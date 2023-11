Stephen Curry atrapalha reação do Spurs e Warriors vence na Copa da NBA

O San Antonio Spurs até tentou, mas Stephen Curry atrapalhou e o Golden State Warriors venceu pela Copa da NBA. Afinal, o visitante esboçou uma reação no final. O camisa 30, entretanto, marcou 35 pontos, sendo seis no minuto final e liderou os mandantes por 118 a 112, nesta sexta-feira (25). Outro destaque foi Dario Saric, que ajudou com 20 pontos. Pelo Spurs, Devin Vassell encerrou com 24 pontos.

A partida começou com o Warriors em vantagem. Afinal, Moses Moody e Andrew Wiggins marcaram duas cestas seguidas. O Spurs, no entanto, engatou uma sequência de 11 pontos seguidos, sendo cinco de Wembanyama, e começou a liderança no jogo. A equipe ainda acertou duas cestas de três, além de duas bandejas. Assim, a vantagem chegou a ser de sete pontos para os visitantes. Então, Stephen Curry apareceu com sua primeira bola de três e Warriors e Spurs trocaram cestas até que o time texano liderava por 35 a 32.

Publicidade

O segundo quarto começou de maneira semelhante. San Antonio começou melhor e conseguiu marcar 11 pontos em dois minutos. No entanto, outros dois minutos de erros nos arremessos foram suficientes para o Warriors encostar mais uma vez. Aos seis minutos, então, com uma cesta do perímetro de Wiggins, os mandantes retomaram a liderança. Novamente, as equipes voltaram a trocar pontos. Até que, nos últimos três minutos, os visitantes ficaram sem pontuar. Assim, Golden State aproveitou e fechou o período por 59 a 55.

Segundo tempo

As equipes retornaram para o segundo tempo em marcha lenta. Afinal, foram apenas cinco pontos somados nos primeiros três minutos de quarto. No entanto, depois disso, o Spurs ganhou força e, com duas cestas seguidas de Wembanyama, voltou a liderar o jogo. Foi aí que Stephen Curry entrou em ação e marcou dez de 16 pontos do Warriors contra o Spurs. Os texanos, em contrapartida, tiveram apenas dois pontos em quatro minutos. Após isso, a equipe visitante esboçou uma reação e diminuiu a desvantagem para cinco pontos. Assim, o time da casa fechou o quarto por 86 a 81.

Publicidade

Mesmo com a curta vantegem, Golden State iniciou o quarto final sem Curry. Jonathan Kuminga, Chris Paul e Dario Saric, então, foram os protagonistas deste início. Juntos, somaram para 16 pontos, antes da entrada do camisa 30. Os mandantes, então, seguiram com a partida controla. Afinal, com trocas de pontos até os dois minutos finais. Assim, com uma vantagem de 12 pontos, parecia que o Warriors levaria o confronto com facilidade.

Leia mais sobre o Golden State Warriors

No entanto, os mandantes cometeram cinco erros seguidos na reta final do quarto. Assim, aos poucos, San Antonio encostou no placar e deixou a desvantagem em apenas três pontos no último minuto. No entanto, Stephen Curry, que ainda não tinha avançado ao lance livre, marcou seis pontos assim pelo Warriors e atrapalhou a reação do Spurs. Desta forma, o Warriors venceu por 118 a 112.

Publicidade

Com a grande performance de Curry, o Warriors atingiu a sua oitava vitória em 17 jogos na atual temporada. Por outro lado, o Spurs alcançou a sua 11ª derrota seguida.

Mas a rodada da Copa da NBA desta sexta-feira teve mais do que Warriors e Spurs. Afinal, o Orlando Magic venceu o Boston Celtics e encostou no líder do Leste. Em outro jogo, Devin Booker ignorou as ausências de Kevin Durant e Bradley Beal e liderou o Phoenix Suns para mais uma vitória, com 40 pontos. Além, também, de show do trio Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard.

Publicidade

Portanto, confira tudo o que aconteceu na rodada desse domingo.

