Stephen Curry atinge recorde histórico na derrota para o Nuggets

O Golden State Warriors perdeu para o Denver Nuggets na noite de quarta-feira, mas o astro Stephen Curry atingiu um novo recorde em sua carreira. Durante o jogo, Curry se tornou o primeiro jogador da NBA a acertar quatro arremessos de três em cada um dos nove primeiros embates de uma temporada. Embora o resultado não tenha sido o desejado, o camisa 30 vem sendo um dos principais protagonistas em 2023/24.

“Eu agradeço pelos elogios sobre o recorde, mas nós precisamos jogar melhor, mesmo sendo contra o Nuggets”, afirmou Stephen Curry. “Nós precisamos entender como funcionar em determinados momentos, especialmente no ataque. Mas é bom enfrentar um time campeão e ver como estamos”.

Após a partida contra o Nuggets, Curry possui médias de 30,0 pontos, 4,8 rebotes, 4,2 assistências, mas converte 47.3% das tentativas de três. Na primeira edição da Corrida para o MVP do Jumper Brasil, por exemplo, ele já apareceu em quinto. Tudo isso aos 35 anos de idade. Até ontem, ele fazia cerca de 31 pontos por noite, o que o coloca entre os principais cestinhas de 2023/24.

“Eu não tenho mais 31 pontos por jogo depois da partida contra o Nuggets, mas não vejo o título de cestinha como uma meta”, disse. “É algo que vai acontecendo durante o ano, então não tenho que me preocupar muito. Quando vai chegando ao fim da temporada, você olha um pouco mais as estatísticas, mas não é algo que eu vou ficar correndo atrás”.

Stephen Curry entende que existe preocupação ainda maior das defesas contra ele nas partidas. No entanto, ele acredita estar sempre pronto para enfrentar seus oponentes.

“Claro que sei que eles estavam me marcando mais no fim do jogo, mas é natural que aconteça”, afirmou. “Eu arremessei apenas duas vezes no primeiro quarto, então Denver sabia que eu ia arriscar um pouco mais depois”.

Um dos grandes problemas do Warriors na última temporada era o retrospecto fora de casa. Entretanto, o time vem conseguindo fazer um bom início. Até o momento, Golden State possui cinco vitórias e duas derrotas longe de seus domínios.

“Nós sabemos que precisamos vencer fora de casa, pois na última temporada nós tivemos problemas. Mas é bom ver que conseguimos lutar contra um dos melhores times da NBA, tivemos a chance de vencer. Vamos conversar muito sobre isso internamente, mas precisamos melhorar para sermos mais efetivos”, concluiu.

Steve Kerr

Hoje, o Warriors é o quarto na Conferência Oeste com seis vitórias em nove jogos. Mas o fato de o time conseguir fazer grandes jogos fora de casa, mesmo sem Draymond Green contra o Nuggets, deixa o técnico Steve Kerr animado.

“Com cinco vitórias e duas derrotas fora de casa? Eu adoro o que está acontecendo aqui. Nós lutamos muito contra os atuais campeões e tivemos chance de vencer, então precisamos fazer alguns ajustes. Sabemos que não é fácil, mas estamos em um bom ritmo”, disse.

O Warriors volta à quadra no próximo sábado, diante do Cleveland Cavaliers. A partir de agora, o time terá seis jogos em casa.

