Stephen Curry humilha Dillon Brooks e vídeo viraliza

Uma sequência de lances de Stephen Curry contra Dillon Brooks foi o ponto alto do duelo entre Golden State Warriors e Houston Rockets. Nesse domingo (29), o time californiano foi ao Texas e levou a melhor por 106 a 95. Esse foi o segundo triunfo do Warriors em três jogos na temporada. O Rockets, por outro lado, perdeu as três partidas que disputou até o momento.

Como não poderia deixar de ser, Curry foi o cestinha do jogo, com 24 pontos. Além disso, ele converteu seis bolas do perímetro. Mas, o maior arremessador da história da NBA mostrou sua genialidade no clutch time (momento final da partida).

Quando restavam pouco mais de três minutos para o fim, o astro tirou o canadense do Rockets para bailar. Foi uma sequência de dribles (crossover e pump fake) e uma cesta de três. Sem acreditar no que acabara de fazer com Dillon Brooks, Stephen Curry colocou as mãos no rosto. Aliás, uma cena que lembrou Macaulay Culkin no clássico filme “Esqueceram de Mim”, de 1990.

STEPH CURRY JUST HAD DILLON BROOKS LOST

O banco do Warriors, por sua vez, não se conteve e caiu na gargalhada.

Steph had the Warriors' bench shook 😂

A jogada de Curry, portanto, definiu os rumos do jogo. Matou qualquer possibilidade de reação da equipe de Houston. O Warriors abriu 100 a 89 e, a partir dali, administrou a vantagem.

Na entrevista em quadra, logo após o jogo, Stephen Curry foi perguntado sobre o lance com Dillon Brooks. O astro, então, aproveitou para falar da fama do canadense. Além de ótimo defensor, o canadense é conhecido por ser falastrão. Ou seja, adora fazer o trash talk durante as partidas.

“Nós sabemos o que ele faz, a reputação dele. Eu não caio na conversa dele. Apenas jogo basquete. Então, você obviamente deixa o jogo falar. Há muita história com ele, particularmente. Mas, no final do dia, isso é basquete. Enfim, os resultados falam por si só”, disse o astro à NBC Sports Bay Area.

Confiança no Warriors

Curry está animado com o Warriors, tanto que acredita que pode ser campeão novamente. Em entrevista recente à jornalista Malika Andrews, da ESPN, o astro de 35 anos afirmou que o time tem potencial para conquistar mais títulos. Isso mesmo, no plural. Nas últimas nove temporadas, o Warriors venceu a NBA quatro vezes.

Em 2023/24, Golden State não está entre os times mais badalados do Oeste. Afinal, Denver Nuggets, Phoenix Suns e Los Angeles Lakers são considerados os favoritos da conferência. Mas, o Warriors provou, recentemente, que pode ser letal nos playoffs. O título de 2022 é o exemplo disso. Curry, então, deixou claro que conhece os atalhos para ser campeão.

“Com certeza ganharemos mais títulos, mas temos que começar pelo primeiro. E vai ser nesta temporada. Vou para a minha 15ª campanha, mas sinto que ainda estou no auge. Além disso estou animado. Estamos nessa janela onde ainda acreditamos que podemos vencer no mais alto nível. Nós sabemos como ganhar. Enfim, sabemos o que é necessário para ser campeão”, comentou Curry.

Stephen Curry

Considerado o maior arremessador que o jogo já viu, o armador é um dos ícones da liga, um dos melhores da história. Curry também mudou o jogo. Afinal, com seus arremessos certeiros do perímetro, as outras equipes da liga passaram a utilizar cada vez mais a bola de três pontos. Ou seja, é um dos jogadores mais influentes da história do basquete.

E, ao contrário de outros astros da NBA, o armador não se envolve em polêmicas, seja em quadra ou fora dela.

Recentemente, o serviço de streaming Apple TV + lançou um documentário inédito sobre o armador. “Stephen Curry: Subestimado” conta a notável história de amadurecimento do craque do Warriors. Unindo imagens de arquivo e entrevistas inéditas, a produção documenta a ascensão de Curry. Afinal, ele passou de um jogador universitário pouco conhecido a um astro tetracampeão da NBA.

Por fim, além de arremessador de elite, Stephen Curry também será lembrado pela jogada sobre Dillon Brooks, em outubro de 2023.