(8-9) Golden State Warriors 118 x 112 San Antonio Spurs (3-13)

Destaques

Golden State

Stephen Curry: 35 pontos, seis assistências e 7-13 do perímetro

Dario Saric: 20 pontos, oito rebotes, quatro assistências e 4-7 do perímetro

Klay Thompson: 15 pontos, seis assistências e 3-7 do perímetro

Jonathan Kuminga: 12 pontos

Andrew Wiggins: Dez pontos e quatro rebotes

Publicidade

San Antonio

Devin Vassell: 24 pontos, quatro rebotes e 4-10 do perímetro

Keldon Johnson: 22 pontos, 12 rebotes, quatro rebotes e 3-7 do perímetro

Victor Wembanyama: 22 pontos, oito rebotes e dois tocos

Cedi Osman: 11 pontos

(11-5) Orlando Magic 113 x 96 Boston Celtics (12-4)

Publicidade

Destaques

Orlando

Moritz Wagner: 27 pontos

Paolo Banchero: 23 pontos, sete rebotes e cinco assistências

Franz Wagner: 17 pontos, oito rebotes e seis assistências

Cole Anthony: 16 pontos, seis assistências e dois roubos

Jalen Suggs: Dez pontos, quatro rebotes e 3-4 do perímetro

Publicidade

Boston



Jayson Tatum: 26 pontos, cinco rebotes, três assistências e dois roubos

Jaylen Brown: 18 pontos e três roubos

Derrick White: 16 pontos, cinco rebotes e quatro assistências

Luke Kornet: 12 pontos e seis rebotes

Sam Hauser: Dez pontos

Publicidade

(3-12) Memphis Grizzlies 89 x 110 Phoenix Suns (10-6)

Destaques

Memphis

Santi Aldama: 21 pontos, cinco rebotes e 3-10 do perímetro

Derrick Rose: 17 pontos

David Roddy: 14 pontos e quatro rebotes

Jaren Jackson Jr.: 13 pontos e sete rebotes

Publicidade

Phoenix

Devin Booker: 40 pontos, cinco rebotes, quatro assistências, quatro roubos e 3-4 do perímetro

Eric Gordon: 20 pontos, sendo 4-11 do perímetro

Jordan Goodwin: 14 pontos e cinco rebotes

Grayson Allen: 14 pontos

(8-8) Toronto Raptors 121 x 108 Chicago Bulls (5-12)

Publicidade

Destaques

Toronto

OG Anunoby: 26 pontos, seis rebotes e 5-7 do perímetro

Pascal Siakam: 18 pontos e oito rebotes

Dennis Schroder: 17 pontos e cinco assistências

Gary Trent Jr.: 16 pontos, sendo 4-9 do perímetro

Jakob Poeltl: 15 pontos e dez rebotes

Scottie Barnes: 13 pontos, dez rebotes e seis assistências

Publicidade

Chicago

Zach Lavine: 36 pontos, quatro rebotes e 4-8 do perímetro

DeMar DeRozan: 19 pontos e quatro assistências

Coby White: 14 pontos, sendo 4-7 do perímetro

Patrick Williams: 12 pontos e cinco rebotes

(9-6) New York Knicks 100 x 98 Miami Heat (10-6)

Publicidade

Destaques

New York

Jalen Brunson: 24 pontos

Immanuel Quickley: 20 pontos, quatro rebotes e 4-8 do perímetro

RJ Barrett: 18 pontos e sete rebotes

Julius Randle: 13 pontos, oito rebotes e sete assistências

Josh Hart: Dez pontos, oito rebotes e quatro assistências

Publicidade

Miami

Jimmy Butler: 23 pontos, sendo 3-5 do perímetro

Bam Adebayo: 21 pontos, 12 rebotes e dois roubos

Jaime Jaquez Jr.: 15 pontos, cinco rebotes e quatro assistências

Josh Richardson: 15 pontos e dois roubos

Kyle Lowry: Dez pontos e oito rebotes

Publicidade

(11-4) Minnesota Timberwolves 111 x 124 Sacramento Kings (9-6)

