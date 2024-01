Steve Kerr admite que não quis volta de Jonathan Kuminga no fim

Jonathan Kuminga foi um dos cestinhas do Golden State Warriors contra o Denver Nuggets, mas o técnico Steve Kerr optou por não utilizar o ala no último quarto. Kuminga, que anotou 16 pontos, deixou de atuar nos últimos 18 minutos. Para o treinador, utilizar o jogador no quarto período não era necessário, especialmente por conta da performance de Andrew Wiggins.

“Kuminga estava jogando muito bem, mas o normal seria ele voltar para os últimos cinco ou seis minutos”, afirmou Kerr. “No entanto, Wiggins estava bem e a gente vencia por 18 ou 19 pontos. Então, seguimos com ele. Naquele momento, nós não sentimos que seria a coisa certa a se fazer, pois Kuminga já estava fora há muito tempo. Então, eu mantive o grupo que já estava em quadra. Obviamente, nós não conseguimos fechar o jogo [com vitória]”.

Publicidade

O Warriors liderava por 123 a 105 quando restavam cerca de sete minutos para o fim. Entretanto, a defesa do Nuggets funcionou e Aaron Gordon brilhou com 15 pontos no quarto decisivo. Assim, Denver anotou 25 a 4 a partir da metade do período, garantindo a vigésima quinta vitória da temporada.

“Nós estávamos conseguindo entrar no garrafão deles no começo, mas não conseguimos repetir isso no fim do jogo. Eles defenderam muito bem, enquanto a gente sempre arremessava com uma marcação muito forte. Então, eles fecharam tudo e preciso dar o crédito a eles”, disse.

Publicidade

Leia mais

O detalhe importante, especialmente após a explicação de Steve Kerr sobre não pontuar no garrafão no fim, é que Jonathan Kuminga era quem fazia isso até o terceiro quarto. Naquele período, por exemplo, o ala anotou seis pontos perto da cesta. Depois que ele saiu, o Warriors pouco procurou entrar na área pintada, exceto por raras jogadas de Stephen Curry e outros jogadores. Em suma, Golden State deixou de arremessar cestas mais fáceis em busca do perímetro.

Como resultado, o time estourou o relógio em duas posses de bola nos últimos quatro minutos. Enquanto isso, Denver pontuava, muitas vezes sem marcação alguma. Mesmo sem respostas ofensivas, Steve Kerr não colocou Kuminga de volta ao jogo. Brandin Podziemski, outro que fez uma ótima partida, sobretudo no segundo tempo, saiu da partida quando restavam três minutos e só retornou para a última posse de bola.

Publicidade

Então, com o jogo empatado em 127, Nikola Jokic acertou de muito longe e, no estouro do cronômetro, deu a vitória ao Nuggets.

Jonathan Kuminga fez 16 pontos em 19 minutos, enquanto era a principal arma de Golden State dentro do garrafão adversário. Sem ele, no entanto, o Warriors abriu diferença no terceiro quarto. O Nuggets liderava por 85 a 84 no momento em que Steve Kerr o sacou. Daquele momento até o fim do período, a equipe californiana teve uma parcial de 23 a 9, o que motivou o técnico a manter Wiggins.

Publicidade

Agora, o Warriors segue em 11° no Oeste, mas com 16 vitórias em 34 partidas.

Próximas partidas

Na teoria, o Warriors deverá ter menos dificuldades nos próximos dois jogos. Isso porque nesta sexta-feira, a equipe recebe o Detroit Pistons, time de pior campanha da temporada. No domingo, a equipe pega o Toronto Raptors, também em casa.

Publicidade

A questão é que o Raptors vem de duas vitórias após receber Immanuel Quickley e RJ Barrett em troca com o New York Knicks. Portanto, pode não ser tão fácil como se imaginava.

Volta de Draymond Green

Apesar de o time estar com campanha negativa no momento, existe a chance de Draymond Green retornar na próxima semana com um retrospecto melhor. Caso vença Pistons e Raptors, o Warriors pode voltar a figurar na zona de play-in. Enquanto isso, Green vai passar por condicionamento físico até que a NBA o libere de suspensão.

Publicidade

Green já perdeu 16 partidas por duas punições em 2023/24, mas o treinador acredita que sua volta às quadras será essencial para o time sair de onde está hoje.

Até lá, Jonathan Kuminga deverá seguir no quinteto titular, a não ser que Steve Kerr opte por uma nova formação.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA