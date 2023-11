Steve Kerr ainda defende Jordan Poole de críticas

O treinador do Golden State Warriors, Steve Kerr, se posicionou em defesa de Jordan Poole diante das críticas recentes sobre o time. A defesa de Kerr vem após comentários feitos por Draymond Green, onde ele expressou insatisfação com a química da equipe na última temporada. Kerr acredita que existe um exagero nas declarações.

Green criticou o ambiente do vestíario no Warriors em 2023/24. Ao relatar que na atual campanha o elenco está mais “leve”, o ala-pivô deixou claro seu problema com Poole. Os dois discutiram diversas vezes e o veterano deu um soco no ala-armador. Após o fim da última temporada, a equipe californiana trocou Poole para o Washington Wizards. Mas mesmo assim, Steve Kerr acredita que Poole não deve sofrer mais críticas pelo passado.

“Primeiro de tudo, acho injusto as pessoas apenas apontarem para Jordan [Poole]”, disse Kerr, na rádio 95.7 The Game. “Jordan foi fantástico enquanto esteve aqui. Ele nos ajudou a conquistar um campeonato. Então, eu detesto que ele receba qualquer crítica. O ano passado deu errado por várias razões, mas a culpa é de todos”.

O técnico garante que Poole foi uma parte essencial da equipe no título de 2021/22. Então, seria injusto responsabilizar o jogador pelos problemas no elenco ao longo do tempo. Apesar de tudo, Steve Kerr acha que as críticas ao jogador não deveriam continuar.

Mas Steve Kerr vê um ambiente de trabalho melhor em 2023/24. Ele aponta que o time tem mais compromisso na briga pelo título do que na última campanha. Mas o treinador sabe que parte disso é “culpa” dos novos jogadores que chegaram. Chris Paul, por exemplo, aceitou ser reserva no Warriors. Antes de chegar ao time de San Francisco, o veterano jamais começou uma partida no banco.

Aliás, Paul chegou justamente na troca de Poole. Na ocasião, o Warriors abriu mão de uma escolha de primeira rodada (protegida) de 2030 e outra de segunda (2027) para receber o armador. Como resultado, Golden State evoliu bastante em um de seus grandes problemas: os erros de ataque. Nos oito primeiros jogos, o time é o 11° que menos comete desperdícios de bola. Uma grande evolução, pois era o pior em 2022/23.

Jordan Poole, por outro lado, vem sofrendo no Wizards. Em seis embates, a equipe venceu apenas um. Poole registra médias de 18.5 pontos e 3.7 assistências.

Até o momento, o Warriors ocupa o terceiro lugar da Conferência Oeste com seis vitórias em oito partidas.

