Steve Kerr ainda não superou derrota para o Lakers, revela Austin Reaves

O treinador da seleção americana, Steve Kerr, pode estar focado na Copa do Mundo de Basquete da FIBA, mas ele não esqueceu da derrota amarga para o Los Angeles Lakers nos playoffs. Kerr, que treina o Golden State Warriors, viu sua equipe chegar às semifinais de Conferência ao fim na segunda rodada nas mãos do Lakers. Ironicamente, Kerr agora se encontra treinando um dos principais contribuintes naquela série, Austin Reaves.

Reaves compartilhou que tem gostado de trabalhar com o treinador na seleção dos EUA, mas Kerr não perdeu a chance de lembrar Reaves de forma divertida o resultado nos playoffs. De acordo com Reaves, a primeira conversa de Kerr com ele incluiu uma cutucada amigável.

“Você sabe, mas eu ainda não superei totalmente o que vocês fizeram com a gente nos playoffs”, afirmou Reaves, em entrevista a Dan Woike, do Los Angeles Times. “Mas prefiro muito mais treinar você do que contra você”.

O Lakers eliminou o Warriors da disputa pelo título e Reaves desempenhou um papel fundamental no triunfo. Ele teve médias de 14,3 pontos, 4,2 rebotes e 3,7 assistências durante a série, incluindo uma atuação crucial de 23 pontos na vitória que selou a série. Embora o Lakers tenha sido posteriormente varrido pelo Denver Nuggets nas finais de Conferência, as vitórias contra Grizzlies e Warriors foram significativas para a equipe de Los Angeles.

Vale lembrar que o Warriors de Steve Kerr vinha de uma série desgastante contra o Sacramento Kings, então a derrota para o Lakers não foi exatamente uma surpresa. Durante a temporada, o Golden State foi inconstante, sobretudo fora de casa.

Reaves também vem sendo importante no Mundial. Por enquanto, ele está com médias de 10,8 pontos e 3,0 assistências nas cinco primeiras partidas do torneio. Agora, os americanos somam quatro vitórias em cinco jogos na competição, com sua única derrota vindo contra a Lituânia.

Aliás, a derrota serviu de alerta para Reaves e a equipe dos EUA. Agora, eles vão enfrentar a Itália na semifinal do torneio.

“Precisamos enaltecer o que eles fizeram. Nós sabíamos do que estávamos nos metendo, mas não é algo que a gente não soubesse. Eles formam um bom time e, então, provaram isso”, afirmou o ala-armador”.

Provocação

Vaidas Kariniauskas teve um momento viral quando mostrou a língua para o armador dos EUA, Austin Reaves, após marcar uma cesta no primeiro tempo. E a provocação foi planejada. Kariniauskas jogou a última temporada com o irmão de Reaves, Spencer, pelo Brose Bamberg, da Alemanha. Foi o Spencer que incentivou seu ex-colega de equipe a provocar o irmão.

“É só isso. Nada de especial”, disse Kariniauskas.

A Lituânia venceu seus últimos seis jogos na Copa do Mundo, a segunda sequência ativa mais longa do torneio. Por enquanto, está atrás apenas dos oito triunfos consecutivos da Alemanha.

