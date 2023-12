Stephen Curry atinge marca impressionante em vitória do Warriors

O astro Stephen Curry atingiu uma marca impressionante na vitória do Golden State Warriors sobre o Los Angeles Clippers. Nessa quinta-feira (30), o time de San Francisco levou a melhor por 120 a 114. Curry, aliás, foi o cestinha da partida, com 26 pontos. Além disso, ele pegou sete rebotes e deu oito assistências. Ou seja, foi fundamental para o triunfo de Golden State.

Mas, além da grande atuação na vitória do Warriors, Stephen Curry alcançou um feito. Agora, ele tem 325 jogos na carreira com pelo menos 25 pontos e cinco assistências. Para se ter uma ideia, Magic Johnson e John Stockton, dois dos maiores armadores da história, possuem 280 partidas combinadas com esses números. Isso evidencia o nível que o camisa 30 atingiu na NBA.

Stephen Curry fez 11 pontos no último período e, assim, foi decisivo para a vitória do Warriors. Assim como Klay Thompson, que anotou dez pontos seguidos em menos de dois minutos, no quarto derradeiro. Na entrevista pós-jogo, o armador exaltou o trio com Thompson e Draymond Green. Afinal, ontem foi 30/11/23, uma data simbólica. Ou seja, os números das camisas de cada um dos astros de Golden State.

“Nós três somos tão diferentes, mas amamos igualmente o basquete, a vibe competitiva, a fome de vencer. Nós nunca pedimos para um mudar com o outro. Evoluímos juntos e nos complementamos. Sou abençoado. Então, isso é história. A jornada é especial, mas tem sido difícil para realmente gostar, refletir, assistir as melhores jogadas e tudo mais. Ainda estamos nela e tentando perseguir mais”, afirmou Curry.

O técnico Steve Kerr, por sua vez, aproveitou a entrevista coletiva para contemplar o trio. Acima, de tudo, o treinador agradeceu aos seus comandados por tudo o que conquistaram em uma década.

“Estarei para sempre em dívida com esses caras. A sorte de aceitar este emprego. Aliás, o meu primeiro emprego na NBA como treinador. Poder treinar esses caras por uma década. Quer dizer, isso não acontece com frequência. Portanto, sou extremamente sortudo. Não apenas pelo sucesso, mas pelos relacionamentos que construímos com os três. Eu amo esses três caras. Foi uma década incrível e ainda estamos juntos. Enfim, isso é bastante notável”, comentou o treinador.

Juntos, o trio comandado por Kerr foi a seis finais da NBA, em um intervalo de oito temporadas (2015-2022). Conquistaram quatro títulos e estabeleceram a dinastia mais recente da liga. Além disso, o Warriors fez a melhor campanha da história (73-9), em 2015/16. No entanto, a equipe perdeu a decisão para o Cleveland Cavaliers, em uma virada histórica liderada por LeBron James.

Stephen Curry

Lenda da NBA, Stephen Curry mudou a dinâmica do jogo. Com seus arremessos certeiros do perímetro, as outras equipes passaram a utilizar cada vez mais a bola de três pontos. Ou seja, o armador do Warriors já é um dos atletas mais influentes de todos os tempos.

Além disso, Curry é considerado o maior arremessador que o jogo já viu. Ele também foi a referência do Warriors na conquista de quatro títulos. E, ao contrário de outros astros da NBA, o armador não se envolve em polêmicas, seja em quadra ou fora dela. Portanto, é um dos melhores da história.

Steve Kerr, que atuou ao lado de Jordan no Chicago Bulls dos anos 90, comparou Stephen Curry ao maior jogador de todos os tempos.

“Quando as pessoas me perguntam qual foi a coisa mais incrível que Steph fez, eu literalmente não consigo pensar em nada. Afinal, ele faz isso todas as noites. Foi o mesmo com Michael Jordan. Qual foi a coisa mais incrível de Michael? O fato de ele fazer isso todas as noites. E isso era esperado. Por isso, Steph me faz lembrar de Michael todas as noites”, afirmou o treinador.

Recentemente, o serviço de streaming Apple TV + lançou um documentário inédito sobre o armador. “Stephen Curry: Subestimado” conta a notável história de amadurecimento do craque do Warriors. Unindo imagens de arquivo e entrevistas inéditas, a produção documenta a ascensão de Curry. Afinal, ele passou de um jogador universitário pouco conhecido a um astro tetracampeão da NBA.

