Steve Kerr crítica Draymond Green por suspensão: “Mereceu”

Após defender Draymond Green em um primeiro momento, Steve Kerr concordou com a suspensão de cinco jogos para o astro. Na coletiva pré-jogo do duelo contra o Oklahoma City Thunder, na quinta-feira (16), o técnico do Golden State Warriors falou sobre o assunto. Então, não aliviou para um dos grandes rostos da franquia nos últimos dez anos.

Kerr ressaltou que o camisa 23 precisa encontrar maneiras de exercer sua energia sem exceder o limite. Também disse que o episódio foi lamentável para toda a NBA.

Publicidade

“Draymond foi longe demais. Então, não tem o que fazer. Na minha opinião, ele estava errado e já disse isso para ele. Isso não é o que queremos pensar quando falamos de uma liga como a NBA. Portanto, só posso dizer que os cinco jogos são merecidos”, admitiu o treinador.

“Eu não tenho problema em vê-lo ir atrás de Rudy Gobert se este estiver indo para cima de Klay Thompson. Mas ali ele pelo menos precisava soltar o pescoço de Gobert. O principal erro são os seis ou sete segundos que ele fica segurando. Isso é péssimo para quem está assistindo. Um exemplo terrível para todos. Ele errou, e a liga sabe disso porque o pior é, sobretudo, o tipo de imagem que isso leva para a NBA”, explicou.

Publicidade

Essa foi a quinta suspensão do especialista defensivo em sua carreira. A última, aliás, também foi por um ato de agressão física. Green pisou em Domantas Sabonis no Jogo 2 da série entre Warriors e Sacramento Kings nos playoffs de 2023. Como resultado, foi suspenso pela NBA e não atuou no terceiro confronto. Golden State, inclusive, venceu aquele jogo.

Leia mais sobre o Warriors!

Sua suspensão mais notória foi durante as Finais da NBA em 2016, quando perdeu o Jogo 5 após vários atritos com LeBron James durante a série. A ausência dele foi decisiva para a histórica reviravolta do Cleveland Cavaliers, que seria campeão pela primeira e única vez em sua história.

Publicidade

A reincidência foi um dos principais fatores de uma nova suspensão, de acordo com o vice-presidente executivo da liga, Joe Dumars. As ações do ala-pivô seriam “anti-desportivas e perigosas”, segundo o ex-jogador do Detroit Pistons.

Kerr também citou isso na coletiva. Green “cruza a linha” com facilidade, mas tem todo o apoio de que precisa na franquia, de acordo com o treinador.

“Ele tem que encontrar uma maneira de não cruzar essa linha com tanta facilidade. Isso, acima de tudo, nos prejudica. E não estou aqui falando sobre reclamar com um árbitro ou das provocações, isso faz parte do jogo. Entretanto, um ato de violência física não. E é inaceitável que isso aconteça. Temos que continuar fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudá-lo a não repetir isso”, ressaltou.

Publicidade

“Ele precisa lidar melhor com a diferença entre ser o competidor incrível que é e se prejudicar com algumas atitudes. Portanto, é essa linha que ele não tem que cruzar. E ele o fez na última noite, com certeza”, afirmou o técnico.

Mudou de opinião

No calor do jogo contra o Minnesota Timberwolves, Kerr não condenou a atitude de Draymond Green na última terça-feira (14), que, por fim, o levou à suspensão. Na entrevista após a partida, o treinador considerou que o astro estava apenas protegendo Klay Thompson. Aliás, ele ressaltou que a expulsão do ala-armador não deveria ter acontecido.

Publicidade

Durante o jogo, o treinador chegou a ter uma discussão com o francês pouco depois da confusão. A transmissão da TNT mostrou a troca de farpas ao vivo.

Steve Kerr is livid at Rudy Gobert as well 👀pic.twitter.com/SKOjkaIYT0 — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 15, 2023 Publicidade

“Klay não devia ter sido expulso. Isso é muito claro para mim, acho que foi um exagero dos árbitros. Por outro lado, várias pessoas me disseram que Rudy Gobert estava pegando no seu pescoço. Foi por isso que Green reagiu daquela maneira”, comentou o técnico.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA.