Stephen Curry admite campanha ruim do Warriors: “Na minha cabeça, estou vaiando meu time”

O péssimo momento do Golden State Warriors rendeu críticas de Stephen Curry ao time. Afinal, recentemente, o duas vezes MVP admitiu as dificuldades e afirmou que ele mesmo tem ‘vaiado’ a equipe. As vaias, aliás, acontecem por parte dos torcedores da franquia, desde a última semana. Algo que escancara, então, a atual fase da vitoriosa equipe.

“Estamos claramente enfrentando dificuldades. Não há nada para comemorar. Eu não encaro isso de maneira específica”, disse Curry. “Sinceramente, estou vaiando a mim mesmo, vaiando nossa equipe por conta da maneira como estamos jogando. Os fãs vão reagir da maneira que quiserem. É nosso trabalho dar a eles algo para comemorar e não fizemos isso”, afirmou o astro.

Publicidade

A reação dura da torcida começou em derrota para o Toronto Raptors, por 133 a 118, em pleno Chase Center. Na ocasião, até mesmo Curry, que mantinha boa regularidade, teve péssima atuação. Afinal, o astro anotou nove pontos e converteu apenas dois dos 14 arremessos de quadra tentados.

Dias depois, foi a vez de o Warriors perder para o New Orleans Pelicans. No entanto, não foi uma derrota qualquer. Em casa, a equipe perdeu por 141 a 105, sendo o maior tropeço desde que a franquia escolheu o seu melhor jogador, em 2009. Assim como Stephen Curry, o técnico Steve Kerr também fez críticas ao time do Warriors.

Publicidade

“Acho que perdemos o espírito e a confiança. Além disso, você chega a um estágio em que também perde a crença. É isso que está acontecendo com a nossa equipe nos últimos dias. Então, temos que lutar. Talvez tenhamos que recorrer a algumas táticas diferentes”, disse o comandante do Warriors.

Leia mais sobre o Warriors!

Kerr também reclamou da falta de comunicação entre os atletas em quadra. Tetracampeão da NBA pelo Warriors, o treinador disse, inclusive, que o time atual é o mais “silencioso” de todos os tempos. Assim, ele ressaltou que os veteranos Draymond Green e Chris Paul fazem muita falta ao time. Afinal, ambos são líderes bastante vocais.

Publicidade

“Sem Draymond Green e Chris Paul fica realmente claro que não há muita conversa defensiva. Temos um grupo muito quieto. Provavelmente precisamos de um estímulo. Precisamos do Draymond e do Chris. Enfim, precisamos de caras que possam reunir as tropas da maneira certa. Quando você está passando por uma situação ruim, só há uma saída: lutar e competir juntos”, finalizou.

Reformulação

Os resultados ruins, somados aos problemas entre jogadores e comissão podem levar o Warriors a uma reformulação total. Segundo Shams Charania, do The Athletic, a diretoria do time pretende reagir até a trade deadline. Assim, todos os nomes do time, exceto Curry, podem deixar a franquia.

Publicidade

“Agora, a mentalidade do Warriors é de que todo o time, exceto Stephen Curry, pode ser envolvido em alguma troca. Essa é a nova mentalidade da franquia. Realisticamente, há um asterisco. Então, Golden State vai tentar fazer alguns movimentos”, cravou o jornalista.

“Por exemplo, tem a situação de Klay Thompson. A franquia gostaria de mantê-lo por um longo prazo? Afinal, eles não conseguiram chegar a um acordo para a extensão contratual. E Draymond Green, que acabou de assinar uma extensão, mas que vem em uma sequência de atitudes anti-desportivas?”

Publicidade

“A direção da franquia é fã de Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski e Trayce Jackson-Davis. Mas Andrew Wiggins e todo o restante do elenco do Warriors, exceto Stephen Curry, corre o risco de sair via troca”, finalizou Charania.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA