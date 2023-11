Stephen Curry consegue recorde e supera LeBron e Jordan

Stephen Curry iniciou a temporada da NBA em alto nível, tanto que conseguiu um recorde que nem Lebron James e Michael Jordan alcançaram. De acordo com a ESPN, o astro de 35 anos é o jogador mais velho a ter média de pelo menos 30 pontos nos dez primeiros jogos de uma temporada. O detalhe é que o recorde anterior também era do camisa 30 do Golden State Warriors, alcançado na temporada passada.

Apesar da campanha irregular do time californiano (6-5), Curry segue dando show na parte ofensiva. Em 11 jogos, ele tem média de 30,7 pontos. Ou seja, é a segunda melhor marca de sua carreira. O desempenho atual só fica atrás da temporada 2020/21, quando ele alcançou 32 pontos por partida. O armador, aliás, é o terceiro cestinha da NBA em 2023/24, perdendo apenas para Luka Doncic (32,6) e Joel Embiid (32,4).

Publicidade

Além disso, Curry tem um aproveitamento de 44,6% nas bolas de três. Até o momento, ele acertou 62 dos 139 arremessos do perímetro. O veterano é o líder da liga nesse quesito na atual campanha. Em contrapartida, o segundo colocado, Doncic, fez 43 cestas de longa distância.

Portanto, Stephen Curry está fazendo algo sem precedentes na NBA, superando outros ícones como LeBron e Jordan. Dessa forma, com seu grande astro em forma, o Warriors se coloca novamente como candidato ao título. No entanto, coadjuvantes como Klay Thompson e Andrew Wiggins precisam entregar mais no ataque.

Publicidade

Vale lembrar que Curry é o recordista em bolas de três pontos na história da NBA, com 3.452 cestas. Já o segundo colocado, Ray Allen, converteu 2.973 arremessos do perímetro.

Leia mais sobre Stephen Curry!

Lenda da NBA como Jordan e LeBron, Stephen Curry mudou a dinâmica do jogo. Com seus arremessos certeiros do perímetro, as outras equipes passaram a utilizar cada vez mais a bola de três pontos. Ou seja, o armador do Warriors já é um dos atletas mais influentes de todos os tempos.

Publicidade

Além disso, Curry é considerado o maior arremessador que o jogo já viu. Ele também foi a referência do Warriors na conquista de quatro títulos. E, ao contrário de outros astros da NBA, o armador não se envolve em polêmicas, seja em quadra ou fora dela. Portanto, é um dos melhores da história.

O técnico do Warriors, Steve Kerr, que atuou ao lado de Jordan no Chicago Bulls dos anos 90, comparou Stephen Curry ao maior jogador de todos os tempos.

Publicidade

“Quando as pessoas me perguntam qual foi a coisa mais incrível que Steph fez, eu literalmente não consigo pensar em nada. Afinal, ele faz isso todas as noites. Foi o mesmo com Michael Jordan. Qual foi a coisa mais incrível de Michael? O fato de ele fazer isso todas as noites. E isso era esperado. Por isso, Steph me faz lembrar de Michael todas as noites”, afirmou o treinador.

Recentemente, o serviço de streaming Apple TV + lançou um documentário inédito sobre o armador. “Stephen Curry: Subestimado” conta a notável história de amadurecimento do craque do Warriors. Unindo imagens de arquivo e entrevistas inéditas, a produção documenta a ascensão de Curry. Afinal, ele passou de um jogador universitário pouco conhecido a um astro tetracampeão da NBA.

Publicidade

Stephen Curry ainda se sente no auge da carreira

É comum considerar que o auge de um jogador de basquete acontece entre os 28 e 32 anos de idade. Mas o comum não vale para os grandes astros, como Stephen Curry, LeBron James e Michael Jordan.

Aos 35 anos, o armador do Warriors ainda se enxerga no auge de sua carreira na NBA. Promete, mais do que isso, não desacelerar tão cedo. O craque refletiu sobre a sua trajetória profissional e visualiza mais vários feitos pela frente.

“Eu ainda me sinto no auge da minha carreira, pois sou capaz de conquistar muita coisa ainda. Posso entregar mais para tentar chegar a mais títulos. Estou ansioso, então, pelo que o futuro reserva. Mas, ao mesmo tempo, há algo maior do que as estatísticas, recordes e títulos que me impulsiona. Acho que sou uma inspiração para as pessoas”, contou o veterano, em entrevista à rede PBS, na última offseason.

Publicidade

“O basquete já abriu muitas portas e, assim, mudou a vida de tantas pessoas para melhor. Ser um atleta tão representativo e dar esperança aos fãs, por isso, é bem surreal para mim. Esse é o jogo que amo, afinal, desde os meus primeiros passos. Hoje, eu percebo que entreguei até mais do que sonhava em termos de impacto”, refletiu o futuro integrante do Hall da Fama.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA