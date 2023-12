Stephen Curry decide e Warriors bate Blazers de virada

Jogando em casa, o Golden State Warriors sofreu, mas superou o Portland Trail Blazers, nesta quarta-feira (6), por 110 a 106, com Stephen Curry sendo decisivo mais uma vez. O astro anotou uma bola de três pontos que garantiu a virada nos segundo finais. Além disso, ele foi o cestinha da partida com 31 pontos. Ao todo, foram cinco bolas convertidas do perímetro em 13 tentativas.

A grande atuação de Stephen Curry, então, foi fundamental para o triunfo do Warriors sobre o Blazers. Isso porque o time comandado por Steve Kerr passou grande parte do duelo atrás do placar. Portland, afinal, venceu três dos quatro quartos. O time visitante, aliás, foi para o período decisivo em vantagem. Ou seja, “vendeu caro” a derrota.

Vale lembrar que o Blazers não contou com Deandre Ayton e Jerami Grant. O pivô está com uma lesão no joelho e o ala-pivô, cestinha do time na temporada, entrou no relatório de concussão da liga. Além disso, Malcolm Brogdon deixou a partida ainda no primeiro tempo com uma contusão no joelho. Então, ficou em quadra por apenas 12 minutos e não pontuou Ainda assim, o time fez boa partida.

Por outro lado, o técnico Chauncey Billups voltou a ter Anfernee Simons à disposição. O ala-armador, aliás, foi o principal pontuador da equipe. Ele atuou por 37 minutos e anotou 28 pontos, com seis bolas de três pontos. Da mesma forma, o jovem Shaedon Sharpe também se destacou. Foram 26 pontos, seis rebote e cinco assistências, atuando por quase toda a partida.

No duelo contra o Blazers, o Warriors não teve grandes inspirações além de Stephen Curry. Klay Thompson, por exemplo, terminou com 11 pontos e converteu apenas três arremessos de quadra. Então, o banco de reservas foi mais importante na pontuação do time. Dario Saric e Jonathan Kuminga fizeram 13 pontos cada. Chris Paul, por sua vez, teve uma atuação muito apagada. O veterano fez apenas dois pontos em 20 minutos.

Dos titulares, Draymond Green teve boa atuação. Em 30 minutos, chegou perto de um triplo-duplo. O ala-pivô conseguiu dez pontos, dez rebotes e nove assistências.

Com o triunfo, o Warriors chega a dez vitórias na temporada. No entanto, tem recorde negativo, já que perdeu 11 até agora. O Blazers amargou o 14º revés em 2023/24, obtendo apenas seis vitórias.

(6-14) Portland Trail Blazers 106 x 110 Golden State Warriors (10-11)

Destaques

Portland

Anfernee Simons: 28 pontos, quatro assistências e 6-13 do perímetro

Shaedon Sharpe: 26 pontos, seis rebotes, cinco assistências e 4-9 do perímetro

Jabari Walker: 12 pontos e cinco rebotes

Duop Reath: dez pontos e seis rebotes

Golden State

Stephen Curry: 31 pontos, cinco rebotes e 5-13 do perímetro

Dario Saric: 13 pontos e seis rebotes

Jonathan Kuminga: 13 pontos

Moses Moody: 12 pontos e quatro rebotes

Klay Thompson: 11 pontos e cinco rebotes

Draymond Green: dez pontos, dez rebotes e nove assistências

Outros jogos

Além do show de Stephen Curry na vitória do Warriors sobre o Blazers, a rodada também contou com outros dez jogos. Aliás, com grandes atuações individuais. Joel Embiid, por exemplo, anotou 50 pontos no triunfo do Philadelphia 76ers sobre o Washington Wizards. Da mesma forma, o Dallas Mavericks atropelou o Utah Jazz com um triplo-duplo “relâmpago” de Luka Doncic.

Falando em triplo-duplo, Nikola Jokic conseguiu mais um em sua trajetória na NBA. Entretanto, teve o pior aproveitamento em arremessos em sua carreira. Como resultado, o Denver Nuggets acabou derrotado pelo Los Angeles Clippers. Quem também teve ótima atuação individual foi Paolo Banchero. O jovem astro do Orlando Magic fez 42 pontos, mas sua equipe foi superada pelo Cleveland Cavaliers. Confira, então, os números da rodada desta quarta-feira da NBA.

