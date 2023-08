Stephen Curry estabelece prazo para a aposentadoria no Warriors

Os dias de Stephen Curry na NBA estão começando a chegar perto do fim, e o astro falou sobre a eventual aposentadoria no Golden State Warriors. O armador foi o convidado do podcast Gil’s Arena Show, apresentado pelo ex-jogador, Gilbert Arenas. Lá, contou sobre seus planos enquanto chega ao seu 15ª ano na liga, aos 35 anos de idade. Além disso, ele fez questão de ressaltar que não deve sair de Golden State até o último dia de sua carreira.

“É difícil não pensar nisso, é claro. Mas eu olho para o que LeBron James está fazendo e penso que posso fazer algo parecido. No entanto, também nunca pensei em ser o cara de 40 anos que segue jogando. Mas aí vai ser uma questão de como o meu corpo vai estar quando isso acontecer, não dá para ter ideia agora. Até lá, o que posso garantir é que vou cumprir os meus três anos de contrato vigentes. Descobrimos o resto a partir daí”, revelou o astro.

Como citado pelo próprio camisa 30, seu contrato atual tem mais três temporadas restantes. Ou seja, vai até 2025/26. Até lá, Stephen Curry vai receber US$167.2 milhões e, a partir daí, decidirá se parte para a aposentadoria ou se fica no Warriors.

“Acho que eu sou abençoado por ter essa consciência. Não importa quantos anos você tenha com uma única franquia e o sucesso que você tenha obtido. Não é isso que vai me manter jogando, eu não quero de forma alguma usar isso para me garantir na equipe se não tiver a condição de estar aqui”, cravou o ídolo de Golden State.

“Eu tenho vários exemplos nesse sentido, que me inspiram no fim da minha trajetória. Tem o Magic Johnson e o Kobe Bryant no Los Angeles Lakers. Tem o Tim Duncan no San Antonio Spurs. O Dirk Nowitzki no Dallas Mavericks. Estes são jogadores que, acima de tudo, criaram uma cultura. Venceram de várias formas diferentes, com companheiros diferentes em um único time por vários anos. É isso que quero continuar fazendo até o fim da minha carreira”, explicou.

“Mas mesmo que eu volte depois do fim deste contrato não será por muito tempo. Eu vou ter 38 anos. Só de NBA vão ser 17. Não está nada mal. E eu ainda vou estar por aí jogando golfe, com certeza. É uma grande paixão e foi algo que sempre me divirto muito quando tenho oportunidade”, refletiu um dos maiores arremessadores da história.

O melhor armador da história?

A discussão entre os jogadores de diferentes eras é um tema “quente” em qualquer esporte. A rivalidade entre os craques do passado e presente, além disso, mantém o debate sempre nos holofotes. Mas, obviamente, existe uma repercussão especial quando não temos jogos – como agora. Curry, por exemplo, aqueceu as conversas ao apontar-se como o melhor armador da história da NBA.

"Sim, eu sou o melhor armador de todos os tempos. A discussão está entre Magic Johnson e eu? Então, sou eu. As comparações entre os atletas de diferentes eras são meio impossíveis, mas uma das coisas mais divertidas dos esportes. Fazemos esses debates porque são divertidos. Mas é claro que preciso responder que sou o melhor", afirmou a estrela, em entrevista ao mesmo podcast de Arenas. "Eu não estava aqui na época para vê-lo jogar, óbvio, mas tenho muito respeito por Magic. E o seu currículo é simplesmente ridículo, para início de conversa. Por isso, só estar nessa discussão já é algo grandioso para mim. Nunca pensei que estaria nessa condição um dia. Eu adoro essas discussões, como já disse, e preciso defender o meu lado", completou o lendário camisa 30.

A comparação foi tema de várias discussões na mídia dos EUA na semana passada. Ao lado de Curry, estavam o próprio apresentador do podcast e o comentarista da ESPN, Kendrick Perkins.

No entanto, o lendário armador de Los Angeles recebeu o apoio de ninguém menos do que Michael Jordan , de acordo com outro analista da ESPN, Stephen A. Smith.

“Eu recebi uma mensagem de Jordan cara. Não é mentira. E ele disse que a resposta para essa pergunta é Magic, com alguma facilidade. Disse que não é absurdo achar que Curry está perto, mas que Johnson ainda é o maior da posição”.

