e ele me tratou assim. Mas ele já queria sair. Eu não sabia de nada em Houston, não conhecia o dono, o GM, não sabia onde era o ginásio”.

Então, Harden apareceu para os jogos assim.

Muito acima do peso, ele fez o Rockets acelerar o processo de troca para o Brooklyn Nets. Mas depois de problemas no Nets, ele voltou a pedir negociação e foi para Philadelphia. Agora, James Harden poderia aparecer gordo se o Sixers repetir o que fez com Simmons.

Mas vamos por partes. Primeiro, ele pretendia deixar Houston por conta das negociações que a direção fez. Harden não achava que DeMarcus Cousins e Wall não eram reforços bons o bastante para brigar pelo título. De fato, não era. Mas o ponto nem é esse.

No Brooklyn, ele entendeu que não seria campeão ao lado de Kyrie Irving e Kevin Durant, mas jamais considerou o fato de o time vencer 13 dos 16 jogos em que os três estiveram em quadra. James Harden não quis saber e, menos de um ano depois, pediu para ir para o Sixers.

Após aceitar receber menos, ele afirmou que lutaria pelo título e ajudaria a fazer de Joel Embiid um MVP. Podemos criticar suas decisões, mas ele cumpriu. O 76ers foi para a semifinal de Conferência e teve a chance de superar o Boston Celtics ali. No entanto, perdeu os últimos dois jogos e foi eliminado.

Enquanto isso, ele tinha o sonho de retornar ao Rockets, pois sabia que os jovens (Jalen Green, Alperen Sengun e Jabari Smith Jr) estavam evoluindo e o time teria espaço para contratações. O interesse era mútuo, mas uma entrevista de Green tirou sua motivação.

No fim, até o novo técnico da equipe, Ime Udoka achou que sua presença não seria benéfica.

Pressão sempre deu certo

É mais do que comum o jogador da NBA sair vitorioso em uma queda de braço com uma equipe. Ben Simmons levou multas e tudo mais, mas ele conseguiu deixar o Philadelphia 76ers. Mesmo com um contrato ruim, o australiano deu o seu jeito e saiu de lá.

Outro que citamos acima, Kyrie Irving, também foi atendido quando quis sair do Cleveland Cavaliers e, depois, do Nets. Então, é realmente normal o atleta sair rápido quando pede. Até porque, ninguém quer um cara que pode “contaminar” outros colegas no elenco.

Em geral, o time aceita vender mais barato para se livrar de um problema no vestiário. Mas até chegar a tal ponto, boa parte da culpa também é da diretoria. Veja o caso de Damian Lillard e o Portland Trail Blazers, por exemplo.

Lillard pressionou a direção, pediu contratações, indicou que estava infeliz, mas queria lutar por um título em Portland. Foi assim por longos anos. Por fim, ele avisou que pediria troca, mas daria tempo para a equipe fazer boas contratações na agência livre, o que não aconteceu. Então, o armador tomou a decisão logo após a primeira noite de abertura do mercado.

Agora, o Blazers até está tentando desafiar o Miami Heat, mas sabe que vai ter de trocar por um preço muito menor do que realmente vale. É assim que funciona. Quando um atleta pede troca, seu valor de mercado despenca.

E James Harden pode voltar a ficar gordo se o Sixers continuar insistindo em um valor alto. Ele não é diferente de outros astros na NBA.

NBA é uma liga de jogadores

Já falamos disso antes. A NBA não é uma liga como as outroas. Lá, quem manda é a Associação de Jogadores, a NBPA. É só perceber como o novo acordo coletivo de trabalho foi feito.

Aliás, quando o contrato da TV expirar (2025), espere por salários ainda maiores. Enquanto achamos absurdo um contrato como o de Tobias Harris ou do próprio Simmons, aguarde dois anos e veja o que é bizarro. As projeções são de um teto salarial de US$171 milhões, cerca de US$35 milhões a mais do que na próxima campanha.

É bom observar como será o mercado na próxima offseason, a última antes de terminar o acordo da TV. Vamos ver muitos contratos de um ano, com opção para o outro. Aliás, James Harden já estava nele. E ele só aceitou porque o mercado não iria pagar o que ele queria como agente livre.

De acordo com Fischer, é o caminho natural para o astro.

“Além de tudo, ele tem uma boa experiência no assunto, desde o fim de sua passagem pelo Houston Rockets, assim como no Brooklyn Nets. Sua conduta pode forçar o time a trocar o jogador. Se a saga levar mais tempo, atravessar setembro e o dia de apresentação (2/10), Harden deve aparecer daquele jeito (acima do peso) para os treinamentos”, afirmou.

Então, se um jogador pedir troca, acredite, ele vai conseguir.