(14-8) Denver Nuggets 102 x 111 Los Angeles Clippers (10-10)

Destaques

Denver

Jamal Murray: 23 pontos e seis assistências

Nikola Jokic: 22 pontos, 15 rebotes, dez assistências e 9-32 nos arremessos de quadra

Michael Porter Jr: 18 pontos, nove rebotes e 4-5 do perímetro

Reggie Jackson: 14 pontos, sendo 3-4 do perímetro

Los Angeles

Paul George: 25 pontos, oito rebotes e 5-9 do perímetro

James Harden: 20 pontos, 11 assistências e três roubos de bola

Kawhi Leonard: 17 pontos, quatro rebotes e cinco assistências

Norman Powell: 17 pontos e cinco rebotes

Ivica Zubac: dez pontos e nove rebotes

(14-7) Orlando Magic 111 x 121 Cleveland Cavaliers (12-9)

Destaques

Orlando

Paolo Banchero: 42 pontos e seis rebotes

Cole Anthony: 19 pontos e sete rebotes

Franz Wagner: 14 pontos, seis rebotes, nove assistências e três roubos de bola

Mo Wagner: 11 pontos e quatro rebotes

Anthony Black: 11 pontos

Cleveland

Donovan Mitchell: 35 pontos, sete rebotes, seis assistências e 5-10 do perímetro

Darius Garland: 26 pontos e nove assistências

Max Strus: 17 pontos, cinco rebotes, seis assistências e 4-8 do perímetro

Evan Mobley: 16 pontos e cinco rebotes

Georges Nieng: dez pontos e cinco rebotes

(6-14) Memphis Grizzlies 116 x 102 Detroit Pistons (2-19)

Destaques

Memphis

Desmond Bane: 49 pontos, seis rebotes, oito assistências e 4-8 do perímetro

Jaren Jackson Jr: 24 pontos e quatro rebotes

Jaylen Nowell: 12 pontos e quatro assistências

Detroit

Bojan Bogdanovic: 22 pontos, quatro rebotes, sete assistências, três roubos de bola e 4-8 do perímetro

Jalen Duren: 17 pontos e 11 rebotes

Cade Cunningham: 16 pontos, quatro rebotes e dez assistências

Killian Hayes: 12 pontos, quatro rebotes e quatro assistências

(13-7) Philadelphia 76ers 131 x 126 Washington Wizards (3-17)

Destaques

Philadelphia

Joel Embiid: 50 pontos, 12 rebotes, cinco assistências e 11-13 nos lances livres

Tyrese Maxey: 26 pontos e sete assistências

De’Anthony Melton: 19 pontos, cinco rebotes e quatro assistências

Kelly Oubre Jr: 12 pontos

Washington

Jordan Poole: 23 pontos, sendo 3-5 do perímetro

Tyus Jones: 20 pontos e oito assistências

Daniel Gafford: 18 pontos, seis rebotes e quatro assistências

Kyle Kuzma: 16 pontos e sete assistências

Corey Kispert: 16 pontos, sendo 4-5 do perímetro

Bilal Coulibaly: 14 pontos e três roubos de bola

(12-9) Miami Heat 112 x 103 Toronto Raptors (9-12)

Destaques

Miami

Caleb Martin: 24 pontos, 12 rebotes e 4-7 do perímetro

Duncan Robinson: 21 pontos, seis rebotes, sete assistências e 3-10 do perímetro

Jimmy Butler: 19 pontos e oito assistências

Orlando Robinson: 15 pontos, 12 rebotes, quatro assistências e três roubos de bola

Jaime Jaquez Jr: 15 pontos

Toronto

Pascal Siakam: 30 pontos, quatro rebotes, seis assistências e 11-11 nos lances livres

OG Anunoby: 23 pontos, oito rebotes, seis assistências e 5-10 do perímetro

Gary Trent Jr: 15 pontos, sendo 3-7 do perímetro

Scottie Barnes: 12 pontos, 11 rebotes e cinco assistências

(11-9) Brooklyn Nets 114 x 113 Atlanta Hawks (9-11)

