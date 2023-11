Stephen Curry revela com quais lendas da NBA gostaria de jogar

Stephen Curry revelou quais são as três lendas da história da NBA com quem ele mais gostaria de atuar em sua carreira. Em entrevista ao podcast Dubs Talk, o astro falou sobre quais os atletas que mais combinam com seu estilo de jogo e, portanto, formariam grandes duplas com ele. O camisa 30 escolheu duas estrelas dos anos 80 e 90, além de um dos maiores nomes da liga nos anos 2000.

É bom lembrar que Curry já dividiu a quadra com muitos nomes que devem estar no Hall da Fama da NBA. Afinal, já atuou ao lado de nomes como, por exemplo, Kevin Durant. Além disso, também joga com os companheiros de longa data, Klay Thompson e Draymond. Mas agora ele está ao lado de Chris Paul, contratado pelo Golden State Warriors para a temporada 2023/24.

“É muito difícil escolher só três cara. Mas acho que eu começaria com Michael Jordan. E por fim, acho que também escolheria Hakeem Olajuwon e Shaquille O’Neal”, afirmou o armador.

“Esses três caras são os mais absurdos para mim. Acho que Jordan é alguém que todos escolheriam. Só de estar ao seu lado em uma equipe, seria encantador. Ele é o tipo de jogador que, além de querer jogar junto, adoraria ver de perto. Ele era, acima de tudo, fantástico”, enalteceu o astro.

“E acho que Hakeem e Shaq seriam justamente pelo encaixe. É óbvio que eles são espetaculares, assim como Jordan. Porém, é assustador pensar em um pick-and-roll feito comigo e um desses dois. Eles eram muito dominantes, então seriam estilos de jogo que se combinam muito bem. Eu sou um arremessador e eles dominam no garrafão, quase impossível de se conter”, explicou.

Após escolher as três lendas da NBA com as quais gostaria de jogar, Stephen Curry foi perguntado sobre o que ele adicionaria ao seu jogo se pudesse, e os jogadores históricos foram envolvidos. Afinal, ele prefere ser dominante como O’Neal ou adotar os movimentos, dribles e trabalho de pés de Jordan?

“Só tem pergunta impossível hoje”, brincou o astro. “Mas acho que escolheria a dominância física de Shaq. Nossos estilos de jogo são totalmente diferentes. Então, seria legal ter essa nova perspectiva sobre o jogo. Dar várias enterradas, dominar pelo tamanho e força. Somos antíteses em quadra, portanto, escolho Shaquille O’Neal”, afirmou.

“Eu já enterrei algumas vezes. Mas imagine ter a capacidade de enterrar como ele tinha. Eu acho que ele sabia que se tivesse algum espaço, quase ninguém seria capaz de detê-lo no garrafão. Então, seria divertido quebrar algumas tabelas de vez em quando”, brincou o camisa 30.

Aliás, uma curiosidade pouco conhecida é que Curry e O’Neal já se enfrentaram em uma partida de NBA. Em um duelo válido pela temporada 2009/10, um calouro armador foi derrotado para o veterano pivô em uma partida entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Hoje, comentarista da TNT, o tetracampeão da liga já definiu Curry como seu “jogador favorito”.

