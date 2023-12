Stephen Curry atinge recorde impressionante no Warriors

O astro Stephen Curry ampliou mais um recorde no Golden State Warriors. Na partida diante do Brooklyn Nets, na noite de sábado, o armador converteu a sua 3500ª cesta de três pontos na carreira. O lance aconteceu no primeiro quarto de partida, enquanto o Warriors venceu o Nets e alcançou o seu 11° triunfo em 2023/24. Ele terminou com 37 pontos.

Ídolo do Warriors, Stephen Curry já possui o recorde de cestas do perímetro na liga desde dezembro de 2021. No entanto, ele tinha 2977 acertos de longa distância no jogo em que superou Ray Allen. Ou seja, em dois anos, o camisa 30 ampliou a sua marca em 523.

Apesar de ele estar com 35 anos, não tem um prazo para encerrar sua carreira. Portanto, tais números vão crescer ainda mais até o fim de seu contrato, que expira ao fim de 2025/26. Aliás, Curry fala em não se aposentar tão cedo.

Da última vez que comentou sobre o caso, Stephen Curry não colocou um prazo.

“É difícil não pensar nisso, é claro. Mas eu olho para o que LeBron James está fazendo e penso que posso fazer algo parecido. No entanto, também nunca pensei em ser o cara de 40 anos que segue jogando”, afirmou, em entrevista ao podcast Gil’s Arena Show, apresentado pelo ex-jogador, Gilbert Arenas. “Mas aí vai ser uma questão de como o meu corpo vai estar quando isso acontecer, não dá para ter ideia agora. Até lá, o que posso garantir é que vou cumprir os meus três anos de contrato vigentes. Descobrimos o resto a partir daí”, concluiu.

Problemas no Warriors

Apesar de Stephen Curry estabelecer uma grande marca, o Golden State Warriors vem com sérios problemas na temporada. O time até começou bem a campanha, vencendo jogos fora de casa, algo que era um grande problema em 2022/23. No entanto, a equipe californiana perdeu 12 dos últimos 16 embates.

Para piorar a situação, o ala-pivô Draymond Green foi suspenso sem prazo determinado. De acordo com Adam Silver, comissário da NBA, ele vai passar um longo período fora até que consiga compreender suas falhas e passar por um processo de “reciclagem”. Por enquanto, Jonathan Kuminga assumiu a sua vaga no quinteto titular.

Além disso, o técnico Steve Kerr colocou o ala Andrew Wiggins no banco de reservas após performances ruins em 2023/24. Como resultado, Brandin Podziemski ficou com o seu lugar.

Por fim, a direção do Warriors retirou a proposta de renovação contratual de Klay Thompson. O quatro vezes campeão teve a chance de estender na última offseason, mas rejeitou. Agora, a equipe quer rever os valores.

