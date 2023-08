Stephen Curry revela defensores mais difíceis que já enfrentou na NBA

O astro Stephen Curry revelou quais os defensores mais difíceis que já enfrentou na NBA. Durante uma entrevista ao programa Today Show, da NBC, o armador do Golden State Warriors destacou três marcadores. Para Curry, esses adversários foram os que mais lhe causaram problemas nas partidas.

“Tem um grupo de três atletas que sempre apagam a lâmpada quando estão em quadra. São Jrue Holiday, Tony Allen e Ron Artest (Metta World Peace). Então, não joguei muitas partidas contra Artest, mas ele tinha as mãos mais fortes que já vi na vida. Enfim, quando você se dava conta, ele já estava roubando a bola de suas mãos”, afirmou o camisa 30 do Warriors.

Dos três jogadores citados por Curry, dois já se aposentaram das quadras. Allen e Artest sempre figuravam nas listas de melhores defensores enquanto estavam ativos. O ex-jogador de Boston Celtics e Memphis Grizzlies, por exemplo, coleciona seis seleções para os times ideais de defesa da NBA. No entanto, Allen nunca levou o prêmio de melhor defensor.

Curry, aliás, não é o primeiro astro a destacar as qualidades defensivas do ex-ala-armador. Afinal, em 2016, o saudoso Kobe Bryant presenteou Allen com um par de tênis autografado com a seguinte mensagem: “para Tony, o melhor defensor que já enfrentei”.

Em contrapartida, Artest foi eleito o defensor do ano em 2004. Na época, ele atuava pelo Indiana Pacers. Além disso, o polêmico ala tem quatro seleções para os quintetos ideais de defesa.

Portanto, Holiday é o único que segue jogando. Campeão pelo Milwaukee Bucks em 2021, o armador de 33 anos é considerado um dos melhores marcadores de perímetro da liga. Afinal, ele possui cinco eleições para os times ideais de defesa nas últimas seis temporadas. Mas, assim como Allen, não ganhou o prêmio de defensor do ano.

Não é exagero afirmar que Stephen Curry causa calafrios aos defensores na NBA. Afinal, ele é um dos jogadores mais difíceis de se marcar. Sua combinação de velocidade, visão de quadra e, claro, seu lendário arremesso o torna um pesadelo para a maioria dos oponentes. Assim, quando a mão dele está quente, não há marcador que dê conta do astro.

Recentemente, o serviço de streaming Apple TV + lançou um documentário inédito sobre o armador. “Stephen Curry: Subestimado” conta a notável história de amadurecimento de um dos jogadores mais influentes da história do basquete. Unindo imagens de arquivo e entrevistas inéditas, a produção documenta a ascensão de Curry, Afinal, ele passou de um jogador universitário pouco conhecido a um astro com quatro títulos da NBA.

Curry ainda se sente no auge

Aos 35 anos, o astro ainda se enxerga no auge de sua carreira na NBA. Promete, mais do que isso, não desacelerar tão cedo. O craque refletiu sobre a sua trajetória profissional e visualiza vários feitos pela frente.

“Eu ainda me sinto no auge da minha carreira, pois sou capaz de conquistar muita coisa ainda. Posso entregar mais para tentar chegar a mais títulos. Estou ansioso, então, pelo que o futuro reserva. Mas, ao mesmo tempo, há algo maior do que as estatísticas, recordes e títulos que me impulsiona. Acho que sou uma inspiração para as pessoas”, contou o veterano, em entrevista à rede PBS.

Grandes façanhas, realmente, não faltam na espetacular carreira de Curry. Ele é o maior arremessador que o jogo já viu, antes de tudo. Foi a referência do Warriors, além disso, na conquista de quatro títulos em oito anos. Desse modo virou um ícone da liga. Com isso, a sua presença está cada vez mais destacada na lista dos melhores armadores da história da NBA.

“O basquete já abriu muitas portas e, assim, mudou a vida de tantas pessoas para melhor. Ser um atleta tão representativo e dar esperança aos fãs, por isso, é bem surreal para mim. Esse é o jogo que amo, afinal, desde os meus primeiros passos. Hoje, eu percebo que entreguei até mais do que sonhava em termos de impacto”, refletiu o futuro integrante do Hall da Fama.

Por fim, Curry tem contrato com o Warriors até 2026. Nas próximas três temporadas, aliás, ele vai receber US$167,3 milhões em salários.

