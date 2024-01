Spurs entra na briga pela troca por Dejounte Murray

Dejounte Murray poderia retornar ao San Antonio Spurs em troca. De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, o time texano teria muito interesse em contar com a volta do armador, que está no Atlanta Hawks. No entanto, o Spurs terá de lidar com uma forte concorrência. Isso porque existem, ao menos, outras quatro equipes que estariam atrás do All-Star de 2022.

O fato é que o Hawks pode entrar em uma reconstrução de elenco até a trade deadline. No momento, Atlanta possui apenas 14 vitórias em 35 jogos, ocupando a décima segunda posição do Leste. Ontem, o Jumper Brasil informou sobre a possível reformulação na equipe da Georgia. Dejounte Murray, até por conta de seu salário na atual temporada, possui mais valor de mercado.

Publicidade

Ele assinou uma extensão na última offseason e vai receber US$120 milhões por quatro anos. No entanto, tais valores só começam a valer a partir de 2024/25. Então, na atual campanha, ele recebe US$18.2 milhões.

“Dejounte Murray pode sair em troca a partir de hoje, enquanto o Hawks deve começar a ter conversas com outras equipes”, disse Charania. “O Lakers é um time que tem necessidade na posição, mas tem um time que tem um nível de interesse é seu antigo time, o San Antonio Spurs”.

Publicidade

Leia mais sobre o Spurs

“O Spurs está construindo um time a partir de Victor Wembanyama, Devin Vassell e peças jovens em seu elenco. Então, a equipe possui várias escolhas de Draft e terá paciência para negociar. O time não tem pressa para fazer algo agora, mas possui algumas ‘janelas’ para fazer trocas. Pode ser agora, na próxima offseason, mas o Spurs tem como se preparar”, concluiu.

Além de Lakers e Spurs, o New York Knicks também tem interesse em troca por Dejounte Murray. Recentemente, o Philadelphia 76ers surgiu como outra possibilidade.

Enquanto isso, o que existe é conversa exploratória de equipes com o Hawks. Ninguém chegou a fazer uma oferta oficial, até porque ainda não existe um “preço” que Atlanta colocou pelo jogador. A única informação é que o time gostaria de receber mais do que Austin Reaves e Rui Hachimura em uma eventual troca com o Lakers. De acordo com o jornalista Chris Haynes, do site Bleacher Report, o time californiano não cogita envolver Reaves.

Publicidade

Dejounte Murray foi o último jogador do Spurs a participar de um Jogo das Estrelas da NBA. Na ocasião, ele registrou médias de 21.1 pontos, 9.2 assistências, 8.3 rebotes e 2.0 roubos de bola. Então, na offseason seguinte, San Antonio enviou o atleta para o Hawks por Danilo Gallinari e três escolhas de primeira rodada do Draft (2023, 2025 e 2027).

Sem clima

Há algum tempo, Dejounte Murray deseja deixar o Atlanta Hawks em troca, seja para Lakers, Knicks, Spurs ou qualquer outro time. Ele retirou as informações sobre o Hawks de suas redes sociais, enquanto convive com a insatisfação na atual equipe.

Publicidade

No mês passado, ele curtiu duas publicações no Twitter. Em uma delas, um fã do Hawks descreveu as atuações do time como um “show de circo”. Em outro tuíte curtido pelo atleta, um torcedor escreveu o seguinte: “Eu odeio como eles deixam Dejounte no banco por muito tempo no segundo tempo. Isso faz com que ele perca o ritmo”.

Em 35 partidas na atual temporada, Dejounte Murray possui médias de 20.9 pontos, 5.0 assistências, 4.6 rebotes e 38.4% de aproveitamento nos arremessos de três.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA