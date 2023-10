Stephen Curry “carrega” Warriors em vitória sobre Kings

Confronto de playoffs na última temporada, Golden State Warriors e Sacramento Kings se enfrentaram na noite de sexta-feira. Stephen Curry e De’Aaron Fox travaram uma batalha, mas o Warriors acabou superando o Kings por 122 a 114 em Sacramento. Curry anotou 41 pontos, enquanto Fox foi o dono do último quarto, anotando 22 de seus 39 pontos apenas ali.

No primeiro quarto, o Warriors começou melhor e anotou 8 a 2 rapidamente. Então, Keegan Murray fez de três e Stephen Curry respondeu na mesma moeda para deixar o Warriors na frente do Kings por 10 a 5. Curry seguiu sendo a principal arma ofensiva de Golden State, enquanto Sacramento tinha sempre Harrison Barnes e Murray pontuando. As equipes trocaram a liderança algumas vezes até que De’Aaron Fox fez cinco consecutivos para deixar em 29 a 24 para os donos da casa.

O segundo período começou e o Kings passou a abrir vantagem. Primeiro, com JaVale McGee. Depois, Malik Monk acertou lances livres e os anfitriões venciam por 37 a 26. A vantagem continuava em 11 pontos para Sacramento até o retorno de Curry à quadra. E o efeito foi imediato. O astro liderou uma reação de Golden State, que cortou a diferença para dois pontos em pouco mais de dois minutos. Sacramento voltou a pontuar e vencia por 52 a 46. Entretanto, Stephen Curry virou para o Warriors diante do Kings, deixando em 55 a 54. Ao fim do primeiro tempo, os visitantes estavam na frente por 60 a 57.

Então, veio o terceiro quarto e Stephen Curry continuava a fazer o Warriors pressionar o Kings. Ele anotou oito pontos rápidos e Golden State liderava por 68 a 65. Curry deixou em 75 a 70 e o Kings simplesmente parou. Assim, o Warriors começou a abrir vantagem. Jonathan Kuminga fez cesta e Curry, de novo, brilhou, deixando em 81 a 70. Os donos da casa só pontuavam em lances livres e ficaram sem fazer uma cesta por cerca de quatro minutos. Foi o bastante para a equipe de San Francisco abrir e deixar em 99 a 84.

Por fim, no quarto período, a diferença era de 17, mas Keegan Murray e, depois, Domantas Sabonis, cortaram para 14. No entanto, Chris Paul e Dario Saric conseguiram manter a vantagem para os visitantes. Depois, De’Aaron Fox fez cesta, sofreu falta e converteu o lance livre para diminuir para 13. Entretanto, o último quarto da NBA é sempre dominado pelo armador, que fez com que o Kings encostasse novamente. Restando cerca de três minutos para o fim, o placar era 117 a 106, mas com o Warriors ainda na liderança.

O Warriors cometeu falhas ofensivas, o Kings aproveitou e Fox, de três, cortou para seis, enquanto Stephen Curry tentava fazer sua equipe garantir o triunfo. A defesa de Sacramento estava impossível, mas Curry acertou de três e, depois, converteu dois lances livres para confirmar a vitória.

(1-1) Golden State Warriors 122 x 114 Sacramento Kings (1-1)

Golden State

Stephen Curry: 41 pontos, quatro rebotes, quatro assistências, 7-10 em três pontos

Klay Thompson: 18 pontos, quatro assistências

Chris Paul: dez pontos, 12 assistências, três roubos de bola

Jonathan Kuminga: 12 pontos, cinco rebotes

Andrew Wiggins: 11 pontos, cinco rebotes

Moses Moody: dez pontos, três roubos de bola

Kevon Looney: oito pontos, 12 rebotes, seis assistências, três roubos de bola

Sacramento

De’Aaron Fox: 39 pontos, quatro rebotes, quatro assistências, 5-9 em três pontos

Domantas Sabonis: 19 pontos, 18 rebotes, seis assistências, quatro roubos de bola

