Stephen A. Smith: “DeMarcus Cousins não deveria estar jogando em Porto Rico”

O jornalista Stephen A. Smith, da ESPN, participou do último Podcast P, de Paul George. De acordo com Smith, o pivô DeMarcus Cousins poderia estar jogando na NBA, mas segue em Porto Rico. Fora da última temporada da NBA por escolha das equipes, Cousins assinou com o Mets de Guaynabo, onde atuou por um ano.

“Nós dois já discutimos demais, mas eu não me importo. Entretanto, eu não gosto de como ele vem sendo tratado. Ele sabe jogar, então posso dizer que DeMarcus Cousins, agora, seria um dos cinco melhores pivôs da NBA, mas ele está em Porto Rico”, afirmou Smith.

Em 27 jogos, Cousins produziu 19.0 pontos, 9.8 rebotes, 4.3 assistências, 1.4 bloqueio, mas ainda converteu 42.1% dos arremessos de três. Tudo isso em apenas 24.9 minutos por noite. No entanto, seus números não impressionaram os times da NBA e ele segue fora da liga.

“Eu sei que já tivemos muitos problemas, mas estamos bem. Só que é necessário dizer que ele não deveria estar em Porto Rico jogando basquete. Eu sei que ele não deveria ser de um jeito ou de outro, mas DeMarcus Cousins não merece estar em Porto Rico. Neste momento, com suas habilidades, seu corpo, sua força, seu QI de basquete, habilidade para arremessar e tudo mais, ele seria um dos cinco melhores de sua posição”, disse.

“Tem muita gente que o critica pela pessoa que ele já foi, mas as coisas mudaram. Ele é uma pessoa diferente hoje em relação ao que era antigamente, então não me diga que ele não merece uma nova chance. Eu sei que eu não vou contribuir para fechar suas portas. Ele não merece isso. E se tem algo que eu sou hoje é justo”, concluiu.

Cousins, de fato, era o melhor pivô da NBA quando teve sua primeira lesão grave no joelho, em 2017/18. No entanto, ele conseguiu se recuperar e assinou com o Golden State Warriors no ano seguinte. Apesar de ainda sentir dores no local e estar acima do peso, o pivô registrou 16.3 pontos, 8.2 rebotes, 3.6 assistências e 1.5 bloqueio em cerca de 25 minutos de ação. Então, em 2019/20, ele emagreceu, estava em grande forma e assinou com o Los Angeles Lakers. Só que o jogador sofreu mais uma contusão séria e não atuou naquele ano.

Já em 2020/21, Cousins vinha fazendo uma campanha decente pelo Houston Rockets. Entretanto, a equipe trocou James Harden e partiu para a reformulação no elenco. Como resultado, ele foi dispensado após 25 jogos. Depois, jogou pelo Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, até 2021/22. Na agência livre de 2022, apesar de rumores, ele não assinou com nenhum time. Enquanto isso, o Nuggets fechou com DeAndre Jordan logo na primeira noite, algo que se repetiu em 2023.

Em 654 jogos na NBA, DeMarcus Cousins possui médias de 19.6 pontos, 10.2 rebotes, 3.0 assistências e 1.1 bloqueio em cerca de 30 minutos. Ele esteve em quatro edições do All-Star Game e duas vezes fez parte dos times ideais da liga.