Destaques

Brooklyn

Mikal Bridges: 32 pontos, cinco rebotes, seis assistências e 12-19 nos arremessos de quadra

Cam Johnson: 17 pontos, seis rebotes e 3-6 do perímetro

Dorian Finney-Smith: 15 pontos, cinco rebotes e 3-6 do perímetro

Spencer Dinwiddie: 13 pontos e quatro assistências

Dennis Smith Jr: 13 pontos e quatro assistências

Atlanta

Trae Young: 30 pontos, nove assistências e 3-9 do perímetro

Saddiq Bey: 21 pontos, sete rebotes e 3-6 do perímetro

Bogdan Bogdanovic: 20 pontos, quatro rebotes e 4-9 do perímetro

De’Andre Hunter: 14 pontos e quatro rebotes

Dejounte Murray: 13 pontos, dez rebotes e nove assistências

(3-17) San Antonio Spurs 94 x 102 Minnesota Timberwolves (16-4)

Destaques

San Antonio

Devin Vassell: 22 pontos, sendo 4-8 do perímetro

Keldon Johnson: 21 pontos e dez rebotes

Victor Wembanyama: 12 pontos e dez rebotes

Zach Collins: 12 pontos, oito rebotes e quatro assistências

Doug McDermott: 11 pontos

Minnesota

Mike Conley: 18 pontos, quatro rebotes, quatro assistências, três roubos de bola e 4-10 do perímetro

Anthony Edwards: 17 pontos, sete rebotes e seis assistências

Rudy Gobert: 16 pontos e 20 rebotes

Naz Reid: 15 pontos e nove rebotes

Karl-Anthony Towns: 14 pontos e dez rebotes

(6-13) Charlotte Hornets 100 x 111 Chicago Bulls (8-14)

Destaques

Charlotte

Gordon Hayward: 27 pontos, quatro rebotes, quatro assistências e 10-18 nos arremessos de quadra

Terry Rozier: 25 pontos, cinco rebotes e sete assistências

Nº 0: 16 pontos e oito rebotes

Brandon Miller: 12 pontos, seis rebotes e quatro assistências

Chicago

DeMar DeRozan: 29 pontos, seis rebotes e 12-14 em lances livres

Nikola Vucevic: 20 pontos e 12 rebotes

Coby White: 19 pontos, nove rebotes, cinco assistências e 3-7 do perímetro

Alex Caruso: 12 pontos e seis rebotes

(13-7) Oklahoma City Thunder 101 x 110 Houston Rockets (9-9)

Destaques

Oklahoma

Shai Gilgeous-Alexander: 33 pontos, seis assistências, seis roubos de bola e 13-18 nos arremessos de quadra

Jalen Williams: 13 pontos e cinco rebotes

Aaron Wiggins: 11 pontos

Tre Mann: dez pontos e quatro assistências

Houston

Dillon Brooks: 23 pontos e quatro rebotes

Aaron Holiday: 22 pontos, seis rebotes, quatro assistências e 6-7 do perímetro

Alperen Sengun: 21 pontos, seis rebotes e sete assistências

Jalen Green: 15 pontos e sete rebotes

Fred VanVleet: 11 pontos, nove assistências e três roubos de bola

(7-14) Utah Jazz 97 x 147 Dallas Mavericks (12-8)

Destaques

Utah

Ochai Agbaji: 21 pontos, sendo 5-10 do perímetro

Talen Horton-Tucker: 11 pontos, sendo 3-3 do perímetro

John Collins: dez pontos e oito rebotes

Taylor Hendricks: dez pontos

Dallas

Luka Doncic: 40 pontos, dez rebotes e 11 assistências e 6-12 do perímetro em 31 minutos

Kyrie Itving: 26 pontos, quatro assistências, três roubos de bola e 4-7 do perímetro

Tim Hardaway Jr: 17 pontos e quatro rebotes

Derrick Jones Jr: 12 pontos e quatro rebotes

Dereck Lively: dez pontos e quatro rebotes

Seth Curry: dez pontos