Keegan Murray: 16 pontos, sete rebotes

Harrison Barnes: dez pontos, quatro rebotes

Sasha Vezenkov: dez pontos

(1-1) Detroit Pistons 111 x 99 Charlotte Hornets (1-1)

Detroit

Alec Burks: 24 pontos, quatro rebotes, 11-12 em lances livres

Jaden Ivey: 18 pontos, quatro assistências

Jalen Duren: 14 pontos, 17 rebotes, cinco erros de ataque

Isaiah Stewart: 15 pontos, sete rebotes

Marvin Bagley: 14 pontos, quatro rebotes

Cade Cunningham: 12 pontos, seis assistências, cinco erros de ataque, 4-13 em arremessos

Charlotte

LaMelo Ball: 20 pontos, nove rebotes, nove assistências, 10-12 em lances livres

Gordon Hayward: 19 pontos, nove rebotes, quatro assistências, três roubos de bola

Terry Rozier: 20 pontos

Brandon Miller: 17 pontos, seis rebotes

PJ Washington: 13 pontos

(2-0) Denver Nuggets 108 x 104 Memphis Grizzlies (0-2)

Denver

Nikola Jokic: 22 pontos, 13 rebotes, sete assistências, nove erros de ataque

Jamal Murray: 22 pontos, cinco assistências

Reggie Jackson: 16 pontos, seis assistências

Aaron Gordon: dez pontos, três roubos de bola

Michael Porter: nove pontos, 13 rebotes

Memphis

Jaren Jackson Jr: 21 pontos, nove rebotes, três bloqueios

Marcus Smart: 20 pontos, cinco assistências

Derrick Rose: 16 pontos, quatro rebotes

Desmond Bane: 15 pontos, 4-17 em arremessos

Xavier Tillman: 13 pontos, oito rebotes, três roubos de bola, cinco erros de ataque

Ziaire Williams: 11 pontos, nove rebotes

(1-1) New York Knicks 126 x 120 Atlanta Hawks (0-2)

New York

Jalen Brunson: 31 pontos, cinco assistências, 8-12 em três pontos

RJ Barrett: 26 pontos, seis rebotes

Julius Randle: 17 pontos, 12 rebotes, nove assistências

Donte DiVincenzo: 16 pontos

Mitchell Robinson: sete pontos, 13 rebotes, quatro roubos de bola, quatro bloqueios

Atlanta

De’Andre Hunter: 27 pontos, seis rebotes

Trae Young: 18 pontos, 12 assistências, três roubos de bola, seis erros de ataque, 4-16 em arremessos

Dejounte Murray: 18 pontos, sete rebotes, seis assistências

Bogdan Bogdanovic: 16 pontos

Clint Capela: 13 pontos, 13 rebotes

Jalen Johnson: 11 pontos, nove rebotes

(1-1) Miami Heat 111 x 119 Boston Celtics (2-0)

Miami

Tyler Herro: 28 pontos, seis rebotes, seis assistências, 5-12 em três pontos

Bam Adebayo: 27 pontos, sete rebotes

Kyle Lowry: 13 pontos, oito rebotes, cinco assistências

Jimmy Butler: 14 pontos, cinco rebotes, 3-11 em arremessos

Boston

Derrick White: 28 pontos, seis rebotes, três bloqueios, 5-7 em três pontos

Jaylen Brown: 27 pontos, seis rebotes, nunca critiquei

Jayson Tatum: 22 pontos, oito rebotes, cinco assistências

Jrue Holiday: 17 pontos, dez rebotes, sete assistências

Kristaps Porzingis: 17 pontos, nove rebotes, três roubos de bola

(2-0) Oklahoma City Thunder 108 x 105 Cleveland Cavaliers (1-1)

Oklahoma City

Shai Gilgeous-Alexander: 34 pontos, 11 rebotes, quatro assistências, cinco roubos de bola, cinco erros de ataque

Lu Dort: 25 pontos, seis rebotes

Chet Holmgren: 16 pontos, 13 rebotes, sete bloqueios

Jalen Williams: 14 pontos, cinco rebotes

Cleveland

Donovan Mitchell: 43 pontos, oito rebotes, cinco assistências, três roubos de bola, cinco erros de ataque, 9-11 em lances livres