Destaques

Minnesota

Anthony Edwards: 35 pontos, sete rebotes, cinco assistências e dois roubos

Karl-Anthony Towns: 27 pontos, 11 rebotes, quatro assistências e 4-5 do perímetro

Rudy Gobert: 12 pontos, 11 rebotes e dois tocos

Troy Brown Jr.: Dez pontos e sete rebotes

Publicidade

Sacramento

De’Aaron Fox: 36 pontos, 12 assistências, sete rebotes e 3-7 do perímetro

Harrison Barnes: 18 pontos e quatro rebotes

Malik Monk: 17 pontos, sendo 3-6 do perímetro

Domantas Sabonis: 15 pontos, 11 rebotes, cinco assistências e três tocos

Kevin Huerter: Dez pontos

Publicidade

(8-6) Houston Rockets 105 x 86 Denver Nuggets (10-6)

Destaques

Houston

Jalen Green: 25 pontos, cinco rebotes, três roubos e 3-8 do perímetro

Alperen Sengun: 21 pontos, 14 rebotes e oito assistências

Fred VanVleet: 17 pontos, 11 assistências, seis rebotes e 3-5 do perímetro

Jabari Smith Jr.: 16 pontos e 14 rebotes

Publicidade

Denver

Nikola Jokic: 38 pontos, 19 rebotes, oito assistências e 3-8 do perímetro

Kentavious Caldwell-Pope: 20 pontos, cinco rebotes e três roubos

Michael Porter Jr.: 14 pontos e sete rebotes

(11-5) Milwaukee Bucks 131 x 128 Washington Wizards (2-13)

Publicidade

Destaques

Milwaukee

Brook Lopez: 39 pontos, cinco rebotes, três tocos e 4-7 do perímetro

Damian Lillard: 31 pontos, dez assistências e sete rebotes

Giannis Antetokounmpo: 31 pontos e nove rebotes

Washington

Publicidade

Jordan Poole: 26 pontos, sete assistências e cinco rebotes

Tyus Jones: 22 pontos, sete rebotes e sete assistências

Kyle Kuzma: 22 pontos, quatro rebotes, quatro assistências e 3-8 do perímetro

Corey Kispert: 20 pontos, seis rebotes e 6-10 do perímetro

Landry Shamet: 15 pontos, sendo 3-7 do perímetro

(9-6) Indiana Pacers 136 x 113 Detroit Pistons (2-14)

Publicidade

Destaques

Indiana

Tyrese Haliburton: 26 pontos, dez assistências e 5-13 do perímetro

Myles Turner: 23 pontos, dez rebotes e cinco tocos

Buddy Hield: 18 pontos, sendo 3-6 do perímetro

Obi Toppin: 15 pontos, sendo 3-5 do perímetro

Bennedict Mathurin: 15 pontos

Andrew Nembhard: 13 pontos e quatro assistências

Publicidade

Detroit

Cade Cunningham: 31 pontos e cinco assistências

Jaden Ivey: 25 pontos

Jalen Duren: 13 pontos, 13 rebotes e quatro assistências

Isaiah Stewart: Dez pontos e seis rebotes

(6-8) Los Angeles Clippers 106 x 116 New Orleans Pelicans (9-7)

Destaques

Publicidade

Los Angeles

Paul George: 34 pontos, oito rebotes e 4-12 do perímetro

Kawhi Leonard: 20 pontos e sete rebotes

Norman Powell: 20 pontos, sendo 3-5 do perímetro

Ivica Zubac: 11 pontos e cinco rebotes

New Orleans

Zion Williamson: 32 pontos, seis rebotes e cinco assistências

Brandon Ingram: 30 pontos, cinco assistências e quatro rebotes

Herb Jones: 14 pontos, cinco rebotes, quatro assistências e 3-4 do perímetro

Jonas Valanciunas: 12 pontos, oito rebotes e quatro assistências

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA