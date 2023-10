Stephen Curry está animado com o Golden State Warriors, tanto que acredita que pode ser campeão novamente. Em entrevista à jornalista Malika Andrews, da ESPN, o astro afirmou que o time tem potencial para conquistar mais títulos. Isso mesmo, no plural. Nas últimas nove temporadas, o Warriors venceu a NBA quatro vezes.

Em 2023/24, Golden State não está entre os times mais badalados do Oeste. Afinal, Denver Nuggets, Phoenix Suns e Los Angeles Lakers são considerados os favoritos da conferência. Mas, o Warriors provou recentemente que pode ser letal nos playoffs. O título de 2022 é o exemplo disso. Curry, então, deixou claro que conhece os atalhos para os títulos.

“Com certeza ganharemos mais títulos, mas temos que começar pelo primeiro. E vai ser nesta temporada. Vou para a minha 15ª campanha, mas sinto que ainda estou no auge. Além disso estou animado. Estamos nessa janela onde ainda acreditamos que podemos vencer no mais alto nível. Nós sabemos como ganhar. Enfim, sabemos o que é necessário para ser campeão”, comentou Curry.

Ao lado de Klay Thompson, Draymond Green e do técnico Steve Kerr, o camisa 30 esteve presente nas quatro conquistas recentes do Warriors. É considerado, inclusive, a referência da dinastia de Golden State. Para uma nova corrida ao título, a equipe trouxe o veterano Chris Paul. Disposto a ser campeão mais uma vez, Stephen Curry falou como é ter o armador como companheiro no Warriors.

“Acima de tudo, ele é tremendamente divertido. Jogamos durante toda a offseason. Ele conhecia as jogadas porque nos inspirou durante todos esses anos. Ou seja, ele sabia os passes que iríamos tentar. Para ser honesto, somos muito fluidos jogando juntos”, disse o astro.

As temporadas campeãs do Warriors oram marcadas, sobretudo, pelo “quinteto da morte”. São formações que abdicam de pivôs e apostam na versatilidade nos dois lados da quadra. Mas, com o novo reforço do elenco, o recurso pode ganhar uma nova roupagem. Curry, aliás, está aberto a jogar mais tempo sem a bola nas mãos para atuar com Paul.

“Se você analisar a minha carreira, em primeiro lugar, vai ver que eu já joguei em diferentes posições. Já atuei com e sem a bola nas mãos, então estou confortável nessa situação. Tudo dependerá do nosso trabalho durante a pré-temporada para descobrirmos o que funciona. Mas, certamente, o meu papel pode se flexibilizar com Chris aqui”, analisou o ídolo do Warriors.

Draymond Green projeta mais dois títulos

Assim como Stephen Curry, Draymond Green está confiante na capacidade do Warriors em ser campeão da NBA mais algumas vezes. Em entrevista ao jornalista Ohm Youngmisuk, da ESPN, o ala-pivô ressaltou a capacidade da franquia em ser competitiva de novo. A mira está sobre o Chicago Bulls de Michael Jordan? O astro especificou a quantidade de mais duas taças. Ou seja, igualando os seis anéis da equipe de Illinois nos anos 90.

“Não vejo motivos que nos impeçam de vencer mais títulos. Eu não gosto de ficar quantificando isso. Mas, por que não podemos vencer a NBA por mais duas vezes? Afinal, é a nossa cultura que nos tornou imbatíveis na liga em outros anos. Isso pode acontecer de novo, com certeza”.

“Eu amo este time e o que ele representa. Essa cultura é, acima de tudo, sobre resistência. Você não pode quebrar esta equipe. Em um jogo você pode até conseguir quebrar um de nós, talvez dois. No entanto, nosso coletivo é muito sólido, acho que é a nossa marca da dinastia. Fomos imbatíveis, sobretudo, por sermos firmes em nosso plano. Infelizmente, não estávamos tão bem nesse sentido na última temporada”, explicou o jogador de 33 anos.

Stephen Curry

Considerado o maior arremessador que o jogo já viu, o armador de 35 anos é um dos ícones da liga, um dos melhores da história. Curry também mudou o jogo. Afinal, com seus arremessos certeiros do perímetro, as outras equipes da liga passaram a utilizar cada vez mais a bola de três pontos. Ou seja, é um dos jogadores mais influentes da história do basquete.

E, ao contrário de outros astros da NBA, o armador não se envolve em polêmicas, seja em quadra ou fora dela.

Recentemente, o serviço de streaming Apple TV + lançou um documentário inédito sobre o armador. “Stephen Curry: Subestimado” conta a notável história de amadurecimento do craque do Warriors. Unindo imagens de arquivo e entrevistas inéditas, a produção documenta a ascensão de Curry. Afinal, ele passou de um jogador universitário pouco conhecido a um astro tetracampeão da NBA.