Caris LeVert: 17 pontos

Evan Mobley: 14 pontos, 15 rebotes

Isaac Okoro: dez pontos, sete rebotes

(1-1) Toronto Raptors 103 x 104 Chicago Bulls (1-1)

Toronto

Scottie Barnes: 22 pontos, dez rebotes, dez assistências, sete erros de ataque

Pascal Siakam: 18 pontos, oito rebotes

Gary Trent Jr: 16 pontos, cinco rebotes

Dennis Schroder: dez pontos, dez assistências

Chris Boucher: dez pontos, seis rebotes

OG Anunoby: 11 pontos

Chicago

DeMar DeRozan: 33 pontos, quatro rebotes, quatro roubos de bola, 10-14 em lances livres

Coby White: 17 pontos, oito assistências, seis rebotes

Alex Caruso: 13 pontos, 13 rebotes

Nikola Vucevic: 11 pontos, 12 rebotes

Zach: LaVine

(0-2) Houston Rockets 122 x 126 San Antonio Spurs (1-1)

Houston

Alperen Sengun: 25 pontos, 14 rebotes, sete assistências, seis erros de ataque

Fred VanVleet: 24 pontos, 12 assistências, oito rebotes

Jalen Green: 22 pontos, cinco rebotes, quatro assistências

Dillon Brooks: 17 pontos

Jabari Smith Jr: 13 pontos, nove rebotes, 5-16 em arremessos

San Antonio

Devin Vassell: 25 pontos

Victor Wembanyama: 21 pontos, 12 rebotes, três bloqueios

Keldon Johnson: 20 pontos, quatro rebotes, quatro assistências

Cedi Osman: 14 pontos

(0-2) Brooklyn Nets 120 x 125 Dallas Mavericks (2-0)

Brooklyn

Cam Thomas: 30 pontos, sete rebotes

Spencer Dinwiddie: 23 pontos, oito assistências, 6-12 em três pontos

Mikal Bridges: 18 pontos, quatro rebotes

Lonnie Walker: 14 pontos

Ben Simmons: dez pontos, dez rebotes, oito assistências

Royce O’Neale: 11 pontos, dez rebotes

Dorian Finney-Smith: 12 pontos, sete rebotes

Dallas

Luka Doncic: 49 pontos, dez rebotes, sete assistências, zero erro de ataque, 9-14 em três pontos, 8-10 em lances livres

Tim Hardaway Jr: 19 pontos, quatro rebotes

Kyrie Irving: 17 pontos, sete rebotes, seis assistências

(1-1) Los Angeles Clippers 118 x 120 Utah Jazz (1-1)

Los Angeles

Paul George: 36 pontos, quatro rebotes, 15-15 em lances livres

Kawhi Leonard: 25 pontos, nove rebotes, cinco assistências

Norman Powell: 20 pontos

Bones Hyland: 12 pontos

Utah

Lauri Markkanen: 35 pontos, 12 rebotes, 5-13 em três pontos

John Collins: 13 pontos, 12 rebotes

Kelly Olynyk: 15 pontos, quatro rebotes

Jordan Clarkson: 13 pontos, seis assistências, quatro rebotes

Collin Sexton: 13 pontos

Talen Horton-Tucker: dez pontos, oito assistências, três roubos de bola

(2-0) Orlando Magic 102 x 97 Portland Trail Blazers (0-2)

Orlando

Franz Wagner: 23 pontos, cinco rebotes

Moritz Wagner: 17 pontos, nove rebotes

Cole Anthony: 18 pontos, quatro rebotes

Paolo Banchero: 14 pontos, sete rebotes, quatro assistências

Jalen Suggs: 11 pontos, cinco rebotes, quatro roubos de bola

Portland

Shaedon Sharpe: 24 pontos, cinco rebotes

Malcolm Brogdon: 18 pontos, sete rebotes

Deandre Ayton: 14 pontos, 15 rebotes

Jerami Grant: 15 pontos, quatro rebotes, 4-14 em arremessos

