Steve Kerr compara Tyrese Haliburton a Stephen Curry

O técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr, foi ousado ao comparar o jovem Tyrese Haliburton com o icônico Stephen Curry. No último fim de semana, o treinador rasgou elogios ao armador do Indiana Pacers. Além disso, Kerr fala com propriedade sobre o jovem astro. Afinal, ele comandou Haliburton na seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo deste ano.

As recentes performances do armador de 23 anos na Copa da NBA repercutiram em toda a liga. O camisa 0 foi o grande responsável por levar Indiana à improvável final do torneio. O Pacers, aliás, eliminou favoritos como Boston Celtics e Milwaukee Bucks para chegar à decisão. Mas, na grande final, o time caiu para o Los Angeles Lakers.

Publicidade

Acima de tudo, o técnico disse que o desempenho notável do armador do Pacers não o surpreende. Segundo Kerr, o conjunto de habilidades e a vibração em quadra de Tyrese Haliburton lembram um jovem Stephen Curry.

“Não é surpresa para mim. Tive a oportunidade de treiná-lo na offseason. Tyrese é um jogador brilhante. Ele é um jogador único. É só reparar como ele facilita o jogo para o resto de seus companheiros de equipe. Além disso, ele é capaz de acertar uma bola de três a qualquer momento. Tyrese coloca muita pressão na defesa. Ele simplesmente dá um ótimo tom e ritmo para sua equipe. Então, ele é divertido de jogar e de treinar. Quase como um jovem Steph, com um tipo de vibração semelhante a dele. Enfim, há algo especial nele”, comentou Kerr.

Publicidade

Leia mais sobre Tyrese Haliburton e Stephen Curry!

Até o momento, Haliburton tem médias de 26,9 pontos, 4,2 rebotes e 12,1 assistências, em 18 jogos. Ele lidera a liga em passes decisivos. Ou seja, é o motor do melhor ataque da NBA. O Pacers anota, em média, 123,3 pontos a cada 100 posses de bola. O time também possui o maior pace (número de posses de bola) da liga. Portanto, joga em um ritmo acelerado.

Além disso, Tyrese Haliburton caminha para ser o décimo atleta a figurar no seleto grupo 50-40-90, que já conta com Stephen Curry. Ou seja, jogadores que acertam pelo menos 50% dos arremessos de quadra, 40% das bolas de três 90% dos lances livres. Hoje, ele tem aproveitamentos de 52,5%, 44,1% e 88,4%. Curry, por sua vez, conseguiu o feito em 2016.

Publicidade

Nesta campanha, o armador do Pacers já quebrou alguns recordes. Ele se tornou, por exemplo, o primeiro jogador da história da NBA a produzir dois jogos seguidos com pelo menos 25 pontos e 15 assistências, e o mais incrível: sem nenhum erro de ataque. Além disso, Haliburton é o quinto jogador da liga a fazer pelo menos 30 pontos, 15 assistências e nenhum turnover em uma partida. Assim, ele se igualou a grandes nomes, como por exemplo, LeBron James, James Harden, Chris Paul e John Stockton.

Por fim, Haliburton é o único jogador da história da NBA a fazer três jogos (somente nesta temporada) com pelo menos 25 pontos, 15 assistências e sem cometer um turnover sequer. Não por acaso, ele apareceu na sexta posição, na última atualização da Corrida para o MVP de 2023/24.

Publicidade

O franchise player Tyrese Haliburton

Em menos de dois anos, Tyrese Haliburton se tornou “o cara” da franquia de Indiana. O armador chegou à equipe em fevereiro de 2022, na troca que envolveu a ida de Domantas Sabonis para o Sacramento Kings. Esse é um caso raro em que os dois times se deram bem em uma negociação na liga.

Em entrevista dada ao jornalista Rob Mahoney, do portal The Ringer, Haliburton prometeu seguir jogando em alto nível. Além disso, ele afirmou que o seu estilo de jogo agrada ao público e aos companheiros de equipe. O armador também revelou que deseja ver o Pacers brigando no topo da NBA.

Publicidade

“Jogo um estilo de basquete que as pessoas gostam. Seja quem assiste, seja os meus companheiros. Então, acho que isso é parte da razão pelo que eles me deram um contrato de mais de US$200 milhões. Tenho essa estabilidade não só pelo meu jogo, mas também por quem sou como pessoa. Posso trazer outros caras para jogar aqui. Quero construir algo novo em Indiana”, afirmou.

“Acho que existe um mundo onde eu faço 25 pontos por jogo na liga. E também acho que posso dar 15 assistências em todos os jogos. Mas é tudo uma questão de equilíbrio. É o grande desafio. Encontrar uma maneira que faça isso ser, acima de tudo, sustentável. Tanto para mim, tanto para o time. Enfim, é como eu penso”, concluiu.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA