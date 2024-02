Spencer Dinwiddie é o novo reforço do Lakers

O Los Angeles Lakers não fechou trocas, mas já conseguiu o seu primeiro reforço pós-trade deadline: Spencer Dinwiddie. Segundo Dave McMenamin, da ESPN, o armador vai assinar contrato com os angelinos assim que tornar-se agente livre de forma oficial. Os detalhes do acordo ainda vão ser discutidos, mas, por costume, tende a ser um vínculo mínimo até o fim da temporada.

O jogador de 30 anos iniciou a temporada com o Brooklyn Nets. Ele disputou 48 jogos da temporada com os nova-iorquinos, mas, nas últimas semanas, cresceram os boatos de que estava descontente na franquia. O veterano, assim, foi trocado antes do final da janela de transferências com o Toronto Raptors. Em seguida, a equipe canadense decidiu rescindir o seu contrato.

De acordo com Shams Charania, do portal The Athletic, Dinwiddie recebeu contatos de vários times nas últimas horas. No entanto, o Lakers e o Dallas Mavericks pareciam ser os favoritos na concorrência. Ele já jogou pela equipe texana anteriormente, aliás. Dessa vez, a garantia de amplo espaço na rotação atuando em Los Angeles pesou em favor dos californianos.

Dinwiddie trilhou uma carreira de mais de 500 jogos na NBA depois de ser escolhido na segunda rodada do draft de 2014. O Lakers vai ser o quinto time de sua carreira. Na atual temporada, ele registra médias de 12,6 pontos, 3,3 rebotes e 6,0 assistências. Não vive, no entanto, um ano de boa pontaria: converte só 39% dos seus arremessos de quadra e 32% das tentativas de longa distância.

O armador bateu o martelo sobre a decisão, provavelmente, na noite dessa sexta-feira. Os rumores de que Spencer Dinwiddie seria reforço do Lakers, afinal, ganharam tração porque ele assistiu ao jogo do time ontem in loco. Viu a vitória contra o New Orleans Pelicans ao lado do gerente-geral da franquia, Rob Pelinka. Depois da partida, o astro LeBron James aprovou a possível contratação.

“Spencer seria mais um condutor de bola e criador de jogadas para o nosso elenco. Mas, mais do que isso, outro veterano provado pelo qual temos bastante respeito. Sempre que você pode trazer um jogador com essa habilidade e experiência, ele vai ser bem-vindo. Já vimos o que pode fazer em Brooklyn, além de conhecermos a sua reputação. Então, vamos ver o que acontece”, elogiou o ala.

Anthony Davis foi menos específico, mas também deu o aval para a movimentação do time. “Spencer é um grande armador e criador dentro de quadra. Nós já vimos do que é capaz quando jogou em Dallas, por exemplo, até antes de Brooklyn. É um jogador muito estabelecido nessa liga. Eu não quero me adiantar a nada, mas seria uma boa adição”, avaliou o ala-pivô.

A tendência é que Dinwiddie brigue por minutos na rotação de armação, entre outros atletas, com D’Angelo Russell. Os dois já foram companheiros de time e, por isso, ele está empolgado em repetir a parceria. “Eu sou um grande fã de Spencer e não escondo isso de ninguém. Mas tenho a impressão de que vocês vão conhecê-lo muito em breve”, disse Russell, já imaginando que o acordo estava encaminhado.

