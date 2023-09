“Se Stephen Curry fosse campeão na ‘bolha’, iriam menosprezar o título?”, questiona agente de LeBron James

O famoso agente de LeBron James, Rich Paul, falou em entrevista sobre as comparações do astro com Stephen Curry e sua trajetória. Convidado do podcast de Gilbert Arenas, Gil’s Arena Show, o empresário comentou sobre as diferenças de tratamento que os dois astros recebem. Ressaltou que a responsabilidade que é colocada sobre o ídolo do Los Angeles Lakers é maior.

“Vocês acham, por exemplo, que se Curry vencesse o título na ‘bolha’ com o Warriors, ele seria questionado? A resposta é não. A carga sobre LeBron é muito maior, não há como comparar. Alguns zombam, outros dizem que é um título com asterisco, mas acima de tudo, isso diz muito sobre o quão grande é James. Então, ninguém seria questionado por isso como acontece com ele”, explica o CEO da Klutch Sports.

“Isso fortalece uma opinião que tenho há muito tempo. Ele é o jogador que enfrentou o maior nível de cobrança na história do jogo, sobretudo, da mídia. Desde que entrou na NBA, LeBron é cobrado 24 horas por dia, sete dias na semana, 365 dias por ano. Não há pausa ou descanso para ele”, ressaltou.

“Antes de mais nada, Michael Jordan transcendeu o jogo. Não há como negar isso. Através disso, surgiu Kobe Bryant. Uma silhueta perfeita de Jordan, um verdadeiro reflexo. Eles foram excelentes. Além disso, não estou diminuindo a trajetória de nenhum deles. São gênios de um outro tempo. Mas dizer que eles passaram pela mesma pressão que LeBron James com a imprensa ou com as redes sociais também não está certo”, cravou o agente.

Para o agente, o estilo de jogo do astro, prezando pela maior coletividade ao invés do individualismo, gerou ainda mais pressão.

“Ele não copiou ninguém ou fez isso da forma que outros já tinham feito. Afinal, o homem é um jogador de equipe. Não pegou a imagem de Jordan ou Kobe, como muitos queriam que fizesse. Ele construiu seu legado à sua maneira. E isso desagrada muitas pessoas. Porém, só me faz ter mais admiração por sua carreira”, finalizou Paul.

Anderson Varejão explicou diferenças dos dois para o resto

Poucas pessoas no mundo da NBA podem falar com mais propriedade sobre LeBron James e Stephen Curry do que Anderson Varejão. O ex-jogador atuou com ambos em diferentes momentos da carreira. Pelo Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Em entrevista ao programa “Bola da Vez”, da ESPN, o pivô explicou suas diferenças comparadas a outros grandes nomes da liga.

“Diria que é a liderança. O Curry, sempre falo, um cara muito simples, humilde, treina bastante, bom de grupo. Os dois (Curry e LeBron) estão sempre preocupados com todo mundo. Não só em quadra. É importante quando o cara mostra que realmente está preocupado com você ou com os companheiros de equipe”, disse o brasileiro.

“E a parte dentro de quadra é o trabalho. Eu acredito muito em liderança por atitude e não por palavras. Portanto, você tem que mostrar, tem que fazer. Meu avô sempre falava: ‘as palavras comovem, mas são os exemplos que arrastam’. Então, não tem jeito. Uma coisa que os dois sempre mostraram foi essa liderança de trabalho, dedicação e comprometimento”, completou.

O brasileiro tem uma curiosidade “infeliz” com os dois craques. Ele estava no time do Cavaliers em 2014/15. Portanto, na derrota para Curry e o Warriors nas Finais da NBA. No ano seguinte, foi trocado para o Portland Trail Blazers, mas foi dispensado. Por fim, assinou com Golden State, perdendo as finais de 2015/16 justamente para LeBron e o Cleveland.

